Le changement, c'est (enfin) maintenant : nouvelles amours pour Manuel Valls et Valérie Trierweiler; Laeticia Hallyday abandonnée par les Macron, Letizia d'Espagne assassinée par Gala; Paris Jackson, après Cara, de nouveau dans les bras d'un (vieil) homme

Valérie et Romain, coup de foudre au gala

C'est Closer qui lâche le scoop : "à 53 ans, Valérie Trierweiler, l'ancienne première dame, s'offre une deuxième jeunesse amoureuse dans les bras d'un nouvel homme : Romain Magellan... Ancien pilier du XV de France, 44 ans, un mètre 92, il est aujourd'hui "consultant terrain" pour les matchs du Top 14 et de Coupe d'Europe sur Canal+". Les deux amoureux on fait connaissance le 20 janvier dernier à l'occasion d'une action en faveur du Secours populaire dont Valérie est toujours une des marraines. "Une rencontre, un sourire, une étincelle", écrit Closer, autrement dit un coup de foudre : "entre Valérie et l'ancien rugbyman le courant passe instantanément".

La suite, on la connait. Le mag suit de très près l'évolution de cette nouvelle romance et précise que "le couple fait encore appartement séparé". Cela ne pourrait pas durer."Un nouveau départ amoureux pour Valérie Trierweiler pour qui le vrai changement c'est maintenant", conclut Closer.

Manuel et Olivia, coup de foudre à l'Asssemblée ?

Le vrai changement c'est aussi pour Manuel Valls qui a annoncé cette semaine sa séparation avec la musicienne Anne Gravoin, avec qui il était marié depuis 2010. Après Michel et Michèle Rocard, Dominique et Marie-Laure de Villepin, le couple Gravoin-Valls n'aura donc pas résisté ce que l'on appelle communément "l'Enfer de Matignon". L'Express révèle sur son site que Manuel Valls, se sachant pris en photo embrassant tendrement sa nouvelle compagne, a pris l'initiative de cette annonce, en n'oubliant pas de préciser qu'"une séparation est toujours un acte douloureux". Certes."Tout juste séparé de sa femme, il a craqué pour une jolie députée", titre Voici. A moins que ce ne soit la rencontre avec Olivia Grégoire, la nouvelle élue de son coeur et des électeurs de la 12e circonscription de Paris (qui englobe qui englobe une partie des 15e et 7e arrondissements de la capitale) qui ait provoqué la rupture. Avant de se lancer dans la compétition électorale, Olivia Gregoire a en son temps travaillé au cabinet de Jean-Pierre Raffarin, puis elle a créé sa propre entreprise de communication. Elle est l'une des porte-paroles du groupe la République en Marche. L'ancien Premier ministre et son épouse s'étaient affichés ensemble au dîner du CRIF début mars. Mais peut-être Manuel et Olivia ne siégeront-ils pas longtemps ensemble dans l'hémicycle puisque Manuel Valls pourrait être candidat à la mairie de Barcelone, ce qui l'obligerait à démissionner de son mandat de parlementaire français.

Avion de ligne pour Laeticia Hallyday

Laeticia Hallyday se recueillant sur la tombe de Johnny à Saint-Barth... Les photos sont dans tous vos journaux people. C'est l'information de la semaine dans la saga Hallyday. Petit plus pour Paris-Match : une photo de Laura en compagnie de son frère David, prise au Portugal où le fils de Johnny réside dorénavant. Si l'on en croit la presse people, cela n'a pas été simple pour Laeticia et ses filles de rallier l'ile des Antilles depuis Los Angeles. Car la veuve de Johnny réduit son train de vie : elle a donc rejoint Saint-Barth en vol commercial, et ce n'est pas direct. Il a fallu deux changements et une nuit en transit à l'hotel à Porto Rico, avant de retrouver la villa Jade. Pour nourrir le feuilleton, les journaux "creusent". Ainsi d'après Public, Laeticia serait "Lachée par les Macron"... Le mag affirme que la veuve de Johnny n'a plus de nouvelles de l'épouse du président de la République depuis la cérémonie à la Madeleine. " Le contact est rompu entre Laeticia Hallyday et Brigitte Macron" écrit Public. "Quatre mois d'un silence radio incompréhensible pour la veuve de l'idole des jeunes, surtout que le couple présidentiel avait été très présent durant le combat du rockeur contre le cancer". Le mag rappelle les propos de Laetitia au Point : "Brigitte Macron a pris beaucoup de nouvelles"... et il rappelle que c'est "la première dame qui avait réuni Laura et David au Palais de l'Élysée pour les convaincre de participer aux obsèques quasi nationales de leur père alors qu'ils aspiraient à une cérémonie plus intime"... Laetitia, écrit encore Public, "aurait pourtant bien besoin de ce soutien qu'elle pensait indéfectible. Mais le téléphone n'a jamais sonné"... Est-ce tout ce ramdam médiatique qui a conduit Brigitte Macron à garder le silence", s'interroge Public ou "ce mutisme est-il la conséquence des révélations sur la gestion fantôme des sociétés de Johnny par Mamie Rock qui a avoué n'être qu'un prête-nom ? Ou est-ce à cause des problèmes de Grégory Boudou avec le fisc qui ont imposé à la première dame un devoir de réserve? Allez savoir.