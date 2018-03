Griffes de velours : Julie Gayet égratigne discrètement Brigitte Macron; Griffes affûtées : Laeticia Hallyday prépare la riposte; Griffes rentrées : Marlène Schiappa renoue avec son mari; Grossesses : Karine Ferri, c'est une fille, Jenifer c'est peut-être

Les 60 ans du prince Albert de Monaco sont longuement "célébrés" dans Point de Vue, ainsi que dans Gala avec son album de famille : dans les bras de ses parents, le Prince Rainier et la Princesse Grace, en compagnie de ses soeurs Caroline et Stéphanie, puis, à toutes les étapes de sa vie : petit garçon aux souriant aux boucles blondes à l'âge de trois ans, sportif, et avec son épouse Charlène et leurs jumeaux Jacques et Gabriella...

L'héritage de Johnny, le testament enregistré ?

La course au scoop continue dans vos magazines car l'intérêt pour la bataille autour de l'héritage de Johnny Hallyday non seulement ne faiblit pas, mais croît à l'approche du 15 mars prochain, date de l'audience en référé introduit par les avocats de Laura et David, devant le tribunal de Nanterre.

Tous les journaux mettent l'accent sur la détermination de Laeticia. Elle est en couverture de Voici, et surtout de Public qui lâche une petite bombe : "Laeticia possède des armes redoutables", annonce le mag. "L'avocat de Laeticia a fourbi ses armes et les pièces qu'il présentera à l'audience promettent de faire grand bruit : il compte en effet produire l'enregistrement audio du rockeur, dictant pendant 3h ses dernières volontés à son notaire. Histoire de prouver que Johnny était bien sain d'esprit au moment de la rédaction du testament. Un rendez-vous qui s'était déroulé devant deux témoins et sans Laeticia. Voilà qui serait susceptible de mettre à mal les affirmations selon lesquelles il y a eu abus de faiblesse", conclut l'article. Mais patatras, ce vendredi soir Closer lâchait sur son site: " Selon les informations de Closer, Johnny Hallyday n'a pas enregistré son testament, a contrario des révélations de Public, il n'existe aucun enregistrement de ce type".

Pour l'heure, selon l'ensemble de la presse, les avocats de Laura Smet et David Hallyday vont plaider pour leurs clients, un droit de regard sur l'album posthume de leur père, ainsi que le gel des biens en attendant que la justice ne se prononce définitivement sur l'épineuse question de l'héritage. Pour ce qui est de l'album, toujours selon Public, "les service juridique de Warner devraient faire valoir que l'intégralité de l'album a été enregistré du vivant de Johnny et qu'il a été terminé en novembre dernier". Or Johnny est mort le 5 décembre, "ce qui impliquerait que ce disque n'est pas une oeuvre posthume mais un album original sur lequel ni David ni Laura ne peuvent prétendre avoir un droit de regard". Ce n'est pas la vision de Gala qui offre sa couverture à David et Laura, avec ce titre : "pourquoi ils ne cèderont jamais" et fait état d'un "pacte secret" entre le frère et la soeur.

Pour sa part, Closer annonce avoir retrouvé Mamie Rock (la grand-mère de Laeticia), photographiée en train de faire ses courses à Marseillan. Pendant ce temps les prises de position en faveur de l'un ou l'autre camp continuent avec un net avantage pour les deux ainés de Johnny. Voici relève ainsi que "Eddy Mitchell qui ne s'était jamais rendu à la cérémonie des César sans avoir un film en compétition, était présent cette année pour apporter son soutien à Laura qui faisait sa première apparition publique depuis la publication de son communiqué", et que le photographe Jean-Marie Périer proche de Johnny, est lui aussi sorti de sa réserve pour dire que "il ne voit pas Johnny faire à ses enfants ce que son père lui a fait". Il semble acquis que Laeticia ne sera pas présente au Tribunal de Nanterre le 15 mars, "car pour être en règle avec les services d'immigration des Etats-Unis, la mère de Jade et Joy doit rester sur le sol américain jusqu'à la mi-juin", selon le magazine.