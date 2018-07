Marion Maréchal batifole à la mer avec un bel Italien de La Ligue; Oops voit des collé-serrés entre Kylian M’Bappé &Nabilla (!!) et Angelina Jolie &Johnny Depp; Meghan Markle déjà triste en son palais?; Caitlin Jenner in love d’une transsexuelle de 22 ans

Allô, les cîmes sérénissimes ? Des nouvelles de nos altesses

Dans Point de vue et au détour d’un article sur le baptême du petit prince Louis de Cambridge, fils de William et de Kate, on apprend que le prince Philip, mari de la Reine d’Angleterre a fait le vœu de ne plus assister à aucune cérémonie royale, « à moins de ne vraiment pouvoir faire autrement ». Comprenez, s’il était lui-même la star de la cérémonie, c’est-à-dire le jour de son enterrement. À 96 ans, le duc d’Edimbourg a peut-être pris sa retraite mais il n’a pas perdu son humour ! Pas d’inquiétude, la relève est est prête en la personne de la petite princesse Charlotte qui du haut de ses 3 ans ne rate jamais une occasion d’assurer le show grâce à ses poses espiègles.

Dans Gala, on nous apprend que Charlotte ne se contente pas d’être espiègle mais qu’elle est aussi un « petit démon ». Really ?! Sous son apparence de petite fille modèle avec barrette dans les cheveux et robes à fleurs se cacherait en fait un « charmant petit monstre » qui, sur le balcon de Buckingham, a osé tirer la langue pour le centenaire de la Royal Air Force. Pire encore, le jour du baptême de son petit frère, elle a sèchement rembarré les photographes « visage fermé » en les toisant et leur intimant « vous, vous ne venez pas ! ». On ne mélange quand même pas les torchons et les serviettes, non mais !

On ne sait pas si Pauline Ducruet, la fille de Stéphanie de Monaco, est elle aussi un charmant petit monstre ni si elle a fait le vœu de ne plus jamais sortir sans montrer non seulement ses genoux mais aussi ses cuisses mais elle est photographiée plusieurs fois dans le magazine des têtes couronnées fort court vêtue. Tout petit short ou robe longue derrière mais coupée ultra mini devant, la jeune femme n’a pas froid aux gambettes. Et ne nous donne pas froid aux yeux...

Allô les étoiles ? Des nouvelles de nos Bleus

Non seulement les Bleus aiment la gagne, la France, République et le drapeau tricolore. Mais ils adorent aussi leurs familles, sont des maris ou des amoureux attentionnés et des « papas poules » (Gala). La génération 2018 de l’équipe de France pourrait-elle être plus parfaite ?

Pour Match, M’Bappé est « un ovni (...) qui fait s’accélérer l’histoire ». Paul Pogba, c’est « l’indomptable » et Olivier Giroud, le « beau gosse, renard des surfaces », Samuel Umtiti, « le battant », Antoine Griezmann, « l’enfant chéri de la victoire » et Raphaël Varane, le « grand d’Espagne, 1,91m de classe, d’agilité et de jugement ». Quant à Hugo Lloris, il est « presque parfait » -pourquoi presque ? On a beau lire l’article, on ne sait pas. Benjamin Pavard est « une divine surprise », si “divine” que, lui, a le droit au qualificatif d’homme parfait.On en comprend pas bien la différence de traitement... Le premier vient de la Côte d’Azur et d’un milieu aisé, le second du Nord et d’un milieu modeste. Le magazine du poids des mots et du choc des photos se serait-il trouvé des affinités populo-ch’ti non avouées ?

Mais les voies des seigneurs (du foot) vus par Match deviennent carrément impénétrables quand Match nous apprend que Giroud est un garçon profondément croyant (jusque là on suit) parce que sa maman, Christiane, lui a transmis la foi, elle qui était « catholique protestante ». Et là, on en reste bouche bée ! On ne voudrait pas transformer une Revue de presse people en dissertation théologique... mais, catholique protestante, ça pour un concept, c’est un concept ! Quoiqu’il en soit, Olivier, lui, y voit clair et sait que « jésus-Christ l’a construit et lui a donné confiance pour ne jamais rien lâcher ». Il n’est pas le seul à avoir une vue parfaite : les supportrices -et les supporters- savent reconnaître une bombe quand ils en ont une sous les yeux, et ils l’ont bien rendu à Olivier élu joueur le plus sexy du Mondial.

Dans Gala, on apprend qu’Erika Griezmann à laquelle Antoine est « totalement accro » a « mis du plomb dans la tête de son mari ». Heureusement qu’elle ne l’a pas fait à la carabine !

Claude Deschamps, l’épouse de notre génial DD national lui a, elle, offert un fils de 23 ans « dont le physique avantageux enflamme les réseaux sociaux ». La perfection de père -et mère- en fils, on n’est plus dans la simple win, on est dans la stratosphère nirvanesque...!

Côté Benjamin Pavard, si Katherine Pankol dans Paris Match écrit qu’il est « Harry Potter marié avec Zorro » (euh, note personnelle @Katherine, ça veut dire quoi...?), Rachel Legrain-Trapani, sa miss France de girlfriend, y va quand même d’une petite douche froide dans Gala. Pas à cause de son Benji chéri, ça non, elle considère qu’il est « un bonheur inespéré » qui a lui rendu confiance en l’amour malgré un premier mariage manifestement catastrophique (avec un joueur de foot aussi... ). Mais à cause de Kylian M’Bappé ou plus exactement de la love story que la presse s’est imaginée entre lui et une autre miss France, la jeune Alicia Aylies. Rachel s’explique : « J’avais une place pour quelqu’un à mes côtés. Je l’ai proposée à mes amies Miss France : Alicia a été la première à répondre ». Bon, ok c’est une théorie sur les raisons de la présence d’Alicia... mais enfin, ça ne nous dit pas si cette invitation a été l’occasion d’un coup de foudre ou non entre elle et la nouvelle star de 19 ans.

Heureusement, Oops nous éclaire.. ou pas d’ailleurs. Le magazine brouille les pistes et décroche la palme de la révélation people la plus inattendue. Non, Mbappé n’est pas tombé raide dingue d’Alicia : il lui a préféré une autre et pas des moindres ! Le plus jeune joueur des Bleus aurait eu le coup de foudre pour Nabilla ! Lundi soir, la bimbo fraîchement séparée de son Thomas serait sortie en boîte pour se changer les idées et elle aurait craqué pour l’attaquant du PSG qui célébrait sa victoire avec le reste de l’équipe. La suite de leur soirée ? Des regards langoureux, des fous rires échangés et un départ bras dessus, bras dessous. Un témoin assure qu’ils “sont repartis en voiture ensemble. Nabilla se tenait à Kylian et il n’arrêtait pas de rigoler et de se toucher”. Depuis ? Ils seraient toujours collé l’un à l’autre et ne quitteraient plus leur chambre d’hôtel. Départ express donc mais pas encore question d'officialisation pour Mbappé, à qui la (mauvaise) réputation de l’ex star des Anges “fait peur”. Public de son côté ne dit mot sur Nabilla, mais insiste sur la présence d’Alicia Aylies au Mondial. Simple spectatrice ou prétendante au titre de WAG ? Leur choix est fait : la belle serait raide dingue du joueur et prête à tout “tenter pour faire voir à Kylian la vie en bleu, blanc rose.”. Qui de Nabilla ou d’Alicia mettra le grappin sur le meilleur parti de France ? Nul ne sait, et nous on est toujours aussi perdu…