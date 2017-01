Allô, c'est Rachida : les coups de fil assassins de Rachida Dati ; un djihadiste Bac plus 10 ; l'homme qui veut séparer sexe et procréation ; Bayrou candidat ? peut-être ...

La plupart de vos mags étaient bouclés ou déjà sous presse au moment où a éclaté "l'affaire Fillon". Seul Marianne en fait sa couverture et n'y va pas de main morte avec ce titre "l'affaire qui peut faire tomber Fillon". Les autres news magazines s'intéressent à la primaire de la gauche. L'Obs a déjà tranché. Tout en se montrant réservé sur son programme, le mag consacre sa couverture à Benoit Hamon et annonce "la Rupture", tandis que le Point compare la situation actuelle du PS à ce qui s'est passé en 1969, (-la mort de la SFIO), et pose la question "qui rachètera le PS à la découpe après 2017 ?

Valls, de l'intérieur du PS, par un sursaut des réformistes? Macron, de l'extérieur du PS, pour refonder un grand parti progressiste du type blairiste ? Ou Mélenchon, en se rapprochant de Benoit Hamon pour renouer avec la tradition guesdiste?". En attendant la réponse, l'Obs publie une longue interview de Benoit Hamon qui défend bec et ongles le revenu universel... Pour lui "ce n'est qu'un transfert de richesses. La vraie question, c'est qu'est-ce que ça rapporte ? Le revenu universel libérera potentiellement 600.000 emplois étudiants, ce n'est pas neutre. Il mettra en circulation beaucoup d'argent : 45 milliards d'euros dans un premier temps. Il permettra enfin d'éradiquer la pauvreté. C'est un choix politique qui n'a rien de déraisonnable, dès lors que l'on a mis 40 milliards d'euros sur le pacte de responsabilité, qui n'a créé que 70.000emplois". Vous avez bien lu "mettra en circulation" et non coûtera... dans un premier temps... mais, écrit le mag qui ne voudrait sans pas passer pour totalement "réac", "il faut bien commencer un jour par planter les graines d'un imaginaire. Il a fallu cinquante ans de débats avant d'instaurer en France, en 1945, la Sécurité Sociale".

Ouragan sur la fillonie

De sécurité sociale, il en est question chaque fois que l'on évoque le programme de François Fillon. Mais aujourd'hui c'est le salaire de sa femme Pénélope, rétribuée comme attachée parlementaire de son mari, qui fait polémique. Marianne écrit : "Avec sa réserve et son ascendance gallo-anglaise, Penelope était présentée comme l’antithèse d’une Carla Bruni, omni­présente et interventionniste. Une future première dame façon Yvonne de Gaulle. Et dont la communication très contenue se bornait à répéter qu’elle se tenait loin du microcosme et qu’elle se consacrait à son foyer, mère de cinq enfants, dont le plus jeune a aujourd’hui16 ans. En octobre 2016, alors qu’elle s’était fugacement exposée dans la dernière ligne droite de la primaire, elle avait d’ailleurs confié au Bien public : "Jusqu’à présent, je ne m’étais jamais impliquée dans la vie politique de mon mari." Depuis 2014, elle était tout de même conseil­lère municipale de Sablé...