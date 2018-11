Le livre que Mélenchon ne voudrait pas que vous lisiez; L'Obs kiffe l'école de Marion Maréchal; L'Algérie, ce régime féodal : le diagnostic abrupt de Boualem Sensal ; Etrange vraie/fausse radicalisation du garde du corps d'un dessinateur de Charlie;

Actualité très dispersée cette semaine, les sujets de nos hebdos partent dans tous les sens. Délicat de trouver un fil d'Ariane qui les unisse.

A propos du livre « Mélenchon aux portes du pouvoir », c’est peut-être son protagoniste central lui-même qui en a fait, malgré lui, la meilleure publicité écrit Le Point, qui publie quelques extraits (3 pages) : ".Le 19 octobre, lors de sa conférence de presse post-perquisitions, Jean-Luc Mélenchon – entre autres diatribes envers les journalistes qui enquêtaient sur le financement de sa campagne – s’en prenait à une certaine « collègue du Point » qui avait eu le malheur de lui envoyer, à lui et à ses équipes, « une liasse de papiers avec des soi-disant questions ».

A son propos, voici ce qu’il éructait : « La dame qui a déjà écrit un livre sur la suggestion de la Société générale pour taper Kerviel ne me fait pas peur. Je sais pour qui et comment elle travaille. C’est de la plume à gage. Cela est fait pour nous salir. Seulement nous salir. »

L'école de Marion Maréchal

Quatre pages dans l'Obs sur l'école lancée par Marion Maréchal, pardon l'institut politique, basé à Lyon. On y compte 15 étudiants qui paient 5 500 euros l'année pour 525 heures de cours, soit 6 h par jour pendant 32 semaines réparties sur 3 trimestres. "Petite équipe, locaux modernes, jeune patronne" souligne l'Obs qui cite ensuite Patrick Libbrecht, le président honoraire de l'école "on se croirait presque dans une start-up". Bref, l'Obs fait un état des lieux sympathique.

L'Algérie sous Bouteflika

Après la politique intérieure française, la politique étrangère. Quand on parle du changement en Algérie, alors que l'on vient d'annoncer une nouvelle candidature de Bouteflika en 2019, le romancier et essayiste algérien Boualem Sansal répond à l'Express : "Les choses ne doivent pas changer. Le monde arabo-musulman est immobiliste par nature; il s’est construit sur ce que, en Algérie, on appelle les « constantes nationales », c’est-à-dire les valeurs éternelles de la religion, de la tribu, de la umma [communauté des croyants]. Le réformisme, le progressisme, le changement organisé, la démocratie ne sont acceptés qu’à des doses homéopathiques et seulement lorsqu’ils viennent renforcer les cons tantes nationales. Les pouvoirs ne sont pas produits par le droit et le jeu démocratique; ils sont la prérogative naturelle de la caste dominante, légitimée par la religion ou la « légitimité historique ». Depuis l’indépendance, le pouvoir est détenu exclusivement par ceux qui ont conduit la guerre de libération, autant dire le FLN, qui, avec le temps, a formé une noblesse féodale, organisée sur l’équilibre des forces entre les clans et l’allégeance de tous au roi, père de la noblesse et garant de sa survie."

Le garde du corps de Riss menacé de mort

Selon le Point, le policier écarté de l'escorte de Riss pour des soupçons de radicalisation a déposé plainte pour des menaces de mort venant de la mouvance salafiste. Ce policier aurait été écarté après avoir reçu une vidéo de propagande sur son téléphone, mais elle lui aurait été envoyée par... "un collègue du même service"... Comprenne qui pourra

Régime alimentaire : guerre de tranchées

Sans gluten, sans viande, sans lait ou sans alcool, chacun se bricole son régime alimentaire, s'y barricade, ce qui fait que certains dîners de familles peuvent se transformer en guerre civile voir le dossier qui est annnoncé à la Une de l'Express : "Dans sa version la plus politique, le discours diététique moderne trouve sa source dans la critique du productivisme, voire, plus au fond encore, dans sa méfiance atavique à l’égard de la technique, qui est par principe aliénante, et de l’industrie, qui est par principe destructrice. J’avancerais la thèse que le mouvement vegan – forme extrême du mouvement végétarien – est aujourd’hui dans les pays occidentaux l’un des principaux lieux de refuge de la radicalité politique, un substitut à d’autres utopies, présentement en crise. J’ai déjà défini la radicalité comme la combinaison de l’utopie et de la guerre. L’activisme vegan se situe tout à fait dans cette perspective" remarque Pascal Ory.

Lactalis fraude le fisc ?

Après le lait contaminé, la Une de Marianne accuse Lactalis de pratiquer l'évasion fiscale, et évoque "un rapport d'enquête accablant" révélé par la Confédération paysanne

Le divorce des parents de Laurent Wauquiez

La vie familiale de Laurent Wauquiez revient dans l'Express via un étonnant droit de réponse de son père publié dans cet hebdo.Le père de Laurent Wauquiez reconnaît avoir souhaité «réévaluer la pension alimentaire qu'il verse à son ex-épouse» qu'il explique par "le changement de mon statut très avantageux d’expatrié à celui, beaucoup moins rémunérateur, de recruté local qui est intervenu en 1990" avant d'ajouter " Les divorces sont toujours source de souffrances, mais Laurent trouve aujourd’hui tant dans la famille de sa mère que dans celle – y compris recomposée – de son père, les encouragements nécessaires à son équilibre et à la poursuite de sa carrière"

LREM et les fuites vers la presse

Depuis l’élection de Gilles Le Gendre à la tête des députés LREM, les asssitants parlementaires seraient souvent privés d’accès à la réunion hebdomadaire du groupe, le mardi matin. « Avec des réunions à huis clos, on peut s’engueuler entre élus, se réjouit une députée francilienne. S’il y a des fuites dans la presse, on ne pourra s’en prendre qu’à nous-mêmes. »" raconte l'Express.

A quoi sert encore FO ?

L'Obs (3 pages) n'est pas tendre avec FO. Pour le magazine "Un jour, FO négocie avec le gouvernement, un autre la centrale syndicale se range aux côtés de la CGT, comme si elle n'avait plus de boussole, et se laissait guider par le seul bon plaisir de ses dirigeants. L'Obs cite un ancien permanent "FO, ça assure des heures de délégation à des permanents qui sont payés sans travailler".

Le complotisme de Mélenchon à Macron

Selon Le Point (4 pages), le complotisme est devenu le premier parti de France. De Mélenchon qui accuse l'Elysée de téléguider la justice contre lui, jusqu'à Macron qui considère qu'il y a des gens qui avaient intérêt à ce que cela (l'affaire Benalla) sorte quelques jours après la Coupe du monde".

Pas de réunion d'ex-ministres de l'Intérieur

Le ministère de l’Intérieur voulait fêter la rénovation de ses locaux avec les anciens ministres.. de l'Intérieur selon l'Express. Mais il a fallu renoncer "car plusieurs des ex-ministres intéressés ont interdiction de se rencontrer pour cause de contrôle judiciaire : Nicolas Sarkozy (dans le cadre de l’enquête sur les soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007) n’a pas le droit d’avoir de contacts ni avec Claude Guéant ni avec Brice Hortefeux".

Zemmour s'entend bien avec Jean-Marie Le Pen

Quand il parle de Jean-Marie Le Pen , Eric Zemmour évoque une « relation personnelle et amicale » note l'Express : "Pour ses 90 ans, en juin, le vieil homme n’a pas omis d’inviter l’essayiste; lui-même n’a pas manqué de prendre des nouvelles quand le «Menhir » a été hospitalisé, fin septembre. La chanson préférée de Zemmour? Sympathy for the Devil, des Rolling Stones. Une prédisposition pour s’entendre avec ce diable, qu’il connaît depuis la fin des années 1980".

Djihadisme : pas une "radicalisation" mais des "logiques sociales"

Le psychanalyste Fethi Benslama et le sociologue Laurent Bonelli dialoguent sur le parcours des jeunes djihadistes français dans l'Obs (4 pages). Bonelli qui a travaillé sur les dossiers de 133 mineurs, prend l'exemple d'Amédy Coulibaly, d'abord délinquant et braqueur, devenu terroriste : "Au bout de cette trajectoire, ces savoir-faire techniques peuvent trouver à se reconvertir dans la cause djihadiste en se parant d'une nouvelle grandeur" Selon lui "Cela montre bien qu'il n'y a pas une 'radicalisation' mais des logiques spéciales très hétérogènes. C'est d'ailleurs pourquoi vouloir dresser 'le profil du radicalisé' est illusoire, en cela sciences du psychisme et sciences sociales sont parfaitement d'accord."