La lente dérive de la Ve République vers une démocratie censitaire

Atlantico : Selon le dernier sondage Ifop fiducial CNews Paris Match du 13 juin, 25% des Français inscrits sur les listes électorales seulement souhaiteraient voir une majorité absolue en faveur d'Emmanuel Macron, alors que 44% des Français qui ont voté affirment s'être prononcés dimanche dernier dans l'intention de forcer une cohabitation, soit un résultat inversé par rapport au scrutin législatif de ce dimanche. Comment expliquer une telle contradiction?

Les chiffres de ce sondage montrent bien en effet que l’électorat vraiment partisan du parti d’Emmanuel Macron et de son allié, le Modem, reste minoritaire dans l’univers large des électeurs inscrits sur les listes électorales, mais aussi parmi l’univers des électeurs ayant participé au premier tour des élections législatives. En fait, selon ce sondage, 54% des électeurs inscrits auraient aimé forcer une cohabitation au choix avec une majorité de droite (LR, UDI), de gauche (PS, PRG, FI, PCF, EELV) ou d’extrême droite (FN).

Il se trouve que ces trois oppositions, aussi nettement majoritaires à elles trois qu’incompatibles entre elles, sont prises chacune isolément dans le scrutin réel bien plus faible que le parti du Président et son allié du Modem. L’abstention différentielle joue bien sûr. Le scrutin à deux tours, avec en plus la règle des 12,5% des électeurs inscrits pour atteindre le deuxième tour dans un contexte de basse participation, fait le reste : la plus grosse minorité parmi les électeurs, les partisans du Président Macron, atteint toujours ou presque le second tour, et peut ensuite espérer gagner de très nombreux sièges au second tour, car les électeurs des autres camps éliminés ont tendance à s’abstenir ou à soutenir plutôt mollement l’opposant resté en lice. Et comme LRM constitue un Janus biface faute de toute autre référence que son positionnement central et la garantie qu’il entend représenter de stabilité politique, il gagne plutôt : si la gauche est éliminée, il peut être soutenu par des électeurs socialistes ou même insoumis pour battre un LR ou un FN resté en lice, ou inversement, si la droite est éliminée, il peut être aidé par des électeurs républicains pour battre un LFI, PS, PCF, et bien sûr, si le candidat LRM affronte un FN, par tous les électeurs de droite et de gauche modérée pour écraser le candidat FN. De fait, rarement, sinon jamais, le mode de scrutin à deux tours n’avait produit un effet de cette nature aussi favorable à une force centrale. On peut dire en fait que LREM n’est certes pas la force préférée par les électeurs, mais la force la moins détestée.

Dans quelle mesure la responsabilité de cette situation peut-elle incomber aux forces d'opposition, entre les LR, la FI ou encore le PS, ne pas avoir su mobiliser un électorat pourtant opposé dans sa majorité à une majorité absolue en faveur de la République En marche ?

Il y a certes une grande responsabilité des états-majors des oppositions. La droite n’a pas su renouveler son dispositif depuis la présidentielle. Investir François Baroin à la tête de la campagne des législatives était admettre d’avance la défaite, puisqu’il était très largement responsable du maintien de F. Fillon comme candidat LR-UDI. La nomination d’un LR à la tête du gouvernement n’a pas non plus été l’occasion d’un sursaut, bien au contraire d’une ambiguïté chaque jour croissante que tout le monde a pu percevoir : le Figaro Magazine a fini par faire sa une la veille de l’élection sur les deux droites sans les opposer vraiment.