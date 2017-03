Arnaud Montebourg et Aurélie Filippetti, c'est fini ; Brigitte Macron : recours à la mini jupe pour la présidentielle ? ; Capucine Anav rencontre ses copains au travail, comme tout le monde ; Kendji Girac : la triche, oui, la honte, non...

Vos magazines people regorgent de photos de stars en robe du soir de plus ou moins bon goût aux cérémonies des César et des Oscars, avec une prime pour le couple Clooney, George et sa statuette, Amal et sa robe immaculée avec son petit ventre qui s'arrondit, mais aussi la scintillante Isabelle Huppert, César de la meilleure actrice, et Lily Rose Depp, tristounette, pressentie dans la catégorie Meilleur espoir féminin pour son rôle dans "La Danseuse", mais qui est repartie bredouille de la soirée...

Aurélie Filippetti et Arnaud Montebourg, c'est fini !

On a failli tomber de la chaise en découvrant le scoop de Closer : Aurélie Filippetti et Arnaud Montebourg se séparent. Le mag, photo à l'appui, nous annonce qu'Arnaud Montebourg a déménagé et s'est installé dans le 2e arrondissement de Paris. Closer qualifie cette séparation d'"étonnante pour un duo qui semblait d'autant plus solide qu'il s'était construit dans l'adversité". Et le mag de rappeler que "l'officialisation de leur relation était advenue peu après une sortie fracassante du gouvernement sur fond de cuvée du redressement". C'était à la fin aout 2014. Et puis, il y a eu la naissance de la petite Jeanne, aujourd'hui beau bébé, née trois mois avant terme, qui leur a causé bien des soucis à l'époque. Mais, croit savoir le mag, leurs rapports ont toujours été "tumultueux". N'empêche, il y a quinze jours, ils s'affichaient en une de Paris Match, en vacances en Floride, "couple décidé à oublier la douloureuse primaire socialiste" (pour Arnaud), et lui, le bourguignon, arborant un tee shirt portant l'inscription " in Pinot Noir we trust" (Nous sommes fidèles au pinot noir). Et aujourd'hui Aurélie Filipetti fait activement campagne pour Benoit Hamon...

Estelle Lefébure, fin de la parenthèse célibat

Voilà des mois qu'Estelle Lefébure tentait de nous convaincre via la presse people que le célibat, y a pas mieux. La belle quinqua est apparemment en train de réviser son jugement avec un beau quinqua, prénommé Roland, hôtelier à Megève où il dirige deux établissements de luxe... "Chaleureux, posé, attentionné, il est tombé à pic dans la vie d'Estelle", écrit Voici qui suit l'affaire. Et à deviner le nombre de valises de l'ancien mannequin, elle n'est pas seulement venue passer quelques jours de vacances dans la station, mais qu'elle compte bien y laisser quelques effets personnels car elle compte revenir régulièrement skier et se relaxer dans la station...

Querelle de famille chez les Hanovre

L'histoire commence comme un conte de fée narré dans Point de Vue : "Elle s'apprête à prendre les titres de princesse héritière de Hanovre, duchesse de Brunswick et Lundebourg, princesse de Grande-Bretagne et d'Irlande. Et fera le choix de porter, pour ses noces, l'un des trois diadèmes de la famille provenant de l'impératrice Joséphine, première femme de Napoléon 1er, ou de la dynastie de Hanovre". Elle, c'est Ekaterina Malysheva, (Katya pour les intimes), créatrice de mode qui s'apprête à épouser Ernst-August de Hanovre, 33 ans, "futur chef de la maison royale de Hanovre, le 8 juillet, dans un décor féérique. Le château de Marienburg semble sorti d'un conte de Perrault... Il est aujourd'hui la propriété du jeune héritier de 33 ans"... Le futur marié porte le même prénom que son père, Ernst-August, ex-époux de Chantal Hochuli, et toujours marié à la princesse Caroline de Monaco, dont il est aujourd'hui séparé. Ernst-August père vit aujourd'hui en Autriche. Et c'est là que le conte de fée vire au drame bourgeois, car père et fils sont très fâchés... A tel point que Point de Vue s'interroge sur la présence du père au mariage de son fils ainé. D'après le mag, père et fils s'opposent sur la gestion des des possessions allemandes et autrichiennes des Hanovre... "estimées à plus de cent millions d'euros". Ernst-August père "aurait délaissé la gestion des affaires familiales, et son fils qui a repris les obligations de représentation officielles, compte bien préserver les intérêts des générations futures". Mais Ernst August père voudrait reprendre les affaires en main et "aurait mandaté un avocat autrichien pour reprendre les rênes de la fondation "qui gère le patrimoine familial, et que son fils ne semble pas prêt à céder". Point de Vue évoque une possible réunion de conciliation entre père et fils. Pour se réconcilier ou pour sauver les apparences au mariage, où l'on pressant la présence du roi d'Espagne Felipe VI, parrain du prince, comme une bonne partie des familles royales d'Espagne et de Grèce....

Pamela Anderson et Julian Assange

Public nous le vend pour sûr : la pulpeuse Pamela Anderson a officialisé sa relation avec Julian Assange, l'ancien responsable de Wikileaks qui vit réfugié à l'ambassade de l'Equateur à Londres depuis cinq ans... La bombe peroxydée devenue militante contre la souffrance des animaux explique qu'elle a "passé plus de temps à parler avec Julian qu'avec tous mes ex-maris réunis (…) je n'ai pas fait en sorte que cela prenne une tournure romantique. Il était juste question d''unir nos forces pour réaliser quelques chose d'important. Mais ce sont des trucs qui arrivent". Surtout quand on vit reclus entre quatre murs....

Capucine Anav et le génie du PAF

Le moins que l'on puisse dire est que Capucine Anav n'est pas une jeune fille inhibée. Alors qu'elle s'apprête à animer un "prime" sur C8, elle s'est confiée à Gala. Coté amours, Gala voudrait bien savoir où elle en est avec Alain-Fabien Delon, dont on dit qu'il aurait succédé à Louis Sarkozy dans son coeur. Réponse de la Belle : "ça se concrétise. Je ne dirai rien de plus sur le sujet. A part moi et mes proches, ma vie privée ne regarde personne d'autres". Ah oui? Et pourtant elle ne se cache guère et se fait régulièrement tacler pour sa préférence pour les hommes célèbres, Kev Adams, Louis Sarkozy. Gala lui fait carrément remarquer que "Nabilla et Thomas Vergara" insinuent qu'elle est "une femme vénale, attirée par des gens connus"... Indignation de la belle Capu : "Il y a 85% des Français (-30% en réalité, corrige Gala), qui rencontrent leurs conjoints sur leur lieu de travail. C'est pareil pour moi. J'ai aussi eu de très belles relations avec des garçons qui n'étaient pas célèbres. Nabilla et Thomas? S'ils n'ont pas mieux à faire que de tweeter sur moi, je les plains "... Et question boulot, pour elle, il n'y en a qu'un : c'est celui qui l'invite régulièrement sur son plateau, Cyril Hanouna : "c'est le génie du PAF". Mais elle n'a pas l'intention de le séduire

Le permis de Kendji

Décidément, il devient tellement difficile d'obtenir son permis de conduire que certains préfèrent l'acheter... Public nous apprend que Kendji Girac a avoué "avoir triché", mais seulement à l'examen du code de la route. Ceux qui proposaient la magouille sont passés devant la Justice. "L'arnaque en question était assez élaborée", écrit le mag : elle consistait à envoyer à distance des vibrations électriques, via un boitier fixé sur a cuisse ou le mollet des candidats fraudeurs, à l'énoncé de la bonne réponse lors de l'examen. L'un d'eux avait au préalable composé le numéro d'un complice, qui disposait à distance des corrigés et entendait donc le déroulé de l'examen". La fraude était facturée entre 1500 et 2500 euros. Kendji a écrit une lettre au tribunal dans laquelle il a expliqué qu'"était en pleine tournée. Quand j'ai su ça, ça m'arrangeait. Je suis allé à l'auto-école avec mon chauffeur. J'ai payé 1500 euros. La conduite, c'était réglo : je sais conduire depuis longtemps". On ne connait pas la suite !

Le look de Brigitte Macron

Brigitte Macron, en beauté, est en couverture de Gala (dont l'une des collaboratrices est la co-auteure du livre "Les Macron" qui sort chez Fayard. Ouvrage dont on a déjà parlé dans la revue de presse des hebdos). Le couple Macron est également en photo (petit format) en couv de Voici qui annonce qu'Emmanuel Macron veut relooker Brigitte. Et sur la photo de Voici Madame Macron est en minijupe... qu'elle est en train d'ajuster en page intérieure. Pas franchement sympa la photo! Mais ça va changer car, nous explique le mag, "depuis peu, Brigitte, première dame en puissance, bénéficie d'un vestiaire gratuit et des conseils avisés d'un styliste. "Ce relooking est gracieusement financé par une amie du couple Macron, qui se dit ravie de rendre ce petit service à Brigitte" d'après une "source". Cependant, il parait que Madame Macron n'a pas l'intention de porter n'importer quoi. "Elle est intimement persuadée que la minijupe est sa caution jeunesse. Elle adore son corps et aime prouver qu'elle l'assume. En gros, elle ne veut pas lâcher sa mini. Elle veut bien rallonger un peu la longueur de la jupe, mais jamais en dessous du genou… elle refuse les tailleurs pantalons et ne veut surtout pas entendre parler du look "façon Claire Chazal" que (le styliste) voulait lui faire adopter" poursuit le mag qui qualifie le relooking de Brigitte Macron de "dossier mode le plus exaltant du moment".

Distances affectueuses

"Une distance affectueuse" dans leur relation... C'est ainsi que Katy Perry et Orlando Bloom ont officialisé leur rupture et qualifié leurs futurs rapports...On reste amis ! Ce n'est apparemment pas le cas de Louane et Edouard, son ex-nouveau chéri qui l'a quittée brutalement quelques semaines seulement après leur coup de foudre. Closer nous annonce qu'il l'a laissée "sans voix". Pas de communiqué pour annoncer la rupture mais la suppression de toutes les photos de Louane sur le compte Instagram d'Edouard (c'est son prénom), et ça vaut toutes les annonces. La distance est réelle mais pas affectueuse entre Mazarine Pingeot (la fille de François Mitterrand) et son ex-compagnon qui "oublie" de payer sa pension alimentaire pour leur trois enfants... La maman a déposé plainte contre lui.