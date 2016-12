Capucine Anav & Louis Sarkozy : la rupture de Noël ?; Diam's sur-voilée pour des vacances de luxe en Thaïlande; Bernadette Chirac, l'inquiétude; Miss France, le tempérament de feu; Drogue : Madonna fait dépister ses enfants, les grands... et les petits

Closer a repéré le parc ou Karine Ferri promène son petit Maël … et le mag nous fait partager le bonheur de l’animatrice télé, nettement plus souriante qu’il y a quelques semaines. DALS est passé par là. Elle n’a pas gagné, mais comme le dit élégamment Closer « l’émission a atténué les kilos bonheurs laissés par son accouchement ».

On apprend aussi que la jeune maman et son bébé sont partis rejoindre le papa Yoann Gourcuff à Rennes avant un début d’année très chargée sur le plan professionnel, et prédit « un merveilleux premier Noël à trois »… Ils ne passeront pas Noël ensemble, mais Charlotte Casiraghi et Gad Elmaleh ne se voyaient plus guère depuis leur rupture. Leur fils Raphaël leur en a donné l’occasion. Closer écrit que lundi 19 décembre Charlotte Casiraghi et Gad Elmaleh avaient rendez-vous dans un immeuble cossu du 17e arrondissement de Paris, pour y régler des affaires familiales ». On ignore lesquelles mais on apprend que « les deux jours précédents avaient été beaucoup plus joyeux , puisque le samedi 17, leur fils Raphaël a eu 3 ans et qu’ils avaient tout prévu pour concocter à leur bonhomme un anniversaire inoubliable. Le jour J l’humoriste avait fait préparer un gâteau en forme de camion pompier par une pâtissière chevronnée ...Et « le lendemain la vraie fête a eu lieu dans l’hôtel parisien où loge son père… Tout le monde s’est attaché à faire bonne figure pour le petit garçon qui avait des étoiles plein les yeux…».

Noël avant Noël

Pas mariés, pas invités. C’est la règle à la cour britannique…pour Noël . Cela signifie que la nouvelle fiancée du prince Harry, Meghan Markle devra rester chez elle, en l’occurrence en Californie ou à Toronto, tandis que Harry sera à Londres… Les deux tourtereaux ont donc fêté Noël avec un peu d’avance à Londres où ils se sont promenés avec un bonnet enfoncé sur la tête, ce qui ne les a pas empêchés d’être « paparazzés ». Vos mags racontent qu’ils ont acheté un sapin « sous le regard médusé des vendeurs »…C’est également Noel depuis début décembre à Monaco où les petits princes ont découvert les joies du manège, et viennent de fêter leur deuxième anniversaire. Les charmantes petites têtes blondes inondent vos magazines. Ils sont en couverture (et en pages intérieures), de Match avec leurs parents, la princesse Charlène et le prince Albert ; le mag avait également accompagné la princesse dans son « premier voyage officiel en tant qu’épouse de chef d’Etat », en Inde dans l’Etat du Tamil Nadu, un des plus pauvres du pays. Là, l’association « Monaco Aide et Présence » parraine 95 familles, chassées de leur village d’origine parce contaminées par le Sida. Charlène a ensuite rendu visite à Kailash Satyarthi, prix Nobel de la Paix qui «en trente ans a sauvé 85.000 enfants de la traite et de l’exploitation… ». Elle a participé à un forum, organisé par Satyarthi, où elle a pris la parole, juste après le Dalaï Lama. Un forum dédié au « Droit des Enfants». Les siens sont, nous apprend Match, « ce qu’elle a de plus important dans la vie … Le matin au réveil, « quad ils vous tendent les bras… c’est un vrai casse-tête de choisir lequel des deux étreindre le premier », car ils sont devenus si lourds à porter ensemble. La princesse veut manifestement mieux se faire connaitre, faire savoir que son enfance n’a pas toujours été rose, surtout lorsqu’elle a été obligée de fuir a Rhodésie avec ses parents…