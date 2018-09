Opération Sauver Brigitte : problèmes de communication chez les Macron?; Laeticia Hallyday ne quitte plus Sébastien; Laura Smet fait une visite mystère à la Savannah; Dany Boon amoureux d’une autre; Emmanuelle Béart, mariage un mois après sa fille

Brigitte Macron boude....

Attention, sujet hautement sensible ! Closer se lance, avec, en couverture une photo du couple présidentiel. Emmanuel Macron a le regard fixe et son épouse affiche une mine renfrognée. "Ca ne va pas si bien", titre le "people"... Pas si bien, ou mal ? L'auteure de l'article a manié son stylo (ou son clavier) avec des pincettes pour traiter son sujet... "La rentrée n'a pas été douce pour Emmanuel Macron", écrit-elle. Certes, mais c'est surtout des états d'âme de l'épouse du Président qu'il est question. Car Brigitte Macron "a préféré renoncer" au voyage à New York pour l'Assemblée générale des Nations Unies et au déplacement dans les Antilles, "des voyages auxquels elle devait participer...

L'ex prof avait envie de prendre un peu de recul... Seule à Paris, cette grande partisane de la déconnexion numérique a voulu prendre le temps de réfléchir, pour mieux savoir comment aider à nouveau son mari, à qui l'unissent de toute façon des liens indéfectibles". Closer passe les "sujets de réflexion" de la première dame en revue... Si les démissions de Nicolas Hulot et Laura Flessel, " les deux belles prises du gouvernement", ont assombri Emmanuel Macron, Brigitte Macron a également très mal vécu ces départs. Sidérée de constater qu'ils n'avaient pas été anticipés... Contrariée de voir qu'ils nuiraient encore à la cote de popularité de son mari, déjà enferré dans l'affaire Benalla".

Et à propos de cette affaire, Closer reprend un épisode révélé par nos confrères du Point: lors d'un dîner d'explication réunissant le couple présidentiel et le ministre de l'Intérieur qui avait regretté le manque "d'humilité" du gouvernement sur BFM, Brigitte Macron "se serait étonnée des trous de mémoire du premier flic de France devant la commission d'enquête parlementaire, à laquelle il a juré ne pas connaitre (Alexandre Benalla) qui était pourtant présent du matin au soir au QG de campagne". Et Closer de noter que "le 19 septembre, tout près de Gérard Collomb à la cérémonie d'hommage aux victimes du terrorisme, Brigitte Macron ne lui adressait pas la parole." Ambiance. De son coté Public écrit sur son site que "la première dame veut prendre un peu de recul après une période également marquée par les récentes polémiques autour de deux de ses plus proches amis : Stéphane Bern, qui menace de partir de son poste de monsieur Patrimoine d'Emmanuel Macron, et Philippe Besson, dont la nomination au Consulat de Los Angeles a été très controversée"... Mais en filigrane Closer laisse entendre que Brigitte Macron est contrariée parce qu'elle considère que son mari n'est pas suffisamment à son écoute : "Elle n'a cessé de lui faire remonter les problèmes concrets soulevés par les Français qui lui écrivent et qu'elle rencontre. Mais ces temps-ci, alors qu'elle aurait besoin de le conseiller, d'échanger comme depuis vingt ans, elle n'en a pas le temps"... ce qui pourrait aussi se comprendre par : il ne lui en laisse pas le temps. Alors, écrit encore Closer, Brigitte Macron espère que le voyage de quatre jours dans le Grand Est début novembre, à l'occasion des commémorations du centenaire de la guerre de 14-18 "le ré-ancrera dans la réalité, loin de ses envolées jupitériennes". D'ici là Brigitte et Emmanuel trouveront peut-être le temps de se parler tranquillement...

Laeticia, Laura...

Il se passe toujours quelque chose dans la saga Hallyday. Cette semaine, c'est Public qui prétend détenir un scoop en annonçant que Sébastien Farran qui a "passé quinze jours à ses cotés", rend "Laeticia si heureuse", photos à l'appui... Neuf mois après le décès de son mari, Laeticia n'est plus la même. En terrasse, elle rit, montre ses dernières photos, le sourire aux lèvres. Avant d'aller déguster les meilleurs sushis de L.A., elle a profité du soleil californien dans un parc. Avec Sébastien Farran, qui est arrivé à L.A. il y a deux semaines, elle est restée allongée sur l'herbe à rêvasser un long moment. Du bonheur enfin! Le mag précise que Sébastien s'occupe de toute la logistique, notamment la conférence de presse où sera présenté l'album posthume de Johnny "Mon pays c'est l'amour", mais aussi du séjour à la Savannah, la maison de Marnes la Coquette où Laeticia et ses filles vont habiter pendant leur séjour à Paris... A propos de la Savannah, le journal (Public) consacre un reportage à "la visite surprise" de Laura dans cette maison où son père a vécu ses derniers instants. On peut voir des photos d'un Range Rover conduite par son compagnon, dans laquelle la jeune femme est assise à ses cotés ; son avocat a également pris place dans la voiture. La voiture est arrêtée devant la villa. On ne voit pas les grilles s'ouvrir, mais le journal écrit que Laura est entrée dans la propriété, et "d'après un témoin, elle est ressortie moins d'une heure plus tard en larmes, complètement bouleversée". Public émet une hypothèse : "Après des mois de guerre avec Laeticia, Laura est peut-être venue chercher la force de tourner la page. Et d'apaiser enfin les tensions"....On devrait être bientôt fixé sur ce point.

.....et Lady Lucille, l'autre femme de la vie de Johnny !

En ce mois d'octobre, les promotions autour de Johnny Hallyday vont se bousculer. Laeticia ne sera pas seule en lice. Deux biographies du Taulier vont sortir en même temps: "Johnny Hallyday, ni dieu ni diable" de Gilles Lhote (ami et biographe du rocker) et Patrick Mahé, et "Les Larmes de Johnny" de Mathieu Alterman et Patrick Alban. D'après Gala les deux livres racontent qu'une seule femme qui a traversé "pendant au moins trente ans de l'existence du rocker de façon épisodique, est restée inconnue. On la désigne encore aujourd'hui par le pseudonyme qu'il voulut lui donner : Lady Lucille". Dans son autobiographie "Destroy" parue en 1997, Johnny écrivait : "Je la surnomme Lucille, comme la séductrice des "Rocks les plus terribles". Au temps de nos tendres années, Lucille et moi avons signé un pacte. Pas un pacte avec le diable. Un pacte avec une fée. Rien d'officiel. Tout dans le coeur... Elle est devenue une grande dame, au talent immense, adulée et respectée... Après ma tentative de suicide elle m'a aidé à remonter la pente. A l'époque elle voulait vivre avec moi. J'ai refusé... Je venais juste de me réconcilier avec Sylvie... Nous nous sommes revus en tournée, au Japon, à Los Angeles. Toujours incognito. Une formidable amitié amoureuse baignée de tendresse et de nostalgie...". Pour Lhote et Mahé, aucun doute n'est permis, Lady Lucille n'est autre que Catherine Deneuve dont Johnny était tombé fou amoureux en 1961. Pour Alterman et Alban, Lady Lucille serait plutôt Marlène Jobert... Sûr qu'on va en entendre parler dans les prochains jours