Primaire de la Belle alliance populaire : ces clés du scrutin détectables dans la pénurie… euh la répartition des bureaux de vote

Atlantico : La Belle Alliance Populaire a annoncé hier le nombre de ses bureaux de vote pour la primaire des 22 et 29 janvier, les proches du Parti Socialiste pourront se déplacer dans environ 7.600 lieux de vote en France. Le nombre de bureaux de vote pour cette primaire en est baisse conséquente par rapport à celle de 2011 qui en comprenait 1 600 de plus. Qu’est-ce que ce maillage territorial nous apprend ? Comment ces bureaux de vote vont-ils influer sur la primaire ?

Jérôme Fourquet : Nous avions vu lors de la primaire socialiste de 2011 que c’était dans les départements où la densité de bureaux de vote était la plus importante que la participation avait été la plus forte. Il y a un lien entre la densité de bureau de vote ramené au nombre d’électeurs de gauche et le taux de participation. Pour la primaire de la droite, nous avons également observé un lien, qui n’est pas décisif, mais un lien statistique, entre le nombre de bureaux de vote par circonscription et le taux de participation.

Plus le nombre de bureaux de vote était élevé, plus la participation était forte. A l’échelle du clivage rural/urbain, nous pouvons constater que c’est dans les agglomérations que la participation est la plus forte, cela s’explique par diverses raisons sociologiques. L’électorat est plus aisé dans les grandes villes, et c’est structurellement cet électorat qui va davantage voter à ce type d’élection. Ce constat s’explique aussi par la proximité de l’électeur au bureau de vote, dans les territoires périurbains et ruraux il y a une forme de double peine, une combinaison de facteurs négatifs, déjà d’une part une composition sociologique qui est moins favorable à ce type de scrutin et d’autre part une distance entre l’électeur et le bureau de vote plus importante que dans les grandes agglomérations. Ces deux facteurs ont contribué à créer une réelle différenciation de la participation à ce type de scrutin entre les territoires ruraux et les territoires métropolitains.

La question du maillage territoriale des bureaux de vote influe même si elle n’est pas le ressort principal du scrutin. Si ce n’est pas le ressort principal, c’est un paramètre important, particulièrement dans le contexte de la primaire de la gauche où il existe une interrogation sur le succès de mobilisation. La droite a mis la barre très haute avec sa primaire qui a réuni environ 4 millions d’électeurs, selon toute vraisemblance, le PS estime qu’il ne pourra pas faire aussi bien et prudemment a mis la jauge en deçà de ce qu’il avait fait en 2011. Si la participation est significativement moindre qu’à la primaire de la droite et qu’en 2011, la légitimité et la crédibilité de ce scrutin en sera affecté. C’est donc dans un cadre où le PS ne peut pas aligner autant de bureaux de vote qu’en 2011 et à fortiori pas autant que leurs rivaux de droite que va se dérouler un scrutin dans lequel les cadres du PS s’attendent à une participation moyenne. Si tout n’est pas joué en fonction du maillage territorial cela reste un facteur important. Il y a environ un quart de bureaux de moins qu’à la primaire de la droite, cela ne veut pas dire qu’il y aura un quart de votant en moins mais cela va influer sur le scrutin. Il faudra évaluer quels seront les territoires où le maillage sera limité, par exemple dans certaines zones rurales, du fait du faible effectif de militants du PS, il est difficile de tenir des bureaux de vote. Certains électeurs de gauche vont donc probablement devoir faire 20 ou 30 km pour voter, ce qui risque de peser fortement sur la baisse de la participation.