Hallyday : Gala jette une lumière crue sur les Boudou; Karine Lemarchand & Joey Starr heu-reux pour Voici, déjà en crise pour Closer; Miraculées : Laetitia Milot enceinte dans Match, Loana ressuscitée dans Elle; Câlines : Cara Delevingne & Paris Jackson

Inépuisable filon pour la presse people, Laeticia Hallyday est encore en couverture de Voici ("Laeticia Hallyday de plus en plus en plus seule"), de Closer ("Anéantie par les dernières déclarations de Sylvie Vartan, Elle ne veut plus revenir en France "), et de Gala ,où Laeticia est en photo (ancienne), posant avec son père qui l'enlace. Le titre donne envie d'en savoir plus: Laeticia, son père, sa famille… Histoire secrète d'une prise de pouvoir.

Mais tous les mags étaient déjà imprimés lorsque Maître Ardavan Amir-Aslani, l'avocat de la veuve de Johnny a publié un communiqué de mise en garde. Parlant de lui à la troisième personne, il "entend réagir fermement face à la vague de propos diffamatoires et de rumeurs nauséabondes qui se déversent sans relâche dans les médias depuis plusieurs semaines au sujet de sa cliente et de ses filles.

Maître Ardavan Amir-Aslani n’écarte pas la possibilité d’attaquer en diffamation toute personne remettant en cause le fait que Johnny Hallyday ait pris toutes les décisions concernant sa succession avec toutes ses facultés mentales et son libre-arbitre. Il ne laissera jamais dire que son défunt client ait pu être une personne manipulée et prendra toutes les mesures nécessaires pour faire respecter la dignité de sa mémoire...et annonce que" Laeticia Hallyday ne cédera ni aux manœuvres d’intimidation ni aux attaques injurieuses et attend que justice soit rendue afin de faire respecter les dernières volontés de son mari".

En attendant les mags livrent leurs " scoops" hebdomadaires. Closer révèle qu'"il y a un an Laura remerciait Laeticia d'être" si présente" au côté de son père. Le mag publie également des photos de famille : Sylvie Vartan en vacances chez les Hallyday à Saint-Barth. C'était en 2009. Public rappelle en couverture que " Les stars se déchirent " et en pages intérieures que "la guerre des clans fait rage". Le mag a divisié la page en deux colonnes : d'un coté, les pro Laeticia : Hélène Darroze, Alessandra Sublet, Jean-Claude Camus, Pierre Billon, Jean Reno ; de l'autre, les anti: en tête Sylvie Vartan, Eddy Mitchell, Jacques Dutronc, Michel Polnareff, Joey Starr.

La famille Boudou

Gala s'intéresse de près à la famille Boudou et établit l'arbre généalogique. Tout d'abord :"l'arrière-grand-mère, Odette, décédée en 2004 (ndlr. Laeticia était très proche d'elle). C'est la mère d'Elyette Boudou que Johnny baptisera Mamie Rock, c'est la grand-mère d'André Boudou. "Depuis le mariage de la petite, le clan Boudou a peu à peu fait de la maison de Marnes-la-Coquette son camp de base. A la demande de Laetitia. Même le discret et réservé Grégory Boudou, son frère...passe régulièrement à la Savannah. "Johnny accueillait volontiers la famille de son épouse pour lui faire plaisir mais quand il y avait un peu trop de monde il allait s'isoler dans son bureau du rez-de-chaussée, il voulait surtout qu'on lui fiche la paix " lâche un ancien collaborateur cité par Gala qui commente :"Avec l'affaire du testament cette sympathique histoire de tribu soudée résonne un peu différemment. Car Élyette n'apparaît plus seulement comme la grand-mère indispensable à sa petite fille, elle devient, à 82 ans, la représentante légale de toute les sociétés françaises du chanteur ainsi que la gérante de la SARL Mamour, créée en 2012 pour encaisser les huit millions d'euros d'avance de la tournée Jamais Seul. Drôle de reconversion sur le tard pour celle qui ne connait rien aux éditions musicales et tenait autrefois avec son mari Henri une pizzeria sur la plage de Marseillan" persifle Gala...Grégory, le frère de Laeticia, est devenu "l'exécuteur testamentaire en cas de décès de Laetitia, seule héritière du chanteur "..."Celui que l'on n'entend pas, c'est André Boudou, le père ...qui" disparait peu à peu des photos de famille. Mais voilà qu'aujourd'hui le nom d'André Boudou refait surface. On s'interroge sur son véritable rôle", insiste Gala qui révèle que Laeticia était fâchée avec lui depuis deux ans et qualifie de "complexes" les relations entre le père et la fille, mais laisse entendre que Laeticia "s'est appuyée sur le savoir-faire et l'expérience des Boudou dans les affaires" pour prendre la main. Le mag suppute cependant qu'"aujourd'hui, vu les dommages collatéraux causés par l'héritage de Johnny, André Boudou pourrait bien monter au front ". A suivre ....