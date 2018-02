"Droite enracinée et entrepreneuriale" Marion Maréchal-Le Pen veut une nouvelle génération de cadres ; Epuisé : jusqu'à quand tiendra Alexis Kohler le bas droit de Macron ? Clonage de vignes alerte rouge sur notre patrimoine vinicole

"Menteur, cynique, complotiste, haineux... Le patron de LR,qui s’est laissé aller à une “parole libre”, se pose en victime et en “cible” d’un “déchaînement médiatique”. S’est-il trumpisé ? Ses mots sont ceux d’une droite dure, sans principes, prête à conquérir les bataillons du FN" Marianne (la Une plus 6 pages) ne ménage pas Laurent Wauquiez et s'interroge "Grossièrement piégé en train de tenir des propos de comptoir, le patron de LR s’engouffre un peu plus dans la brèche populiste pour tenter de rebondir, tandis que la droite oscille entre consternation et résignation".

Avant de citer un élu Les Républicains : « Le pire, c’est qu’ il n’y a aucun calcul ! » s’exclame sous couvert d’anonymat un ténor LR. Qui voit dans cette affaire un éclairage cru de la psychologie de Laurent Wauquiez : « J’ai déjà donné des cours et je vous assure qu’on ne tient pas ce type de propos devant des étudiants... sauf quand on est victime du péché d’orgueil. Ça dit tout de lui ! Il n’a aucun surmoi et il est absolument persuadé de son invincibilité."

Les mémoires de Le Pen

Le fondateur du FN sort le premier tome de ses souvenirs qui couvre la période de 1928 à 1972 qui fait la Une du Point accompagné d'un dossier de 13 pages. Son éditeur est Muller : "Muller, je l'ai choisi par défaut et je l'en remercie. Les grands éditeurs et même les moyens éditeurs n'ont pas osé publier mon livre. Ce qui mesure d'ailleurs le degré de liberté d'opinion dans notre pays.' explique Le Pen dans une longue interview.

« Le Point » publie des morceaux choisis en avant-première. Le magazine souligne : "c'est un document particulièrement attendu, le testament d'une des figures politiques françaises les plus controversées : le 28 février 2018, Jean-Marie Le Pen publie enfin le premier volet de ses Mémoires, 'Fils de la nation'. Un titre choisi en référence à son statut de pupille de la nation qui lui donna l'impression, enfant, de n'être « pas tout à fait un citoyen comme les autres ». Il a tenté de le changer en catastrophe pour : « Enfant de la patrie », sur les recommandations d'un célèbre journaliste rencontré fortuitement. En vain : les premiers ouvrages étaient déjà imprimés. ... Muller, son éditeur, a tiré le premier tome à 40 000 exemplaires."

Le Pen et la torture

Le Pen revient sur la torture dont il mentionne "l'intention perverse et malsaine" : "On a parlé de torture. On a flétri ceux qui l'avaient pratiquée. Il serait bon de définir le mot. Qu'est-ce que la torture ? Où commence, où finit-elle ? Tordre un bras, est-ce torturer ? Et mettre la tête dans un seau d'eau ? L'armée française revenait d'Indochine. Là-bas, elle avait vu des violences horribles qui passent l'imagination et font paraître l'arrachage d'un ongle pour presque humain. Je n'en dresserai pas la liste car elle est longue, horrible, répugnante. Mais la liste des blessures de guerre infligées aux combattants et aux civils, si elle ne témoigne pas de la même intention perverse et malsaine, est tout aussi – effroyable : jambes arrachées, gueules cassées, yeux brûlés, et je m'arrête là"

Selon lui : "l'armée française a bien pratiqué la question pour obtenir des informations durant la bataille d'Alger, mais les moyens qu'elle y employa furent les moins violents possible. Y figuraient les coups, la gégène et la baignoire, mais nulle mutilation, rien qui touche à l'intégrité physique".

Le Pen et le FN de Marine

Par ailleurs, concernant le FN actuel, interrogé par l'Express, Jean-Marie Le Pen répond : "Les objectifs affichés pour la « refondation »? Des « voeux pieux ». L’entourage de Marine Le Pen? « Pas toujours composé d’intelligences de premier plan. » Quelles personnalités aimerait-il voir prendre plus de responsabilités ? « Bruno Gollnisch ou Marie-Christine Arnautu », des « élus qui ne se sont pas fait remarquer dans la persécution de son président-fondateur ». Un conseil stratégique? « Se concentrer sur le déferlement migratoire »".

Marion Maréchal-Le Pen et Gramsci

"Silencieuse depuis son retrait de la vie politique en juin 2017, l’ex-députée du Vaucluse reprend la plume aujourd’hui pour la première fois" dans les colonnes de Valeurs Actuelles (2 pages) : Marion Maréchal-Le Pen "détaille son projet professionnel: une école supérieure de formation des chefs de demain. Avec l’ambition de faire émerger une génération de cadres de droite. À défaut de renouer avec le combat électoral, l’absente signe un retour hautement 'métapolitique'…"

"J'ai pris la décision de ne pas me représenter à l’Assemblée nationale en juin dernier. Cette décision n’a pas été dictée par la lassitude ou par le renoncement. Bien au contraire. Force est de constater que la droite enracinée et entrepreneuriale a encore du chemin à faire pour peser concrètement dans les affaires de la cité" et elle ajoute "Depuis le début de la Ve République, l’ensemble des vecteurs de pensée est détenu par la gauche. Elle infuse sa domination culturelle quasi hégémonique à travers la presse, l’éducation et la culture. Il est temps, pour nous aussi, d’appliquer les leçons d’Antonio Gramsci".

Collomb bouclier de Macron

"Croyez-moi si vous voulez, je n'ai jamais eu le désir de devenir ministre de l'Intérieur. Quand le président m'a proposé cette fonction, j'ai mis trois jours à me décider. Je savais que le poste était un champ de mines. Mais, pour lui, je ne pouvais pas refuser." explique Gérard Collomb à l'Obs, qui le qualifie de "bouclier du président" alors qu'il défend la nouvelle loi sur l'immigration.

La fatigue du secrétaire général de l'Élysée

Le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler a droit à quatre pages dans Le Point qui souligne son humour. Mais aussi sa fatigue "Lui qui se dit 'gros dormeur'... "Kohler aurait "du mal à suivre" et serait quelque peu "surmené". ... "Quand je pars à trois heures du matin, je suis fatigué" écrivait déjà Le Figaro en novembre dernier. Combien de temps tiendra-t-il à ce rythme ?

Ce Français pèse 1800 milliards

Interview d'Emmanuel Roman, dans Le Point (4 pages) : Français et patron, depuis 2016, de l'américain Pimco, l'une des plus puissantes institutions financières du monde : géant américain de la gestion d'actifs et premier investisseur en obligations du monde.

De Beauvoir à #Metoo

"Simone de Beauvoir aurait-elle tweeté #Metoo ? Quand la philosophe sort Le Deuxième Sexe, en 1949, c'est un scandale mondial. Suivra le Manifeste des 343 publié par Le Nouvel Observateur en 1971, qui débouchera sur la loi Veil." etc.. "Récit de soixante-dix ans de luttes féministes" à la Une de l'Obs avec un dossier d'une douzaine de pages

Réformer la SNCF

Sujet brulant pour ne pas dire explosif, mais l'Obs est optimiste : "Réformer la SNCF oui c'est possible" et le magazine argumente sur six pages. De plus, il rappelle que "La France a tout fait pour reculer l'ouverture sur ses lignes de train alors que la Suède, la Grande-Bretagne ou l'Allemagne ont mis en place cette demande européenne depuis vingt ans".

Le clan Hallyday se déchire

L'Express a choisi l'héritage Hallyday pour en faire sa Une : "C’est Le Roi Lear sur tapis rouge, les Atrides chez Drucker... Depuis dix jours, le « clan Hallyday », que l’on avait cru réuni par la douleur, que l’on avait vu soudé un jour d’enterrement frigorifique à la Madeleine, le clan Hallyday, donc, se déchire. Enfants gâtés déshérités, veuve aux traits tirés sur papier glacé... La France vit au rythme d’un psychodrame pipole et notarié."