Macron : le président qui veut que ses collaborateurs dorment aussi peu que lui (impétuosité ou maltraitance ?) ; La droite atteinte par le syndrome du disque rayé ; Monsanto et son armée de lobbyistes face aux malades du glyphosate

Emmanuel Macron est-il "le loup qui ne dort jamais" comme on surnommait Baden Powell, le créateur des scouts ? En tout cas, selon l'Express (qui consacre 18 pages au comportement du chef de l'Etat) : "Le sommeil est devenu un mode de sélection des collaborateurs par le chef de l’Etat. L’heure n’est plus aux visiteurs du soir de l’ancien monde; place aux oiseaux de nuit." Et "Un proche confirme : « Je le connais depuis 2009, il dort très peu, et maintient ce rythme sans efforts. » Quand il était ministre de l’Economie, il lui arrivait de sortir de l’Assemblée à 7 heures du matin, après une nuit de travail sur sa loi « croissance et activité ».

Il préférait alors marcher dans Paris, suivi par sa voiture, pour réfléchir, créer une pause au milieu des obligations." Le travail de nuit, les SMS nocturnes du président à son Premier ministre sont devenus naturels. Une routine. Un membre de cabinet qui a connu d’autres gouvernements constate : « J’ai perdu une heure de repos. »

Le cigare de Macron

Par ailleurs, l'Express souligne "il arrive que le président de la République fume le cigare dans son bureau. C’est l’Elysée qui le confirme, alors que des conseillers du palais (du temps où le président n’était que secrétaire général adjoint) et de Bercy témoignent également en ce sens. Le président est discret sur cette pratique hautement symbolique – il n’existe pas de photo."

Christophe Castaner réagit : "Quand vous êtes président, secrétaire général de l’Elysée, chef de gouvernement ou ministre, vous n’êtes pas censé dormir. Il faut accepter la règle qu’on vous envoie un message à 1 heure du matin et qu’on doive y répondre à 3 heures. A une époque, je mettais mon portable sur silencieux la nuit. Je ne le fais plus. Mais Emmanuel Macron ne m’a jamais engueulé parce que je n’avais pas répondu dans les deux heures à un SMS envoyé à 3 heures."

Macron toujours en retard

Avec son déplacement à Toulouse, le 12 septembre dernier, selon l'Express : " le chef de l’Etat bat tous ses records. Son agenda annonce un retour à Paris à 15heures. Il se fera à 18 heures. Explication ? « Le président estime que c’est son devoir de prendre du temps avec les gens », dit-on à l’Elysée. La visite d’un centre d’hébergement des femmes isolées dure une demi-heure de plus que prévu. La déambulation place du Capitole passe de 20 à 45 minutes. Un de ses proches affirme : « Il peut être attendu, rien ne le fera bouger tant qu’il n’a pas convaincu, écouté. »"

Macron et Paul Ricoeur

Pendant la campagne pour l’élection présidentielle, on a prétendu qu’Emmanuel Macron exagérait après coup sa proximité et sa complicité avec le philosophe Paul Ricoeur. En fait, elle aurait bel et bien existé. Photos à l'appui, l'Express revient sur l'affaire (3 pages) et cite le livre de l’historien François Dosse, Le Philosophe et le Président (Stock) : " Dosse est celui qui a présenté le jeune Macron à l’auteur de Temps et récit. Dans ce livre on trouve "minutieusement documentées l’intimité véritablement maïeutique de Ricoeur avec son assistant ainsi que leurs longues discussions dans la pénombre des Murs Blancs, à Châtenay- Malabry." L'Obs évoque lui aussi, très brièvement cet ouvrage.