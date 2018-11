Patriiiiiiick (Bruel) : 60 ans déjà; Saga Hallyday : Sylvie chante, Laeticia prie, David s’ensauvage; Meghan Markle : son père veut l'attaquer en justice; Vincent Cassel, le bébé qui vient, Jenifer, le mariage qui ne vient pas

Tina et Vincent Cassel futurs parents

C'est Public qui fait sa couverture sur le carnet rose à venir : Tina Kunakey (21 ans), l'épouse de Vincent Cassel attend un heureux évènement pour le printemps. Elle l'a annoncé à son entourage, précise le mag, qui rappelle que les deux tourtereaux se sont mariés l'été dernier sur la cote Basque , qu'ils s'aiment depuis trois ans et ont trente ans de différence...A ce propos (l'âge), Public pimente l'évènement en citant Monica Bellucci, l'ex-épouse de Vincent et mère de leurs deux filles. Elle avait déclaré au magazine Elle : "Vous me voyez avec un garçon de vingt ans, même très beau ?...Je le regarderais comme un fils"...

Dans la même interview elle se défendait cependant "de porter un jugement moral ".

Jenifer mariée, mais quand ?

Closer s'impatiente à propos de " ce mariage qui ne vient pas". Le mariage, c'est, ou serait celui de Jenifer et de son compagnon Ambroise. Le mag se souvient : "C'était en aout, par une belle journée ensoleillée... la chanteuse et son compagnon Ambroise, ont invité une trentaine de proches à l'une des meilleures tables de la région. Le moment est aussi joyeux qu'émouvant : s'ils les ont conviés, c'est pour leur faire part d'une grande nouvelle. Après deux ans et demi d'amour le couple a en effet décidé de sceller son histoire et de se marier ! Une annonce accueillie dans l'enthousiasme général... Mais trois mois plus tard, toujours rien... Les préparatifs ne semblent pas avancer. D'autant que ces jours-ci, « les amoureux sont de plus en plus souvent séparés », écrit le mag qui note que "pour promouvoir son dernier album, Jen passe énormément de temps à Paris". Quant à Ambroise, "très pris par l'expansion de ses affaires, il passe le plus clair de son temps à Ajaccio... Lui aussi se trouve à un moment important de sa carrière" ponctue Closer qui en conclut que "la situation n'est donc pas propice à l'organisation d'un mariage. D'autant que « l'emploi du temps de la chanteuse de 35 ans ne devrait pas s'alléger beaucoup dans les prochaines semaines »... Et celui d'Ambroise non plus ?

Meghan Markle : son père, ce boulet

"Le bonheur au bout du monde" peut titrer Point de Vue à propos du voyage de Meghan et Harry dans les îles Fidji et en Australie. "Un festival de petites robes claires, des regards tendres...et un soupçon d'imprévu : le voyage officiel du duc et de la duchesse de Sussex en Océanie a tenu toues ses promesses....la belle fille du prince Charles provoque l'admiration des chroniqueurs britanniques accrédités sur le voyage. La duchesse de Sussex étonne en effet par son assurance, son sens inné du contact et la grâce tranquille qui émane d'elle lors de chacune de ses apparitions publiques", s'extasie encore le mag.

Les people magazines, eux, sont plus enclins à scruter l'évolution de la silhouette de la princesse et relatent le dernier coup d'éclat de son père, qui fait encore des siennes. Thomas Markle veut attaquer Meghan en justice pour faire "reconnaitre son statut de grand-père et s'assurer qu'il pourra connaitre sa future descendance". Tous citent "une source proche de la Couronne ": celle-ci a rapporté que Thomas Markle affirme avoir " les mêmes droits que le prince Charles"....et d'après Voici "il a aussi directement contacté l'archevêque de Canterbury -qui avait marié Meghan et Harry- afin qu'il plaide en sa faveur" ...Il faut rappeler que Meghan et son père ne se sont pas parlé depuis le mois de mai (sa fille a été furieuse d'apprendre qu'il s'était fait payer pour être photographié en train de préparer son smoking pour le mariage auquel il n' a finalement pas été convié ). Et la colère du père aurait redoublé "depuis qu'il a appris dans les medias, que la maman de Meghan, Doria Ragland était venue s'installer à Londres pour seconder leur fille durant sa grossesse."(Closer).