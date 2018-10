Laeticia Hallyday prête à donner la Savannah à Laura mais pas encore réconciliée avec David; Voici voit de l'eau dans le gaz entre Charlotte Casiraghi & Dimitri; Joey Starr balance une gifle à une inconnue; Lily-Rose Depp & Thimothée Chalamet in love?

Laeticia, Laura: on efface tout et on recommence ?

On va peut-être vers en armistice dans la famille de Johnny. "Laeticia et Laura, prêtes à négocier" annonce Voici en couverture et précise en pages intérieures,"Laeticia Hallyday Prête à tendre la main à Laura..." Le mag croit savoir (-apparemment de bonne source), que " la veuve et la fille de Johnny veulent trouver un accord autour de l'héritage. Et en finir avec les guerres de tranchées...". Et dans cet accord il n'y aurait pas que des bons sentiments : " si rien n'est encore définitivement acté...Laeticia pourrait finalement céder à la fille de Nathalie Baye, la Savannah de Marnes-la-Coquette ( une demeure de 900 mètres carrés, avec piscine et terrain de tennis, estimée entre 10 et 15millions d'euros), ainsi qu'un pourcentage (entre 15 et 20%), sur les droits à venir de la star défunte ( comédies musicales, droits dérivés....).D'après un proche ,"Laura est aujourd'hui apaisée, cette année a été une épreuve terrible, mais elle espère signer ce compromis pour tourner la page et avancer...Et puis financièrement, à la différence de son frère David, elle dispose de moins de ressources pour payer ses avocats".

D'ailleurs on se souvient que la semaine dernière Voici a publié des photos de Laura se rendant à la Savannah" pour revoir la maison où son père s'est éteint et où elle restée une heure à se recueillir"...Mais pour le moment il n'est pas encore question d'accord entre Laeticia et David qui " n'est pas dans la même urgence financière que sa demi-soeur, ses avocats sont encore loin d'avoir trouvé un point d'entente avec Maitre Amir Aslani, qui représente les intérêts de Laeticia. Mais si tout va dans le bon sens, et surtout si Laura parvient à obtenir accord très satisfaisant, il se pourrait que David soit lui aussi poussé à négocier avant la date du 30 novembre", explique selon la formule consacrée "une source proche du dossier". Si on a bien compris en lisant entre les ligne , Laura qui a besoin rapidement d'argent, se montrerait plus conciliante que son demi-frère. Laeticia va prendre la parole dans une dizaine de jours à Paris .Elle semble vouloir tourner la page, et a repris goût à la vie, comme le montrent le reportage de Closer la montrant très souriante : le mag raconte qu' avant de quitter L.A. elle s'est offert un petit road trip en Harley-Davidson avec " ceux qui lui veulent du bien"(le parolier Pierre Billon, le roi de la juit Philippe Fatien et Fabrice le Ruyet, professionnel de l'immobilier et mari de la productrice Anne Marcassus. "Les rumeurs, elle s'en fout", titre Closer à propos de Laeticia Hallyday , sans préciser de quelles " rumeurs" il s'agit ...

Lady Gaga , sans culotte...

Stefani Joanne Angelina Germanotta dont le nom de scène est " Lady Gaga", est une immense star de la chanson, et la critique salue son talent d'actrice dans "A Star is born" qui sort ces jours-ci sur les écrans . Alors était-elle en mode " provoc" ou n'avait-elle pas évalué l'ouverture de la robe-portefeuille en cuir noir qu'elle portait l'autre jour ? En tous cas, comme le montre une photo publiée dans Public "en promo à Londres pour son film la chanteuse et actrice ... a fait grimper la température, surtout lorsque les observateurs ont remarqué l'absence de sous-vêtements et son épilation intégrale . Un look cuir et peau en somme" écrit public, sans autre commentaire ...