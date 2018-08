Adil Rami & Pamela Anderson, ça tangue; Marion Cotillard, la culotte, ça tombe; Nicolas S. & Carla B., ça balance pas mal à Paris (et ailleurs); Karine Ferri & Yoann Gourcuff, le mariage (enfin); La malédiction des miss a encore frappé

Il y a de la poursuite pour atteinte à la vie privée dans l'air dans vos people magazine... Pas contre Point de Vue qui nous explique que c'est "L'été de la Concorde" pour la famille royale d'Espagne, alors que le scandale gronde à propos de soupçons de malversations financières commises par l'ex-roi Juan Carlos . C'est tout juste si le mag admet un " léger parfum d'opération de communication" à propos de la " balade surprise entre filles " (la reine Letizia, sa belle mère l'ex-reine Sophie, et les deux princesses Leonor et Sofia), pour faire bonne figure et taire les rumeurs de mésentente familiale... Ceux qui pourraient être concernés par une plainte éventuelle, ce sont Voici et Closer...

Le premier (Voici) fait très fort avec les photos de la baignade très dénudée de Marion Cotillard et Guillaume Canet au Cap Ferret. Si Monsieur a gardé le maillot, c'est en tenue d'Eve que la star oscarisée s'est jetée à l'eau. Comme l'écrit le mag " Ici, au Cap Ferret, la nature les inspire et le sentiment de liberté prend enfin tout son sens....Car, Voici ,"elle [Marion] a gardé cette fraicheur, cette spontanéité et cette élégance à la française qui font tout son succès"... Nous, on dirait que, coté spontanéité, sur l'un des clichés, elle semble surtout montrer délibérément une partie de son postérieur dénudé à des "observateurs" un peu curieux...

Cyril Lignac et son amoureuse en vacances au Mexique

Closer gratifie ses lecteurs d'un reportage avec photos exclusives de "Son été caliente". Cyril Lignac et son ami Marine sont en vacances au Mexique. Le mag note qu'ils sont arrivés séparément "mais une fois sur place l'heure était à la fusion au Casa Malca, " un 5 étoiles arty tendance écolochic construit sur l'ancienne propriété de Pablo Escobar"; et, note le mag "sur le sable il ne semblait pas se lasser de lui sniffer cou et décolleté, plus tactile qu'on ne l'avais jamais vu.... Collés-serrés, ils ne s'interrompaient que le temps d'un déjeuner sur la plage non loin de là, à La Popular . Ce restaurant de poisson réputé affiche un menu très " popular" : langouste grillée, poulpe confit ou saumon à la tequila ..."Tous deux ne sont pas du genre à se contenter de trois nachos-guacamole", relève Closer qui précise que Marine travaille également dans la restauration: elle est chef hotesse "dans un très chic établissement parisien".

Nicolas et Carla : une scène pour deux

Comme pratiquement tous les étés, Nicolas Sarkozy et son épouse Carla Bruni sont en couverture de Paris-Match, avec ce titre : "Une scène pour deux". Allongée sur un canapé, tête sur les genoux de son mari, la chanteuse affiche un sourire éclatant... En effet, en pages intérieures du reportage effectué au Liban, six pages de commentaires et photos de Carla sur scène, et de ... Nicolas en entretien avec les hauts dignitaires du pays. Car les deux sont indissociablement liés : "Il comprend sa passion pour la musique . Elle accepte qu'il soit définitivement envoûté par le démon de la politique", annonce le mag... Ce voyage au Liban avait l'air d'un cadeau de Madame à Monsieur car "durant toute la promotion de l'album French Touch", elle s'est affichée seule. Pas question que l'ex-président vienne s'immiscer dans sa carrière musicale, elle qui a dû faire face à la désaffection d'une partie de son public après leur mariage en 2008...Et en 2013 Carla avait affronté les hordes de militants venu à ses concerts plus pour le voir, lui, que pour l'écouter elle". Match écrit qu'"elle a pris cela avec philosophie mais parfois il lui a fallu attendre près de 30 minutes dans sa loge le retour de son de son mari. Ces dames étaient prêtes à tout pour l'approcher, lui quémander une photo.... Si Nicolas reconnait que sa femme " l'a tant aidé lorsqu'il était président de la République", qu'il est normal, qu'il la " soutiennent aujourd'hui", on sent que par delà "l'échange de bons procédés", il y a aussi beaucoup d'ego chez ces deux là et que Carla, qui tient sa revanche, ne se prive pas de faire balancer via une de ses "amies", qu'elle n'aimait pas François Fillon, "déjà lorsqu'il était à Matignon" . Aujourd'hui la carrière de Carla Bruni-Sarkozy chanteuse est relancée :"une soixantaine de concerts au total lui ont permis de s'imposer à l'international sans avoir à souffrir de son encombrant mari"...écrit Match qui laisse entendre qu'elle prépare un nouvel album, et que le "mari", qui rêve toujours de politique sans en avoir, glisse lui aussi quelques vacheries, à l'attention de son actuel successeur à l'Elysée, par exemple . Emmanuel Macron l'avait invité à rentrer dans son avion au retour de Moscou, avait fait "patienter" longuement Nicolas Sarkozy pendant qu'il félicitait l'équipe de France dans les vestiaires...