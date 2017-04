L'équipe Macron redoute la semaine de trop dans l'Obs; Valeurs actuelles se convertit au dégagisme (revu et corrigé); Le Point porte le deuil de la Vérité; L'Express lève le rideau sur l'intimité des candidats

Pour les news magazines, " sortir" deux ou trois jours avant le premier tour de l'élection présidentielle est l'exercice le plus difficile qui soit .. Alors ils font preuve d'imagination comme l'Express qui a enquêté sur " la vraie vie " des candidats à l'élection présidentielle, ou choisissent de ne presque plus parler de la campagne pour enquêter sur " l'état de la France" comme le fait Le Point de cette semaine, truffé de chiffres et de statistiques sur notre pays, statistiques qui, soit dit en passant, mettent à mal quelques idées reçues ... Valeurs Actuelles est, lui , militant : " Dégageons la Gauche" conseille (vivement) le mag à ses lecteurs .

Enfin, et ce n'est qu'un début, Match entame le compte à rebours de François Hollande qui va quitter l'Elysée dans quelques semaines .Le mag publie une série de photos un peu floues du futur ex-président bras dessus, bras dessous avec Julie Gayet à La Lanterne. Et l'académicien Jean-Marie Rouart tente de décrypter la personnalité de François Hollande , car, constate-t-il "du président on ne sait rien. Sous son apparence bonhomme, il reste une énigme. "Et pourtant " personne n'a parlé autant que lui .En dépit de ce déshabillage on n'est pas plus avancé ...Il y a un mystère Hollande. Une nuée opaque qu'ill laisse derrière lui comma la sépia qu'abandonne la seiche dans sa fuite ...Bonasse sans être bon, affable sans compassion, jovial au regard froid, curieux tout en étant indifférent, débonnaire mais rancunier, cet homme si humain et chaleureux en apparence est un glacial."

/// 5000 personnes attendues dimanche Porte de Versailles pour Macron///

On est tenté de " passer" illico à celui que beaucoup considèrent comme son hériter spirituel, Emmanuel Macron, même si, comme le note l'Express en le qualifiant d'"ovni", il a "contribué au renoncement de François Hollande". Pour Valeurs Actuelles qui met la photo du candidat d'En Marche en couverture aux cotés de Jean Luc Mélenchon, il n'y a pas à hésiter : "Macron est de gauche". Alors, V.A. ne se plaint pas si Emmanuel Macron "patine dans les sondages" ....et "a perdu sa superbe"... L'Obs ne s'est pas clairement prononcé en faveur du candidat d'En Marche, mais presque; et le mag qui raconte "les Derniers Secrets de Campagne", se projette déjà sur dimanche, jour du premier tour, et laisse pointer quelques craintes : " Il passera la matinée avec son épouse Brigitte et les enfants de sa tribu recomposée dans la villa du Touquet"..." De retour à Paris dans l’après-midi, il rejoindra son équipe de campagne dans le hall 5 du Parc des Expositions de Paris (là même où elle avait commencé en décembre dernier, au Parc des Expositions, quand Emmanuel Macron avait tenu son premier grand meeting devant 15 000 personnes en fusion, (et fini les bras en croix !), transformé, le temps d’une soirée électorale, en hub macroniste ouvert aux centaines d’experts et donateurs d’En Marche !, aux milliers de journalistes déjà accrédités et à la foule sentimentale des "marcheurs", "helpers " et sympathisants de tous âges et de tous milieux qui constituent l’armada de sa conquête. "Je ne voulais pas que la soirée reste fermée. Il faut que ce rendez-vous soit une fête populaire",confie le candidat à l’Obs qui manie le futur antérieur pour ce récit .... "Le fondateur d’En Marche ! attend 5 000 à 6 000 personnes pour célébrer, espère-t-il, son accession au second tour de l’élection présidentielle et lancer son raid ultime sur l’Elysée". Oui, mais, car, il y a un mais : "L’opération mobilisation paraît rondement menée.Mais c’est oublier un peu vite l’inévitable fébrilité des derniers jours.... Après le grand débat des onze candidats franchi sans encombre, le 4 avril, et une" Emission politique" jugée réussie, le 6 avril, la start-up Macron a marqué le pas."