Langue française : massacre au politiquement correct ; L'université (enfin) sauvée par la sélection ? Brigitte Macron fait le ménage à l'Elysée ; Les jeux vidéo acquièrent leurs lettres culturelles de noblesse

La photo du Ministre des Comptes publics Gérald Darmanin, devenu la bête noire de la droite, illustre le dossier de Valeurs Actuelles qui recense "les Pigeons d'Emmanuel Macron". Ce sont ces Français qui "imaginent, non sans raison qu'ils vont devoir tirer un peu plus la langue, cracher une nouvelle fois au bassinet . Depuis plusieurs semaines déjà, ils ont compris qu'il leur faudra consentir davantage d'efforts. Lorsque Emmanuel Macron, des chiffres plein les lèvres assure que son budget va permettre de relancer l'économie et d'augmenter le pouvoir d'achat des Français l'impression est grande que le compte n'y est pas tout à fait.

Certains s'y retrouveront. D'autres, beaucoup moins. À commencer par les classes moyennes supérieures ,trop aisées pour bénéficier de la suppression de la taxe d'habitation ou du rehaussement des minima sociaux et trop modestes sociaux pour pouvoir profiter de l'abandon de l'ISF .Et aussi "les retraités dans le viseur de Macron" ; Valeurs Actuelle raille le président "qui a inventé le retraité riche au-delà de 1200 euros." Marianne fulmine également :"La République française, quoi qu’en dise la propagande des avocats fiscalistes, aime les riches. Au point de les assister. Car quel est le motif officiel de la réforme Macron-Le Maire? Que l’Etat rende l’argent pour que les ménages aisés, voire très aisés, l’investissent, et donc s’enrichissent encore davantage. Donner de l’argent à quelqu’un pour qu’il fasse quelque chose qu’il devrait faire tout seul, n’est-ce pas la définition même de l’assistanat?" fait mine de s'interroger le magazine qui livre une avalanche de chiffres et de tableaux au lecteur afin de montrer que sous Emmanuel Macron, les riches sont encore bien mieux traités que sous Nicolas Sarkozy. Pour Challenges les laissés pour compte de la Macronie sont les catégories sociales supérieures qui disposent en moyenne de 2500 euros net par mois (12 millions de Français), qui ne bénéficieront d'aucune des mesures emblématiques."Ces forces vives qui étaient ultra favorables au président commencent à se détourner. En juin, 71% des professions étaient satisfaites : elles ne sont plus que 49%".

Les jeux vidéo pour 2 Français sur 3

L'Express a réalisé un grand dossier sur les jeux vidéo et s'adresse aux derniers accros du papier :"Si vous pensez encore que les jeux vidéo consistent uniquement à trucider des extraterrestres dans de grande gerbe de sang ou à faire bondir un petit plombier de tuyaux en tuyaux vous vous mettez la manette dans l' œil. Les voici devenus un loisir de masse et un business qui a pris la deuxième place des industries culturelles en France, derrière le livre mais devant le cinéma. Si l'on regroupe les ventes de PC, de consoles, de logiciels et d'accessoires, le chiffre d'affaires hexagonal de ce secteur représente en effet 3,46 milliards d'euros, en progression constante. L'offre est si variée que chacun peut trouver son compte d'évasion. Deux Français sur trois jouent ainsi occasionnellement tandis qu’un sur deux en a fait une habitude". L'Express détaille les multiples facettes de cette nouvelle forme de culture, dont celle des retombées économiques pour les villes où se déroulent des tournois de jeux vidéo. Le magazine s'intéresse aussi aux ados pour qui "les jeux en réseau sont une nouvelle forme de socialisation ( 95% des 10-14 ans s'adonnent à ce passe-temps) et réinventent les rapports amicaux et familiaux". Mais abuser des jeux peut provoquer une addiction. Les parents peuvent se procurer l'ouvrage " Jeux vidéo, alcool, cannabis. Prévenir et accompagner son adolescent", co- écrit par le docteur Phan, dont l'interview est publiée dans le magazine. On peut aussi se faire soigner. Le service se trouve à l'hôpital Paul-Brousse de Villejuif et il y a parait-il une longue liste d'attente de candidats à la désintoxication.