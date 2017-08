Macron veut une administration au doigt et à l'oeil ; SOS églises désacralisées et reconverties ; le très puissant (ex) garde du corps de Poutine ; FN, les députés fantômes

Mis à part l'Express qui met Trump en Une, vu l'actualité brulante de ces derniers jours, les autres hebdos sont en vacances, un peu distanciés de notre quotidien : Valeurs Actuelles a publié un numéro double la semaine dernière, l'Obs se penche sur l'histoire des "médecins nazis" pendant la dernière guerre, et Le Point évoque "les penseurs les plus influents du monde" qui seraient... les patrons des grandes entreprises de la Silicon Valley

L'humour de Juppé

Avant de partir en Californie, un petit tour dans la bonne vieille politique à travers deux personnalités.

D'abord Juppé cité par l'Express : « Finalement, tu es d’accord à 100% avec la politique d’Emmanuel Macron? » demande récemment un de ses amis à Alain Juppé. « Non, répond l’ancien candidat à la primaire de la droite, à 80 ou 85 % au maximum. Moi, je voulais complètement supprimer l’impôt sur la fortune. Et, comme retraité, je vais payer plein pot la hausse de la CSG. »

Collomb, le baron de la Macronie

Autre personnalité politique chevronnée, l'incontournable Gérard Collomb : "Soixante-dix ans, physique passe-muraille, voix nasillarde" l'actuel ministre de l'Intérieur a droit à quatre pages dans l'Obs, un portrait nuancé mais pas de révélations.. "C'est un coureur de fond" : en effet, il a attendu 25 ans avant d'être élu maire de Lyon en 2001 souligne l'hebdo à propos de celui qui fut "l'éternel mal-aimé du parti socialiste". En tout cas "maire de Lyon, président de la métropole, sénateur du Rhône, Collomb était, il y a peu encore, l'un des barons locaux les plus puissants de France". Beau parcours pour un fils d'ouvrier métallo.. Mais "A Lyon, Collomb laisse le souvenir d'un élu qui n'aimait pas la critique, ni qu'on lui fasse de l'ombre" et il est peu symbolique du renouvellement tant prôné pendant la campgne, Collomb incarnerait pour l'Obs "l'ubiquité de la macronie".

Macron veut des patrons d'administration obéissants

"En France, on ne licencie pas les hauts fonctionnaires, protégés par un statut" rappelle Le Point "Mais on les déplace... Et le grand jeu de chaises musicales a commencé". Pour l'hebdo "La nouveauté avec Macron se situe surtout dans le caractère systématique de la démarche et la méthode de remplacement des hauts cadres de l'administration" Rien d'extraordinaire malgré tout pour le journal qui y voit une logique justifiée :"Pour mener à bien les trois réformes structurelles des dix-huit premiers mois de son mandat, le président aura beseoin d'une haute administration parfaitement efficace et alignée sur ses objectifs. Sinon, ce sera l'enlisement."

Birgitte Macron n'anticipe pas

« Quand je lis des choses sur notre couple, j’ai toujours l’impression de lire l’histoire de quelqu’un d’autre. Pourtant, notre histoire est si simple. » déclare Brigitte Macron à ELLE. Elle ajoute "Avec Emmanuel, je suis tellement habituée à ce qu’il m’arrive des choses extraordinaires que je me demande toujours quelle va être la prochaine aventure. Et cela dure depuis vingt ans. En fin de compte, je n’ai été vraiment déconcertée qu’un soir, celui du second tour de l’élection. Beaucoup ont cru qu’après le premier tour nous pensions que c’était gagné. À tort. Jamais, nous n’avons pensé ça. D’autant que je ne suis pas dans l’anticipation, pour moi, une chose n’existe que quand elle arrive, pas avant." Et elle plaisante : «Le seul défaut d'Emmanuel, c'est d'être plus jeune que moi».

Le Front National déprime ?

"FN, les fantômes de l'Assemblée nationale" Sur quatre pages, Le Point ne ménage pas "les huit élus frontistes qui hantent l'Hémicycle" et "sont inaudibles". Il seraient "invisibles" "transparents". "Même Jean-Marie Le Pen les juge sévèrement : "Ils doivent avancer sur la pointe des pieds, je ne les entend pas".

Trump inquiète et ne lit pas

La rubrique étranger est alimentée par le président américain. "Autrefois, il n’y a pas si longtemps, les vacances des présidents américains évoquaient le calme et la torpeur rassurante de l’été" croit se souvenir l'Express, mais les temps, et le président, ont changé ". En début de semaine dernière, le 7 août, depuis son immense terrain de golf de Bedminster (New Jersey), le 45e président des Etats-Unis s’accorde quelques minutes pour insulter, via Twitter, un sénateur démocrate, Richard Blumenthal ; celui-ci avait eu la témérité d’encourager le procureur spécial - chargé de faire la lumière sur les soupçons de manoeuvres russes lors de la campagne présidentielle américaine - à poursuivre son enquête. Le lendemain, un mardi, en réponse à la question d’un journaliste, le locataire de la Maison- Blanche semble improviser une déclaration incendiaire : « La Corée du Nord ferait mieux de ne plus proférer de menaces envers les Etats-Unis. Sinon, elle se heurtera à un feu et à une fureur que le monde n’a jamais vus jusqu’à présent. »

L'hebdo répond à une question que certains se posent : "pourquoi Donald Trump envoie-t-il ses tweets les plus étranges à 6 heures du matin? Parce qu’il s’ennuie. Le président des Etats-Unis dort très peu, quatre ou cinq heures par nuit. Dès l’aube, en vacances ou non, il attend le début des premiers shows télévisés de la journée. .... Donald Trump ne lit pas. Ses collaborateurs le savent et lui préparent des dossiers remplis de cartes, de photos et de graphiques. Pour lui, tout passe par l’image – animée, de préférence. A partir de 6 heures, il se regarde à la télévision, réagit en temps réel sur Twitter. .... Trump est obsédé par les médias. C’est lui qui a créé le terme de fake news (« médias bidons ») pour dénigrer toute information qui ne lui convient pas.

Marianne évoque "Les fous de guerre" Mao, Kadhafi, Ben Laden et bien sûr Kim et Trump à la Une

Le sucesseur de Poutine ?

Celui qui fut pendant quinze ans le garde du corps de Poutine va-t-il devenir son sucesseur ? Ce n'est pas une plaisantierie. Le Point raconte qu'au bout de quinze ans de protection rapprochée de ce cher Vladimir, un militaire, Alexeï Dioumine a été nommé numéro deux du GRU, le service des renseignements militaires, en 2014. et "deux ans plus tard ministre de la défense !". Et le voilà aujourd'hui gouverneur d'une des régions les plus influentes du pays, forte d'une trentaine d'usines d'armement. L'histoire de l'ascension de l'un des poulains de Poutine s'étale sur cinq pages et mérite d'être lue.

Un Prix Nobel turc face à Erdogan

L'écrivain Orhan Pamuk, né en 1952 à Istanbul, est célèbre dans son pays, mais il n'a jamais rencontré le président Erdogan : "Bien qu'il ait été premier ministre et président de la Turquie durant ces quinze dernières années, je ne l'ai jamais vu, sauf à la télévision." Par contre "Quand j'ai reçu le prix Nobel en 2006, Erdogan m'a appellé au téléphone à New York pour me féliciter".

Quoiqu'il en soit Pamuk est lucide sur la situation actuelle de son pays : "Quelque 130 000 personnes ont perdu leur travail l'année dernière après ce terrible coup d'état manqué, 40 000 personnes ont été emprisonnées pour des motifs politiques dont beaucoup d'intellectuels et de professeurs" sans oublier 140 journalistes "détenus pour ce qu'ils ont écrit.".

La Silicon Valley pense

"Les penseurs les plus influents du monde" annonce la Une du Point en ajoutant "Et si les nouveaux Platon et Aristote étaient dans la Silicon Valley". L'hebdo renchérit en ouverture du dossier d'une vingtaine de pages "Ce ne sont plus les philosophes traditionnels qui mènent le débat et transforment nos vies, mais ces entrepreneurs aux ambitions sans limites". Mais en fait la pensée philosophique n'est pas vraiment le sujet, c'est plutôt une visite de la Silicon Valley, avec carte à l'appui (que Le Point n'hésite pas à qualifier de "centre du monde"), à laquelle nous sommes conviés, ce qui est nettement plus banal.

Steve Wozniak, le confondateur d'Apple assène une phrase puissante qui fait un gros titre "Il faut apprendre aux enfants à être curieux". Une pensée révolutionnaire ? Nous sommes loin d'Aristote.

Trop d'églises, pas assez de fidèles

Revenons en France avec un problème plus terre à terre. Certaines églises se vident de leurs fidèles, on le sait, certaines messes ne font plus le plein. Du coup, quelques fois, des églises "sont désacralisées, avant d’être vendues puis reconverties" rappelle l'Express avant d'ajouter : "Que les esprits chagrins se rassurent : il ne s’agit pas là d’un mouvement massif. « Depuis 1905, seules 250 églises paroissiales ont été désaffectées », souligne Mgr Jacques Habert, chargé du dossier au sein de la Conférence des évêques de France.". Mais le mouvement devrait continuer : "On compte environ 45 000 églises paroissiales en France. Sur ce total, 42 000 ont été érigées avant la loi de 1905 et appartiennent aux communes ou à l’Etat, le solde étant détenu par l’Eglise catholique et, marginalement, par quelques propriétaires privés. Or tout ce petit monde est bien désargenté ". Il y a trop d'églises : "« J’ai 550 églises dans mon diocèse de l’Orne, alors que 150 suffiraient amplement »" ajoute Mgr Habert. Il faudra nous y faire, un certain nombre d'église changent d'affectation : restaurant, habitation particulière, etc..