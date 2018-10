Brigitte Macron s'inquiète pour son mari, Victoria Beckham pour son mariage ; Laura Smet s'endette, David Halliday s'entête (non au pardon) ; Francis Lalanne devient gendarme ; Jean-Luc M. et Sonya C. font des courses

Impossible d'y échapper cette semaine : les Hallyday dominent, et font la Une de Closer, Voici, Public, et Paris Match.

Brigitte s'inquiète pour Macron

Les sondages toujours en baisse, et la forme aussi ?

"Epuisé, amaigri, rognant sur son sommeil, Emmanuel Macron commence à marquer le coup" selon Closer qui évoque l'inquiétude de son épouse, et "plus de 170 voyages en France et 66 en dehors de nos frontières" Mais il peut tabler sur sa "relative jeunesse" il aura 41 ans le 21 décembre.

Comme Closer, Public évoque l'inquiétude de Brigitte Macron. Et l'hebdo ajoute que pendant la campagne présidentielle, Macron s'était engagé à "donner un bulletin de santé régulier" mais "son médecin personnel Jean-Cristophe Perrochon, n'a toujours pas jugé bon de le faire à ce jour".

Victoria Beckham s'inquiète pour son mariage

Autre inquiétude, celle de Victoria. Sur un plateau d'une chaîne de TV australienne l'ex-footballeur de Manchester United, David Beckham, a parlé des difficultés qu'il rencontre avec sa femme, au bout de près de 20 ans de vie commune. Selon un proche, son épouse Victoria "s'est effondrée" après avoir regardé l'interview. Et elle s'est ensuite échappée pour une cure médicalisée en Allemagne.

Closer note que la cure a duré deux jours, ce qui est vraiment très court, mais aussi très long si l'on en croit les deux journaux, Victoria aurait pleuré pendant deux jours avant de remettre.

Rien de tout cela dans Gala qui souligne que l'ex-Spice Girl célèbre les dix ans de sa griffe de luxe éponyme : une réussite illustrée par une photo de Victoria très élégante.

Laura va se marier et s'endette

Pendant ce temps Laura, la fille de Johnny s'inquiéterait pour ses finances. Côté coeur, par contre, tout va bien. Public et Voici ont frappé leurs Unes respectives d'un tampon "scoop", mais annoncent tous les deux la même chose : Laura Smet va se marier (on la voit avec son promis dans les rues de New York) avec Raphaël "l'homme qui partage sa vie depuis cinq ans". Un mariage "secret" bien sûr, mais Public indique que la cérémonie aura lieu dans la mairie du 7e arrondissement en décembre prochain.

Public raconte que Laura a des problèmes financiers depuis que son défunt père ne lui donne plus 5 000 euros par mois. Et le journal reprend l'information du Figaro, disant que Laura aurait tenté d'emprunter de l'argent à Marcel Campion, le roi des forains, qui défend bec et ongles sa Grande Roue qui était installée sur la place de la Concorde jusqu'à ce que la mairie de Paris met fin au contrat.

David : non au pardon de Laeticia

David s'entêterait et refuserait le pardon de Laeticia, c'est le sujet principal de la Une de Closer, et le titre d'un article de quatre pages à l'intérieur du magazine. Etrangement cette information n'est pas mentionnée ... dans l'article qui se contente de résumer les tensions entre les deux camps, malgré le désir affiché par Laeticia de "pardonner".

Laeticia : "Johnny était parfois lâche"

Ce pardon que Laeticia envisage est mis en avant à la Une de Match qui consacre douze pages à Laeticia dont cinq à une longue interview réalisée par Olivier Royant, le directeur de la rédaction de Paris Match qui... pose à côté de l'épouse de Johnny.

"A travers moi on a réglé certains comptes avec lui. ... Ses enfants ont réglé des comptes avec leur père absent, un lointain passé.. Il y a eu beaucoup d'amertume, d'incompréhension. Certains amis m'ont rendue responsable de les avoir écartés. Mais c'est Johnny qui tournait vite les pages et ne disait pas pourquoi. Il était parfois lâche dans sa vie, parce qu'il n'aimait pas les conflits."

Gala choisit de mettre en avant les deux filles de Johnny et Laeticia, qui souffrent, car quand elles sont à Paris avec leur maman pour lancer l'album posthume de leur père, leur frère David et leur soeur Laura, ne sont pas là, ils sont à new York.

Francis Lalanne... gendarme

Le chanteur amateur de cuissarde, lui n'est pas à New York, mais bientôt à la caserne, puisqu'il se prépare à enfiler les bottes de la gendarmerie. Voici consacre une page en tout début de journal à cette nouvelle. Francis Lalanne (60 ans) qui fut objecteur de conscience et n'a donc pas fait son service militaire, va devenir chef d'escadron selon l'hebdo, et sera mobilisé une semaine par mois. On ne sait s'il faut rirer ou pleurer ?