Laure Manaudou-Jeremy Frérot (Delavega) : la grossesse; Charlotte Casiraghi : l'amour la ramène (dans les bars) à Paris; Louane amoureuse d'un beau startupper; Kate Middleton rattrapée par la malédiction de Diana

Tenez, on était bien triste pour elle l'automne dernier quand on a appris que Charlotte Casiraghi avait fait ses valises et quitté Rome et son beau Lamberto pour renter en France et s'installer près de Rambouillet dans une résidence que la famille possède. C'était parfait pour s'adonner à sa passion, le cheval ou pour que le petit Raphaël respire le bon air; mais pas terrible quand on est l'égérie de grandes marques de luxe, telles Gucci, qui exigent la présence dans des soirées caritatives ou tout simplement pour profiter de la vie nocturne parisienne.

"En fait, Charlotte se faisait suer à cent sous de l'heure" a confié un "proche" à Public. "Après un automne et un demi-hiver au vert, Charlotte a pris une décision radicale : retourner à Paris" écrit le mag qui précise que "la jolie trentenaire a pris un appartement en colocation avec une amie. Pas à cause de la crise du logement puisqu'une "source" précise que "son petit nid douillet mesure tout de même 400 mètres carrés, elles ne vont pas se marcher dessus". Public assure que "les bonheurs de Charlotte sont simples : déjeuner à la terrasse d'un resto mythique du quartier, faire du lèche-vitrines rue de Rennes, mais aussi sortir, voir du monde, rencontrer de nouvelles têtes". Justement, Voici nous en dit un peu plus à ce sujet. Le mag l'a surprise au Lézard, un bar très branché...au coeur de la capitale, ...où un beau jeune homme l'attendait ... Celui là même avec qui elle avait passé une excellente soirée chez elle la veille"....Il se prénomme Tiago,"est d'origine espagnole et travaille dans la communication pour une marque de prêt à porter de luxe. Mais la mode n'était pas leur seul centre d'intérêt commun. Regards croisés, les mains de Charlotte qui passent et repassent dans ses cheveux, un jeu d'échanges et de séduction réciproque s'est vite établi entre eux, au point que l'on pouvait se demander jusqu'où allait cette belle complicité"... Connaissant le souci de nos people magazine de nous tenir informés, on devrait bientôt le savoir .

Louane sur un nuage

La vie sourit également à Louane qui "est sur un petit nuage sur le plan sentimental". ( Closer ).Peu avant son départ pour le festival de l'Alpe d'Huez, "elle s'éclatait dans les bras d'Edouard, un beau brun, au look branché mais pas too much, tout comme elle ! Depuis un mois elle file le parfait amour avec ce jeune entrepreneur de 28 ans, patron d'une agence de communication digitale. Le golden boy 2.0 au sourire ravageur a fait chavirer son coeur un peu avant Noël". Le photographe de Closer les a surpris dans un bar branché du 3e arrondissement de Paris, le quartier à la mode des people. Le mag souligne que le bel Edouard est " attentif et prévenant"... Les deux amoureux ne se sont pas cachés pour "échanger quelques baisers langoureux"... Closer commente : "De chaudes effusions typiques d'un couple tout neuf, qui vit à peine son premier mois d'anniversaire, et dont la dame n'est pas toujours dispo vu son planning de star". Un petit avertissement à Louane ? Car Closer note qu'"Edouard est un habitué des nuits parisiennes"...

Laure Manaudou, un bébé à l'été

Ces deux là s'aiment depuis deux ans... Laure Manaudou et Jérémy Frérot ont décidé d'avoir un bébé. L'heureux évènement est annoncé pour "l'été". De quoi combler Laure "qui voulait être une jeune maman" (elle a un petit garçon né de son union avec le nageur Frédéric Bousquet). Cette naissance coïncidera avec la séparation musicale de Jérémy avec Florian Delavega. Closer nous apprend que Laure, actuellement enceinte de trois mois, semble se porter comme un charme... Le couple a fait des réserves de bonnes ondes au Sri Lanka où il a passé des vacances de rêve...