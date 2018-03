Avenir de la droite : Alain Juppé a des états d'âme, Laurent Wauquiez s'en contre-fiche ; Macron aime le vin mais modérément la loi Evin ; Griveaux fourbit ses armes anti-Hidalgo ; cette Française inconnue à qui les Americains confient leurs milliards

Assemblée et séances de nuit

Certaines séances du Parlement s'éternisent provoquant la désertion des bancs et l'épuisement des rares députés présents souligne l'Express (4 pages). Certains voudraient limiter cette dérive nocturne ou même la supprimer : "Le député LR Damien Abad, contre l’avis de la plupart des députés de son groupe, conseille d’inscrire l’interdiction des séances de nuit dans l’article 28 de la Constitution. « On donne l’impression d’un Hémicycle vide, avance le vice-président du parti les Républicains. Les Français ne le comprennent pas. » Depuis 2014, sous l’impulsion du précédent patron de l’Assemblée, Claude Bartolone, le recours aux séances de nuit est déjà limité. Elles ne doivent plus aller au-delà de 1 heure du matin. Les dépassements ne sont autorisés que pour boucler un texte le soir même.

Pourquoi ces séances nocturnes ? : "L’ordre du jour du Palais-Bourbon est pris en tenaille entre deux logiques. D’un côté, le gouvernement impose au Parlement d’examiner le plus de lois en un minimum de temps. De l’autre, l’opposition fait feu de tout bois sur chaque texte : amendements répétitifs, motions de procédure... tout est bon pour augmenter son temps de parole".

Une Française appréciée aux USA

Dominique Senequier préside Ardian, une société d'investissement basée à Paris qui rivalise avec les plus grands (5 pages dans le Point) : 66 milliards d'actifs gérés 158 entreprises en portefeuille 10 milliards de dollars versés aux investisseurs 13 bureaux dans le monde 480 collaborateurs. Le Point explique qu'elle serait incontournable dans son domaine "Ardian rivalise désormais avec les grands du métier tous des Américains, que sont les Blackstone et autres KKR. Tous les fonds de pension des Etats américains de la Californie à l'Etat de Washington lui confie désormais leur argent" explique Patrick Thomas ancien PDG d'Hermès et président du conseil de surveillance d'Ardian.