Laeticia et Estelle : clash chez les Hallyday ; Iris Mittenaere : bye bye Kev, hello Hatem (Ben Arfa) ; Les secrets de Brigitte avant Macron ; Louane & Kungs : California Love ; Sharon Stone : l’amour avec un Maharadjah ?

France Gall, les hommages à la discrète

France Gall, grave ou souriante et mutine, est en couverture de la plupart des "people magazines" cette semaine. Albums photos et récits à l'appui, les journaux, de Gala à Point de Vue en passant par Paris Match, et Voici, reviennent sur sa carrière (brillante), ses amours, ses (nombreux) chagrins, ses engagements humanitaires également. Ils s'attardent pour évoquer Michel Berger "son amour, son ami, son frère, son mentor" (Point de Vue ), ou encore la disparition de sa fille Pauline, terrassée par la mucoviscidose.

Gala consacre une page entière à Bruck Dawit, son dernier compagnon, un ingénieur du son, compositeur, arrangeur musical de talent , qu'elle avait rencontré en Californie trois ans après la mort de Michel Berger. C'est sur le site du Point qu'on a trouvé le portrait de son fils né en 1981, le discret Raphaël Hamburger qui l'a veillée jusqu'au dernier moment et à qui il revient dorénavant de gérer l'héritage artistique de ses parents.

Paris Match a eu la bonne idée de republier un texte de Johnny Hallyday, intitulé "France, Michel et moi", dans lequel il rend un vibrant hommage à France Gall et à Michel Berger. Le rockeur évoquait " l'indicible affection" qui les liait : "Chez eux, tout bouge, tout vibre, tout rock. Parce que Michel est un écorché vif et France Gall, une passionnée. Un couple qui se déchire parfois. Mais un couple n’existe que par ses tensions et ses déchirements. Eux, ils partagent tout, et depuis dix-huit ans : le meilleur et le pire, les succès et les galères.... Avant tout, ils sont humbles. Une qualité qui, par les temps qui courent, se fait rare. Le show-business donne d’eux une image glacée. Cette pudeur quasi maladive qu’ils ont par rapport aux médias est un signe de délicatesse plutôt que de fadeur. Ils veulent se protéger. Protéger leur couple. Protéger leurs merveilleux enfants, Pauline et Raphaël. ..... Nous avons passé tous ensemble des instants très forts. Je n’oublierai jamais les chansons qu’ils m’ont fait découvrir, chez eux, dans leur bric-à-brac décoré d’objets de toutes les époques et de tous les styles.... Elle connaissait toutes mes chansons par cœur, même les plus anciennes. Elle aurait pu faire les voix avec moi … Nous refaisions le monde jusqu’à 5 heures du matin. France est encore plus insomniaque que moi. Michel, angoissé comme d’habitude, se posait et nous posait toutes les questions possibles. Ils ont réussi à m’apprivoiser, moi, le rebelle. Aujourd’hui, ils font partie de ma famille". Paris Match rappelle : Un mois plus tard, Michel Berger s’effondre dans sa maison de Ramatuelle. Johnny est le premier à accourir auprès de France.

Laeticia et Estelle dans deux camps opposés

Il y a deux semaines, Voici nous avait raconté qu’Estelle Lefébure « est là pour Jade et Joy ». L’ex-femme de David Hallyday qui séjournait à Saint-Barth avait été photographiée avec les filles de Laeticia et Johnny, en train de se baigner dans les eaux bleues de la mer des Caraïbes. Mais cette semaine patatras ! Closer nous chante une tout autre chanson à savoir que Laeticia "n’a pas du tout apprécié qu’Estelle rencontre Jade et Joy"... l'article nous apprend que l'ex-épouse de David "n'a pas rendu visite à Laeticia" pendant son séjour..."et elle n'a pas souhaité la croiser. "Quand, il y a quelques jours, elle a voulu se recueillir sur la tombe de Johnny, elle n'a donc pas souhaité y croiser Laeticia. Ayant vu que celle-ci s'y trouvait, elle a attendu son départ, dissimulée dans sa voiture, comme l'ont constaté les badauds. Ce n'est qu'une fois Laeticia partie qu'elle a pénétré dans le cimetière"...."En cause, écrit Closer, "les différends qui se sont fait jour au sein de la tribu depuis le décès du rockeur le 6 décembre"...."et, "c'est précisément en pensant à David et leurs filles, Ilona et Emma qu'elle a choisi son camp."Closer ajoute que "la prochaine ouverture du testament risque d'engendrer des frictions ". En tous cas le retour de Laeticia et ses filles à Los Angeles est imminent pour des raisons administratives et parce que "Johnny souhaitait la voir élever Jade et Joy aux Etats-Unis". Dans l'immédiat, épaulée par Sébastien Farran, elle assistera Maxime Nucci qui va terminer le dernier album de Johnny.