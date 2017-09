Il est partout : Mélenchon et la presse une relation SM mais qui est le sadique ? (Et sinon, il se prend pour Panoramix ); Macron-Merkel, une relation câline, mais qui sera le dominant ? ; Wauquiez, la droite et les électeurs FN : opération récupération

"Vos adversaires se plaisent à faire de vous le chef de file d’une droite identitaire. N’est-ce pas la réalité ?" demande Valeurs Actuelles à Wauquiez. Sa réponse est claire et nette : " Je trouve extraordinaire qu’on puisse considérer cela comme une attaque. Évidemment, je revendique de défendre l’identité française, le travail, l’effort, la transmission, l’assimilation républicaine."

Pour Wauquiez : "Le Front national n’existe en France que parce que la droite n’est plus la droite. Il faut une droite de droite, c’est la seule réponse possible. Nicolas Sarkozy y est parvenu. Mon département est le seul où le Front national a reculé par rapport à 2012. Dans ma région, les gens ont moins voté Front national parce qu’ils ont senti une sincérité et une détermination. C’est ce que je veux faire au niveau national.”

La voix de Macron

Amusante étude de la voix du président par la phoniatre Claude Fugain (la soeur du chanteur Michel Fugain). Il a "une petite voix qui ne correspond ni à ce qu'il est, ni à l'image qu'il voudrait donner. Le timbre est pauvre, il n'y a aucune résonance, la voix ne remplit pas du tout l'espace, alors il la force, et c'est parfois une catastrophe, comme lors de ce meeting où il s'est mis à hurler et à partir dans les aigus. On m'a dit qu'il travaillait avec un ténor, cela me paraît indispensable."

Merkel reine du monde

"Angela Merkel reine du monde" aux yeux de Paris Match (en pages intérieures) : "En douze ans, la chancelière allemande est devenue la plus influente des dirigeants de la planète et elle reste favorite pour sa réélection". Une vision peut-être un peu idyllique, mais personne ne peut contester que Merkel soit incontournable en Europe, si ce n'est au delà. En tout cas Macron veut négocier un nouveau pacte avec Merkel selon Le Point qui fait sa Une sur ce duo avec un dossier de 26 pages.

Dans cette aventure européenne, dans ce duo, il y a un fait selon le Point "Macron et son équipe aiment l'Allemagne et la connaissent très bien". Edouard Philippe "y a passé sa jeunesse (son père était le directeur du lycée français de Bonn et il a passé un bac allemand)". Exemple "il y a quelques jours, en visite chez la chancelière, il a même prononcé une grande partie de son discours en allemand."

Mais cette alliance, non seulement doit fonctionner , mais se garder d'indisposer les autres partenaires européens, entre la légendaire arrogance française et l'autoritarisme allemand. "Emmanuel Macron et Angela Merkel ont encore du pain sur la planche." On parcoure en picorant la double page d'infographies qui donnent des éléments de comparaison intéressants entre les deux pays.

Il y aurait 300 entreprises allemandes en France avec 300 000 emplois & 4 000 entreprises françaises avec 400 000 emplois en Allemagne. Mais en terme de dépôts de brevets l'Allemagne était largement devant en 2016 : 8 202 en France, contre 18 315 en Allemagne. Nous sommes aussi devancés dans la consommation de bière, mais cela on s'en doutait 30 litres par personne et par an en 2014 en France contre ... 107 en Allemagne.

Pour l'Obs (4 pages), Macron-Merkel c'est "une idylle à confirmer". Après la réélection probable de la chancelière, Paris et Berlin vont devoir se mettre d'accord sur le fonctionnement de la zone euro.

Rohingyas et caméra dans l'oeil

Six pages de photos dans Paris Match qui est dans son rôle en montrant l'exil forcé des Rohingyas, obligés de quitter la Birmanie face aux exactions de l'armée. Deux pages sur le même sujet dans l'Obs. Impression de déja lu, même si ce drame mérite que l'on s'y arrête, mais on préferait un reportage sur place.

La Une de Match est trompeuse avec le prnce de Monaco et ses enfants, on pense people mais non. Il y a un scandale dans la Principauté, pas une histoire extra-conjugale, non, des soucis avec des oligarques russes. Sombre affaire de gros sous sur lequel le journal a enquêté.

Autre sujet dans Paris Match, décalé, tendance high tech, puces électronique sous la peau etc.. c'est la mode en ce moment : le cinéaste canadien Rob Spence s'est fait greffer une caméra dans son oeil droit qui ne voyait plus. Par contre l'hebdo ne nous dit pas vraiment ce qu'il en fait, à quoi cela sert. Peut-il transmettre les images tournées par la dite caméra ? Ou bien cela lui permet-il de voir par cet oeil ? Pas compris.

Terminons avec un papier que certains trouveront inutile ? On nous rabat les oreilles avec l'histoire étrange du propriétaire d'un sous-marin civil qui aurait "accidentellement" tué une journaliste venue naviguer à son bord, au Danemark. A chaque fois que l'on en reparle dans un journal, le sous titre indique, comme une excuse ou une justification "le mystère passionne les Danois." Cette fois c'est l'Obs qui revient sur l'affaire via un "envoyé spécial". Si vous êtes passionné tant mieux, mais vous n'apprendrez pas grand chose de plus, à part quelques détails sordides.