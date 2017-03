Marine Le Pen : rapprochement avec la "droite hors les murs" ; Emmanuel Macron : jamais sans Brigitte et ralliements des éléphants en perspective ; L'argent des députés : travail en famille et privilèges financiers!

On a eu chaud dans les rédactions des hebdos ce mercredi quand on a appris l'annulation de la visite de François Fillon au Salon de l'agriculture. A commencer par le Point et l'Obs. Le premier consacre une grande partie de son numéro à une étude comparée des programmes respectifs de François Fillon et Emmanuel Macron. "Qui ferait le meilleur président? " questionne le Point en couverture, tandis que l'Obs consacre la sienne à l'inépuisable question de "l'argent caché des députés", avec une photo de François Fillon qui regarde au loin.

L'argent, encore est en filigrane de la couverture de Marianne qui clame :"On veut des élus propres". Place aux femmes pour Valeurs Actuelles et l'Express. Marine Le Pen, sourire aux lèvres a confié "Ses secrets pour gagner" à V.A. et Brigitte Macron "Femme d'Influence" est en pleine page de la couverture de l'Express. D'argent il en est cette fois peu question dans l’Express.

Marine Le Pen à l'Elysée : comme si c'était fait

Valeurs Actuelles a recueilli les confidences de Marine Le Pen. "Elle, présidente ? A l'image de Français qui jugent "possible" son accession à l'Elysée, Marine Le Pen y croit " et "se dit prête , désormais à endosser la responsabilité suprême". Elle a pris le temps de la réflexion et sa campagne n’a "rien avoir avec la campagne de 2012. "Il y a cinq ans, j'étais la candidate du FN, entourée de l'équipe de Jean-Marie Le Pen. Je n'avais pas la main. Cette campagne était plus une campagne législative. J'ai tiré les leçons de ces erreurs. Cette fois, c'est mon équipe, mes propositions, mon agenda, mon image".

Pour la patronne du FN " ce n'est pas de changer de république que la France a besoin, mais d'un cap : celui de la défense de nos intérêts et de notre civilisation". Le mag précise qu'elle "reconnait ses discussions avec Philippe de Villiers, comme avoir puisé ces formules dans le dernier ouvrage de Patrick Buisson, la Cause du Peuple", avec qui elle partage "le même amour de la France. Les idées de Patrick Buisson semblent irriguer le discours mariniste. Elle voue désormais aux gémonies "la droite du fric et la gauche du fric", formule inspirée par l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy et défend "l'irremplaçable capital immatériel" français, enfourche le combat identitaire, civilisationnel, culturel pour la défense de la France éternelle. Ce rapprochement avec ce que l'on appelle "la droite hors les murs "(à équidistance des Républicains et du FN), a bizarrement été favorisée par la candidature de François Fillon, qui est" honni" par le Vendéen Philippe de Villiers. Marine présidente nommerait un Premier ministre qui n'appartiendrait pas forcément au FN, et qui ne serait pas forcément un homme d'expérience". Pas de nom cité, ni pour le secrétariat général de l'Elysée, personnage clef que la candidate dit avoir "déjà trouvé". Mystère entretenu également à propos de ses visites à des chefs d'Etat étrangers, dont elle refuse de divulguer les noms.