Hollande, les secrets de sa vie d'après ; Les frondeurs d'en Marche donnent de la voix ; Valeurs Actuelles veut sauver nos villages ; Que faire des petits Européens de Daech ?

Le Point veut nous faire marcher (au sens étymologique du terme); le mag célèbre les (innombrables) vertus de la marche. L'écrivain randonneur Sylvain Tesson, en couverture du magazine, donne le ton "la marche nous arrache à la "semi présence de la vie immobile et cimentée... Le marcheur est anti moderne...Il est d'arrière garde, certes, mais éternel...La marche est le dérivatif de l'agitation intérieure. Elle dompte la bête". Grand marcheur également, l'ancien patron en titre du journal, Franz-Olivier Giesbert qui a illustré son article avec "l'Homme qui marche" de Rodin, affirme: "La marche apaise, panse, euphorise.

Elle ouvre les yeux, vous fait changer d'univers, vous sort de la vase qui nous menace tous, vous remet à votre place, chasse les idées noires". Elle éloignerait même le crabe. Et FOG de conclure en citant Jacques Audiberti: "Un con qui marche vaut dix intellectuels assis". Sans transition, comme on disait à la radio, L'Express s'attaque à un autre grand sujet de débat (-moins conflictuel que la politique,):l'intelligence animale. Rien de très nouveau, mais il est bon de rappeler que "la mémoire d'éléphant consiste, pour cet animal, à se souvenir de la localisation des sources d'eau et de nourriture dans un rayon de 600 kilomètres". En revanche, d'après le mag, l'expression "avoir une cervelle d'oiseau serait injuste". Et de citer l'exemple d'une corneille japonaise ..."une noix dans le bec, l'animal volait au dessus d'une route urbaine. Il l'a laissée tomber pour que les voitures l'écrasent...Et a attendu le feu rouge pour en récupérer les morceaux! Savoir patienter est un signe fort d'intelligence", conclut l'Express...à propos des oiseaux.

A propos de patience, il aura fallu patienter cinquante ans pour connaitre "Les derniers secrets du Che" (Guevara). L'Obs en fait sa couverture, mais finalement on n'est sûr de rien, car nul ne sait exactement qui a provoqué la chute du révolutionnaire en Bolivie. Valeurs Actuelles ordonne :"Il faut sauver nos villages"! Pas si simple, quand les commerces ferment" non parce que le milieu rural est délaissé mais parce que les commerçants sont mal formés "ou n'ont pas su évoluer ..."Et puis, aux raisons conjoncturelles, s'ajoutent des explications structurelles qui font que les centres villes moyennes dépérissent..."les amplitudes d'ouverture, la souplesse d'emploi, la législation des baux commerciaux, sans oublier le montant des loyers. Les commerçants atteignent de plus en plus difficilement le seuil de rentabilité"... Face à a des recettes fiscales qui diminuent, les villes cherchent des ressources ailleurs en accordant des surfaces supplémentaires aux centres commerciaux..."la situation est devenue ubuesque :la consommation des ménages n'augmente plus alors que la hausse des autorisations de mètres carrés commerciaux en périphérie est de 4% par an", d'après Bernard Morvan, le président de la Fédération nationale de l'habillement. A l'identité heureuse V.A.? Oppose " l'identité malheureuse du village français " et interroge le sociologue Jean-Pierre Le Goff auteur de" la Fin du Village", (paru en 2012). Pour lui il ne s'agit pas seulement de " fractures entre grandes métropoles bénéficiaires de la mondialisation et une France périphérique constituée de petites et moyennes villes délaissées et mises à l'écart ", il s'agit aussi d'une "fracture culturelle... On peut appartenir aux catégories aisées et ne pas partager la mentalité bobo qui s'est répandue partout....Pour lui " la part de l'immigration "renforce le malaise mais n'est pas forcément première.L'"identité malheureuse se retrouve dans des villages où il n'ya quasiment pas d'immigration. Mais un phénomène nouveau est venu renforcer le désarroi : le port du foulard, puis du tchador, très voyant dans les petites rues d'un village. Cela est vécu comme une provocation, le signe manifeste d'une volonté de ne pas s'intégrer... Il est d'autres phénomène qui ont contribué à la dégradation des anciens rapports villageois : le développement des séparations et des divorces, les déstructurations familiales (gentiment dénommées familles recomposées), combinés avec le chômage de masse et l'érosion de solidarités traditionnelles..."