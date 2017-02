Emmanuel Macron et "l'instant propice" de l'ubérisation de la société ; La nouvelle vie de la Poste; Pour le Point, Hamon, Le Pen, Mélenchon, mettraient la France en faillite;

Emmanuel Macron en habit présidentiel est en couverture de l'Obs qui pose la question "Lui président ?" Abroger ou retirer la Loi travail, c'est l'objectif commun de Jean-Luc Mélenchon, Benoit Hamon et Marine Le Pen .Tous les trois sont à l'affiche du Point pour lequel ils incarnent" Le parti de la faillite". Pas plus optimiste, L'Express, qui, sur fond de photo d'émirs quittant un palais national, annonce "La France sous influence", et dénonce " les liaisons dangereuses des élus français ". Seul Valeurs Actuelles consacre à nouveau sa couverture à l'affaire Fillon en évoquant "le complot anti Fillon".

Entre politique et people, Paris Match a retrouvé Aurélie Filipetti et Arnaud Montebourg en Floride, en "Escale à Miami". Arnaud arbore un tee shirt portant l'inscription "In pinot noir we trust", version en anglais de "nous croyons au Pinot Noir !"... Et version actualisée de la "cuvée du redressement" ?

Le "Frexit", terreur des marchés financiers

Le Point renoue avec une de ses thématiques favorites, la saine gestion de l'économie (selon lui), la lutte contre la dette. Il raconte la grande crainte des agences de notation, dont Standard and Poor's, "la finance sans visage": voir Marine Le Pen arriver au pouvoir... Si la présidente du FN arrivait à l'Elysée et appliquait son programme de rétablissement d'une monnaie nationale, la France tomberait "en défaut". En clair, notre pays, tomberait en faillite..."Si la victoire de la présidente du FN reste un "tail risk", risque à très faible probabilité", ...il n'a échappé à personne que les candidats réclamant une rupture avec l'Europe libérale réunissent plus de 50% des intentions de vote... Que Fillon empêtré dans les affaires continue à reculer dans les sondages ou que la bulle Macron se dégonfle après la présentation de son programme et l'hypothèse d'un second tour des extrêmes n'apparait plus si improbable"... Et un "Frexit" (sortie de la France de l'Union Européenne) aurait des conséquences dramatiques. Et, précisent-ils "le programme de Jean-Luc Mélenchon n'a rien à envier au programme de la présidente du FN." Et Benoit Hamon dans tout ça ? "Les promesses de l'ancien camarade de Mélenchon au Nouveau Parti Socialiste ne sont pas si éloignées de celles du patron du Front de Gauche. Hamon franchit allègrement toutes les lignes rouges tracées par l'Allemagne et les pays du Nord." Et il n'aurait pas besoin d'attendre un soutien de l'Espagne, de l'Italie ou du Portugal... Chez le candidat du PS, la réouverture des vannes de la dépense et de l'investissement public tient lieu de programme conçu comme un catalogue de promesses impossibles à financer... Alors bien sûr, l'entourage du candidat socialiste prépare l'atterrissage de son champion vers un programme plus raisonnable. "Mais sa stratégie d'opposition à l'Allemagne peut-elle réussir ?", s'interroge le Point qui rappelle qu'en 2012 déjà François Hollande avait promis avant de battre retraite... Alors ???