Chez les Depp-Paradis, Lily-Rose est séparée mais remplumée, Johnny vomi par ses gardes du corps; Chez les Hallyday, Laura dîne avec des people, Laeticia digère les vacheries à Saint-Barth; Chez les Monaco, Public connaît le sexe du bébé de Charlotte

La famille Depp : Lily-Rose , des kilos bienvenus

Sur le site de Paris-Match vous trouverez un diaporama de Lily-Rose Depp, qui assistait à la présentation de la collection Croisière de Chanel. Normal puisque la jeune fille est l'une des égéries du groupe. Sur ces photos où elle pose, épaules dénudées, Lily-Rose apparait nettement moins maigre qu'il y a quelques mois, époque où elle reconnaissait lutter contre l'anorexie. Public a également retrouvé la jeune fille se promenant dans les rues de Paris, en jean et blouson noir à boutons dorés. Le mag écrit que pendant son séjour parisien Lily-Rose a habité chez sa maman, Vanessa Paradis et le journal affirme que "Lily-Rose déprime"; en cause, la rupture avec son petit ami, le mannequin (homme) Ash Stymest.

Cependant le mag salue la prise de poids de la jeune fille "presque cinq kilos en l'espace de quelques semaines". Et cela lui va bien ...

La famille Depp, suite : Johnny, de nouveaux ennuis

...Celui va nettement moins bien, c'est son père, Johnny Depp,"abimé par les excès, ruiné, abonné aux flops ciné", comme le dit la légende d'une photo pas vraiment avantageuse de Voici. Ses nouveaux ennuis (-il est déjà en guerre contre ses anciens managers), sont provoqués par ses anciens gardes du corps. Eugene Arreola et Miguel Sanchez, qui "ont assuré la sécurité de l'acteur pendant des années"...viennent en effet de porter plainte pour "heures supplémentaires non payées et... conditions de travail non sécurisées" (un comble pour des gardes du corps !). D'après Voici " Sanchez qui devait à la base être rattaché à la surveillance de Lily-Rose et Jack, les enfants de Johnny, leur servait surtout de nounou... et devait accéder à "tous leurs désirs"...Tous deux affirment avoir "couvert l'acteur alors qu'il se livrait "à des activités illégales", comprenez qu'il se droguait...et que "les situations délicates" se multipliaient. Par exemple " un soir dans un night-club, ils ont même dû lui essuyer son visage qui présentait des traces de cocaïne".

Laeticia retrouve le sourire à Saint-Barth, Laura, à Paris

Le sourire retrouvé de Laeticia Hallyday s'affiche sur les unes de Voici, VSD et Closer. Celui de Laura, aux cotés de sa mère Nathalie Baye est également en couverture de Closer , en plus petit format ... Les sourires des deux femmes, toujours en procès, sont la principale information de la saga cette semaine . Ce sont les photos de Laeticia avec ses filles, en sortie bateau en compagnie de la famille de Jean-Claude Camus, qui en disent le plus long. "Détendue. Et totalement déconnectée des sujets qui fâchent, des avocats, de Paris. De bonnes vacances, réparatrices dans tous les sens du terme. Laeticia qui s'est rendue chaque jour sur la tombe de son homme au cimetière marin de Lorient, y a croisé des fans, venus eux aussi se recueillir...Elle a cessé de se cacher derrière les persiennes de la Villa Jade. Elle veut vivre"...Depuis elle est rentrée à Los Angeles car l'école a repris pour Jade et Joy... Dans deux mois elle sera de retour sur l'ile pour les vacances d'été.. "Quant à un éventuel come-back à Paris, début juillet, elle y songe...Mais son entourage lui déconseille fortement de faire le voyage " d'après une source qui ajoute :" les avocats des deux parties ne sont de toute façon toujours pas entrés en contact pour négocier"...