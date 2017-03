Charlotte Casiraghi craque pour Dimitri, fils de Carole Bouquet; Julie Gayet se prepare à sa nouvelle vie avec François H.; Gabriel, fils de Léa Salamé est né; Ça chauffe entre Pippa Middleton et la "fiancée" du prince Harry

Le sujet de la semaine pour Voici, c'est Charlotte Casiraghi, fille de Caroline de Monaco, qui a quitté Rome, et vit désormais à Barbizon, à 60 km de Paris. Six mois après sa rupture avec le réalisateur italien Lamberto Sanfelice "Elle a craqué pour Dimitri". Si vous ne le connaissez pas, Dimitri Rassam a 35 ans, il est déja papa d'une petite fille, il est producteur depuis l'âge de 23 ans. C'est le fils aîné de Carole Bouquet, et et du défunt produc­teur Jean-Pierre Rassam.

Voici rappelle le passé amoureux de Charlotte avant le bel italien : "En mars 2013, elle intro­ni­sait offi­ciel­le­ment son compa­gnon, l’hu­mo­riste Gad Elma­leh, lors du Bal de la Rose.

Quelques mois plus tard, le 17 décembre, elle donnait nais­sance à Raphaël, leur fils. Mais alors que leur histoire battait de l’aile, Char­lotte et Gad avaient tout tenté pour essayer de recol­ler les morceaux. En vain."

Léa Salamé (37 ans), journaliste politique sur France 2 et France Inter, est maman d'un petit garçon annonce Closer dans un coin de sa Une. Mais on n'en saura pas beaucoup plus. il faut aller en page 32 pour trouver deux petites photos de la maman et du papa, l'essayiste Raphael Glucksmann qu'elle avait rencontré sur le plateau de l'émission On n'est pas couché. Le petit garçon serait né dimanche 12 mars, dans un hopital de l'ouest parisien et s'appellerait Gabriel. C'est tout.

Meghan Markle (35 ans) et le prince Harry (32 ans) vont-ils se fiancer à l'automne ? se demande Gala. Mais d'ici là, Pippa Midd­­le­­ton ne voudrait pas voir la compagne du prince Harry à son mariage le 20 mai prochain. "Meghan Markle, la nouvelle petite amie du Prince Harry, ne susci­te­rait-elle pas quelques jalou­sies au sein de la famille royale ? Pippa "aurait en effet déjà envoyé les faire part sur lesquels on peut lire une clause bien parti­­cu­­lière : « pas de bague, pas d’ac­­com­­pa­­gnant. » compre­nez : les invi­­tés ne peuvent venir accom­­pa­­gnés que s’ils sont mariés ou fian­­cés avec leur conjoint. De ce fait, Meghan Markle ne pour­rait se rendre au mariage au bras d’Harry. Une stra­té­gie bien pensée pour éviter que la jolie améri­caine puisse lui voler la vedette ce fameux jour, le plus beau de sa vie" raconte Voici.

Voici cite la presse anglaise : "Le Daily Mail explique en effet que l’ac­­trice avait déjà éclipsé la mariée, Lara Hughes-Young, à son propre mariage avec le meilleur ami du prince Harry, Tom Inskip, en Jamaïque il y a quelques jours. Pippa Midle­­ton « n’a pas l’in­­ten­­tion de la lais­­ser lui faire la même chose. Pippa et sa mère Carole se demandent si la présence de Meghan ne risque pas d'occa­­sion­­ner un énorme chaos qui n'est pas souhai­­table» précise le quoti­dien anglais".

Le Prince William et son épouse Kate sont à Paris où ils vont rencontrer François Hollande. Closer pense que le prince sera ému car il "n'est pas revenu à Paris depuis le décès de sa mère lundi Lady D, morte dans un accident de voiture dans le tunnel du pont de l'Alma. Outre l'Elysée, on devait apercevoir William dans les tribunes du Stade de France, ce samedi soir, où il doit assister au match de rugby France-Pays de Galles. Closer ajoute que William sera le prochain roi. Ce qui ne l'empêche pas de continuer à s'amuser. Le 13 mars alors que la famille royale célébrait la Journée du Commwealth, William faisait du ski avec des amis à Verbier, en Suisse, où "il s'affichait complice et délirant avec Sophie Taylor, une top model australienne de 24 ans". Une information qui s'est affichée à la Une du quotidien populaire britannique The Sun. Voici publie trois photos de William déchaîné, dans une discothèque de la station où il a beaucoup bu.

François Hollande va peut-être regretter l'Elysée, mais pas Julie Gayet qui rêve de liberté et de "vie au grand jour" en Une de Gala : "Julie Gayet, bien­tôt libé­rée. Son amie, l’écri­vaine et jour­na­liste Colombe Schneck, raconte comment l'« actrice et produc­trice de cinéma » qui a conquis le cœur du président vit ce moment si parti­cu­lier, les derniers jours avant la « déli­vrance », l’élec­tion prési­den­tielle. Ces « quelques semaines qui leur restent avant d’être enfin libres », explique l'écri­vain. "Finis les stra­ta­gèmes, Julie Gayet attend le jour où François Hollande cédera sa place de chef d’Etat, où leur amour ne sera plus caché." ceci alors que d’après le récit de Colombe Schneck "Julie Gayet est jusqu'à présent condam­née au silence. Elle ne réagit pas à tout ce que l’on peut dire sur elle, le vrai comme le faux." La romancière précise depuis combien de temps le président et l'actrice se sont trouvés : "Cela fait cinq ans qu'elle doit se taire, ce n'est pas son choix"

Ouf : "Dans quelques mois, le couple retrou­vera une vie normale. Julie ne devra plus se faire discrète lorsqu’elle rejoint François Hollande, le couple pourra se dépla­cer ensemble et arrê­ter d’avoir une peur bleue des papa­raz­zis." En attendant vous découvrez dans Gala les tenues et les accessoires de Julie qui pose, en Grèce, sur 22 pages.

Jennifer brisée a été entendue par la gendarmerie. Closer revient sur l'accident du van qui transportait la chanteuse sur l'autoroute A1 dans des ciconstances qui restent floues, dans la nuit du 5 au 6 mars. Ce véhicule a heurté une Citroen C2 provoquant la mort de Claire Ponchy, 22 ans, un des passagers. Puis Youcef Touati, 27 ans, lui aussi dans le véhicule tamponné, après avoir été dans le coma, est décédé, jeudi (ce que ne savait pas Closer quand le journal a été imprimé). Le conducteur de la C2 est "stabilisé" mais gardera de lourdes séquelles.

Reste à connaître les circonstances exactes de l'accident "Il y a des des versions différentes et des constatations non convergentes après cet accident. Nous devons notamment encore déterminer si le véhicule Citroën C2 était signalé (feux allumés ou non), s'il roulait à faible vitesse ou s'il était à l'arrêt." Le petit ami de la défunte Claire déclare que la jeune femme a envoyé des SMS à sa voisine disant que le véhicule C2 roulait à faible allure avec un pneu crevé. En tout cas, Jennifer n'a, pour l'instant, pas encore repris sa tournée.

Dans vos hebdos people, on parle, cette semaine, du musée du Louvre. Gala et Paris Match publient des photos du défilé prêt-à-porter automne hiver 2017-2018 signé Vuitton qui s'est déroulé au milieu des sculptures dont les célèbres chevaux de Marly, dans la cour couverte qui porte leur nom. Des chevaux installés place de la Concorde jusqu'en 1986. Depuis cette date, ils ont été remplacés par des copies, tandis que les originaux sont désormais, bien à l'abri des pluies et de la pollution. Mais ce n'était pas eux que Catherine Deneuve, Isabelle Huppert où Léa Seydoux étaient venus voir. Outre les invités triès sur le volet, les internautes ont pu suivre le défilé en direct, car il était diffusé sur Twitter via l'application Periscope.

VSD consacre cinq pages un peu acides à Benoit Hamon. Le candidat du PS tacle l'austérité, et la rigueur budgétaire "En Allemagne, on compte 17% de pauvres" Ce n'est pas l'avenir qu'il veut "pour ses filles de 5 et 8 ans". Hamon déplore la parution de photos volées de ses enfants. "De Gabrielle, sa compagne lobbyiste chez LVMH, où elle a défendu le travail dominical qu'il réprouve, il révèle à peine davantage". Hamon dit "D'origine catalane et danoise, elle fuit les médias. A part mes potes, personne ne la connaît, et oui, ma candidature la gêne".

Gala qui se veut élégant et glamour ne l'est pas toujours. On l'a vu la semaine dernière lorsque le magazine a publié une photo de la reine d'Angleterre avec le haut commissaire du Swaziland. La légende de la photo se moquait de la tenue traditionnelle du haut-commissaire et de son épouse. Cette semaine Gala reconnaît "une grave erreur de discernement qui peut alimenter des préjugés racistes" avant d'ajouter que "les habits traditionnels représentent bien évidemment beauté et élégance" et de présenter ses "excuses à tous les lecteurs et à la communauté africaine et afrodescendate, qui a pu se sentir insultée et forcément blessée dans on intégrité".

La maladie de Johnny (73 ans) s'affiche sur toutes les Unes de la presse plus ou moins people : de Paris Match à Télé Poche, en passant par VSD, Closer, Voici, Gala, Télé Star, ou Télé Semaines. "Fuck la mort!" titre VSD (en référence à une casquette de notre héros qui daterait de ses précédents séjours au Ceders-Sinai Medical Center de Los Angeles, en 2009, et en 2012) qui consacre 10 pages à la maladie de notre chanteur national. Pour la maladie actuelle, tout aurait commencé fin novembre 2016, lorsqu'une IRM apprend à Johnny qu'il y a des cellules cancéreuses dans l'un de ses poumons selon VSD. Début 2017 il subit une série chimiothérapies, mais il y aurait des métastases dans le foie et l'estomac. Heureusement, le deuxième cycle de chimiothérapie aurait bien fonctionné et la tournée des Vieilles Canailles prévue en juin et juillet prochain, en France, serait donc maintenue.

Mais en attendant, l'épouse de notre héros, Laeticia (elle a eu 42 ans le 18 mars selon Closer) "face au cancer de Johnny" est inquiète. "En vingt ans de mariage, elle a surmonté maladie, dépression, et infidélités". Mais là, c'est pire "C'est grave et elle le sait. Anéantie, elle a fait "une rupture de fatigue"... dit VSD, sa cheville aurait lâché, ce qui explique ses béquilles visibles sur toutes les photos. Gala a une autre version dans ses quatre pages sur le sujet : il s'agit d'une double entorse à la chelille gauche depuis une bête glissade dans le jardin de leur maison qu'il a fait construire à Pacific Palisades, un quartier situé à l'ouest de Los Angeles où la famille Hallyday (avec ses deux filles Jade 12 ans, Joy 8ans), habite actuellement, après avoir hésité à revenir en France pour qu'il se soigne.

"Nous parlons souvent de notre différence d'âge et de la mort, expliquait-elle à Paris Match en 2013. Elle fait partie des angoisses de Johnny et l'empêche de dormir la nuit. L'idéee de laisser ses enfants, sa femme et les gens qu'il aime le terriffie" rappelle Closer qui croit pouvoir affirmer que "Johnny est dans un état très préoccupant".

Mais pour l'instant la prochaine tournée française est maintenue et Gala explique que le premier concert de la tournée des Vieilles canailles aura lieu le 10 juin à Lille au stade Pierre Mauroy. Closer donne une explication "Pourquoi il veut absolument maintenir la tournée des Vieilles Canailles" : "L'envie de retrouver ses potes et de revivre le moment de pur bonheur qu'il décrivait au Parisien fin 2014 ? Oui. Mais le chanteur a une autre raison : l'avoir d'un million d'euros qu'il a déja reçu. de quoi lui donner une petite motivation supplémentaire". Quoiqu'il en soit, il va continuer à se battre contre la maladie "Johnny est un guerrier" titre l'unique double page de Voici qui en fait peu, comparé à ses concurrents.

Johnny est aussi à la Une de France Dimanche qui n'est pas très optimiste et titre "Son déchirant testament. A bout de forces, un dernier geste pour les femmes de sa vie" C'est peut-être aller un peu vite.