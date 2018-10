Et au fait, à part les monstres d’Halloween, quelles sont les plus grandes peurs des Français ?

Atlantico : D'après les récents travaux de l'IFOP, quelles sont les principales craintes des Français ces dernières années ?

David Nguyen : Si on écarte un instant la question de la menace terroriste, Si on écarte un instant la question de la menace terroriste, qui domine sans équivoque tous nos classements depuis 2015, la principale crainte des Français ces dernières années est sans surprise liée à la crise économique débutée en 2008. Pour l’opinion publique, le chômage de masse et tout ce qu’il implique en matière de précarité, de perte de pouvoir d’achat, de dégradation du statut social et de désarroi collectif, constitue la crainte la plus ancienne et la plus structurante. C’est elle qui entraine la défiance vis-à-vis des politiques et de la démocratie, c’est elle qui conduit à remettre en cause la mondialisation, c’est elle qui induit un sentiment de déclassement générationnel ( en septembre 2016, 69% des Français pensaient que leurs parents vivaient mieux à leur âge, contre 51% en septembre 2010 ) La question du chômage de masse est prégnante depuis au moins 30 ans, mais elle a gagné en intensité avec la dernière crise.

En 2007, à la veille de la présidentielle, 35% des Français citaient le chômage comme le problème le plus préoccupant en France. En 2014, alors que le nombre de demandeurs d’emploi était au plus haut, ce taux atteignait 47% . Pour résumer, terrorisme et chômage occupent le haut du classement des craintes des Français, mais la première est très liée à l’actualité quand la deuxième est plus profondément ancrée dans l’opinion.

Je pense néanmoins que sur ces deux sujets, nous sortons peu à peu d’un cycle de très haute intensité. D’un côté, la France n’a heureusement pas été frappée par un attentat de grande ampleur depuis un certain temps et l’Etat islamique a été profondément affaibli au Moyen-Orient, ce qui fait baisser le sentiment de menace terroriste. C’est d’ailleurs cette baisse d’intensité qui pourrait mécaniquement « laisser plus de place » à d’autres craintes sécuritaires liées à une délinquance plus quotidienne, plus classique. De l’autre côté, les Français ont le sentiment d’une sortie de crise progressive malgré la persistance d’un chômage élevé. Alors que, pendant tout le quinquennat précédent, entre 60% et 70% des Français estimaient que le pays était en « pleine crise », cette part est tombée à 40% en décembre 2017. Le reste des personnes interrogées par l’Ifop estime pour 35% d’entre-elles que « la situation demeure préoccupante mais que le pire est derrière nous » (contre 26% en août 2015) et pour 23% que « la situation est difficile mais elle s’améliore progressivement » (contre 9% en août 2015). Ici également, la baisse d’intensité des préoccupations liées à l’emploi (54% jugent la lutte contre le chômage comme « tout à fait prioritaire » en août 2018, contre 72% en mars 2014), peut faire remonter d’autres sujets socio-économiques comme le pouvoir d’achat ou les inégalités sociales.

Quelles sont les craintes émergentes qui prennent plus d'importance ces dernières années ?