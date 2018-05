Lagerfeld kiffe Emmanuel et Brigitte Macron; Réécrire la bible et le Coran ? Dieu est grand et l'Obs est son prophète; L'Express s'inquiète pour les filles à l'école ; Valeurs Actuelles accuse George Soros de complot contre la France;

Mélenchon et la Corée du Nord

"Si Jean-Luc Mélenchon avait le pouvoir, la France serait la Corée du Nord, avec un peu plus de potentiel alimentaire" selon l'ancien député PS Malek Boutih cité par Le Point.

Lagerfeld et les Macron

"J'aime Macron à titre personnel, et Brigitte, mais je veux pas devenir français pour autant. Je n'aime pas les nations, je suis cosmopolite. Je ne me sens pas allemand non plus, je suis hanséatique" Karl Lagerfeld (interview 5 pages dans Le Point).

Hamon sur Hollande

"J'aurais préféré que François Hollande ait plus de succès en politique qu'il n'en a en librairie" Benoit Hamon sur France Info (cité par Le Point).

Collomb sur Mélenchon et Hamon

A Gérard Collomb, Le Point (5 pages d'interview) ldemande si la classe politico-médiatique, Jean-Luc Mélenchon et Benoit Hamon notamment, est complaisante avec l'extrême gauche, le ministre de l'Intérieur répond "Quand on est républicain, on ne peut pas admettre comme je l'entends parfois, qu'une élection auarit été volée ou que la violence est légitime.

L'anniversaire de Mai 68 doit exciter les imaginations.",

Réécrire Bible et Coran ?

Bible et Coran Faut-il les réécrire ? un dossier de 12 pages à la Une de l'Obs qui constate :" Le Coran n'est pas le seul livre saint qui appelle au combat contre les autres".

Marquer les manifestants violents

"PMC, pour « produits de marquage codés ». Ces trois lettres pourraient bien devenir le pire cauchemar des black blocs explique l'Express "Mêlés au gaz lacrymogène ou à l’eau des canons, ces produits pulvérisés à distance se déposent sur la peau et sur les habits. « Ensuite, il n’y a plus qu’à faire passer les individus soupçonnés sous une lampe à ultraviolet pour faire apparaître les traces éventuelles de PMC qu’ils portent sur eux », explique-t-on à l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, qui planche sur cet « ADN scientifique » Question : "Les PMC ont-ils été testés mardi 1er mai, lors de la manifestation parisienne qui a dégénéré ? C’est motus et bouche cousue, chez les policiers comme chez les gendarmes."

George Soros accusé

Marchant sur les traces de l'actuel gouvernement hongrois, Valeurs Actuelles présente George Soros comme "le milliardaire qui complote contre la France". Le dossier compte une quinzaine de pages : "La machination Soros Sous couvert d’altruisme, George Soros est passé maître dans l’art de désordonner le monde et de faire prospérer ses affaires. Enquête et révélations."

Le réseau Open Society Foundations de Soros financerait "Reporters sans frontières et le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) ou sa sœur jumelle European Investigative Collaborations (EIC), auxquels appartiennent le Monde et Mediapart. Ce sont eux qui sont à l’origine des révélations autour des prétendus Paradise Papers qui visaient notamment Bernard Arnault, le patron de LVMH".

Soros s'attaquerait aussi à la France en Afrique : "Pour lutter contre la présence de Bolloré en Afrique, le milliardaire américain n’a pas ménagé sa peine pour appliquer de manière scientifique ce qu’il a entrepris en Europe, en soutenant les révolutions de “couleur” afin de déstabiliser des régimes politiques, comme ce fut le cas en Ukraine. Ou en encourageant le chaos migratoire, comme il s’y emploie en Europe et en France.

Selon Valeurs Actuelles : " Soros fascine, inquiète, dérange. Au point que Donald Trump, Vladimir Poutine, Viktor Orbán et Benyamin Nétanyahou le considèrent tous comme un danger pour la sécurité de leur pays. Il est vrai que le milliardaire d’origine hongroise, après avoir contribué à la campagne de Hillary Clinton (7 millions de dollars) et perdu des millions au lendemain de la victoire de Donald Trump en pariant sur une chute de la Bourse de New York, ne cache pas qu’il veut « démolir » le président des États- Unis, téléguidant les mouvements d’opposition et les manifestations anti-Trump."

Elle tient tête à Trump

Nommée par Donald Trump, Nikki Haley, 45 ans, ambassadrice américaine à l'ONU n'hésite pas à prendre le contrepied du président. Portrait (4 pages) d'une cogneuse dans Le Point qui la considère comme la "nouvelle égérie des républicains" et certains disent qu'elle se verrait bien co-listière du candidat républicain à l'élection présidentielle 2020

Mickey et la fin de Vraiment

Le numéro 8 de Vraiment, nouvel hebdo lancé le 21 mars 2018, est le dernier : le premier numéro avait été diffusé "à 18 000 exemplaires (ventes au numéro et abonnements) La tendance des ventes et les ressources disponibles ne permettent pas d’envisager d’atteindre à 18 mois l’équilibre des 40 000 exemplaires vendus" explique son éditeur et fondateur. La Une de cette semaine est consacrée à "Mickey maître du monde" à propos de "l'empire Disney n'en finit pas de grandir. Après Pixar, Marvel, Star Wars, la Fox tombera bientôt dans ses filets". Une "domination qui inquiète le tout-Hollywood" selon ce dossier de 10 pages.

Cybersécurité à Roissy et Orly

"Pour garantir la sécurité des quelque 100 millions de voyageurs qui passent chaque année par ses aéroports, ADP a créé, en 2016, un nouveau département destiné à « piloter la maîtrise du cyber-risque » " raconte l'Express. "Si la direction s’inquiète tant, c’est parce qu’elle a été victime de plusieurs fuites d’informations sensibles ces dernières années, certaines mineures, d’autres de nature à porter atteinte à la sécurité nationale, comme L’Express le révèle. Le plan d’une piste d’Orly, l’emplacement des caméras de surveillance d’un terminal en travaux à Roissy-Charles-de-Gaulle, des documents confidentiels concernant le passage rapide aux frontières à Paris"

Contre le sexisme au lycée

"A laisser une partie de notre jeunesse détraquer une valeur cardinale de notre société – celle de l’égalité entre les hommes et les femmes – nous préparons le pire" écrit l'Express dans un dossier de 12 pages, à travers l'exemple de deux jeunes filles : "A-t-on laissé tomber les filles ? Hajar et Shanley, deux élèves du lycée Camille-Pissarro à Pontoise (Vald’Oise) en sont persuadées. Lassées des menaces, des insultes, et même des agressions physiques dont elles sont quotidiennement témoins ou victimes de la part d’élèves masculins, elles ont entrepris en décembre dernier de mobiliser leurs camarades. Un succès : 300 lycéens et lycéennes se sont amassés devant les grilles de l’établissement pour dire leur ras-le-bol ou leur solidarité, les caméras assurant la couverture médiatique éphémère. Aujourd’hui, les deux jeunes femmes posent vaillamment en Une de l’Express, afin que les regards ne se détournent pas de nouveau et que leurs aînés les entendent enfin."

Reportage au Mali

L'Express s'intéresse à la mission de l'ONU au Mali, soutenue par la force Barkhane : "Aucune des missions onusiennes de la planète ne s’avère plus coûteuse en vies humaines que celle déployée au Mali, forte de 12500 militaires et policiers. Depuis 2013, 160 morts, dont 103 ciblés à dessein, soit la moitié des Casques bleus disparus en service. Quoique moins lourd, le tribut payé par la France n’en est pas moins cruel. Sur ce panneau affiché à l’entrée de la ZAR – zone à accès réservé – de l’emprise de Gao figurent les visages des 22 engagés fauchés au Sahel."

La TV vecteur de cohésion nationale

Interview dans l'Obs (3 pages) de l'ex-directeur général et ex-directeur du pôle gratuit du groupe Canal+ "Homme fort et architecte du nouveau TF1, Ara Aprikian voit le petit écran comme un générateur de lien social, et s'inquiète de la montèe en puissance de Netflix et des Gafa" Aprikian salue la "formidable réussite" de Netflix mais demande "Comment composer avec cet acteur qui montre publiquement sa volonté de « remplacer la télé d'ici dix ans »

Le propriétaire de ELLE

"A 42 ans, Daniel Kretinsky, cinquième fortune tchèque, est sur le point d'acquérir le grand hebdo féminin et une partie de la presse magazine française" dit l'Obs (4 pages) qui précise que si "quelques effluves d'argent russe viennent aussi légèrement colorer l'énigme" de sa réussite, il n' y "rien de bien inquiétant cependant."

L'Obs en Mai 68

L'Obs (4 pages) rappelle qu'en 1968, cet hebdo qui s'appelait Le Nouvel Observateur "se rangeait du côté des manifestants et des grévistes. Et la contestation gagnait la rédaction."

Les rats dans Paris

Depuis janvier 2018, on ne compte plus les articles sur les rats dans Paris. Ils sont devenus plus visibles depuis les crues de la Seine qui les ont délogés de certaines zones inondées, Cette semaine, l'Obs leur consacre quatre pages, sans vraiment renouveler le sujet.

La fin des guitares Gibson ?

Gibson, la légendaire marque américaine de guitares électriques a déposé son bilan le 1er mai remarque l'Express : "Fondée en 1902 dans le Michigan, immortalisée entre les mains d’Elvis, de Chuck Berry ou de Jimmy Page, le roi de l’instrument n’a pas su s’adapter à un monde en transformation. Comme l’autre icône du rêve américain Harley Davidson – la moto de Johnny –, elle aussi en situation délicate, Gibson a cru un temps que les légendes ne mourraient jamais."

Le pape du cerveau

Le Point s'intéresse au dévelopement personnel et ratisse large : Tintin visait les jeunes de 7 à 77 ans, Le Point fait mieux avec ce titre à la Une accompagnant une photo de Stanislas Dehaene "pape du cerveau" "Comment apprendre vite et mieux de 7 à 97 ans..." suivi d'un dossier de 12 pages.

Le scoutisme

"Si une large majorité de parents approuve le scoutisme, seuls 42% envisagent d’y inscrire leurs enfants. Si son image globale demeure positive, le scoutisme en tant que loisir ne va plus de soi. En effet, 56% des parents sondés n’inscriraient pas leur enfant chez les scouts. Parmi les raisons évoquées, la religion constitue un frein pour 23% d’entre eux." constate La Vie qui consacre sa Une au sujet, en citant une enquête Opinionway réalisée pour les Scouts et Guides de France