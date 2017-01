Le consternant débat de la gauche

Les débats des primaires de la gauche passent complètement à côté des grands sujets : modifications à introduire dans les contrats de travail pour les adapter à l’heure de l’économie digitale ; fiscalité pénalisante qui tue l’esprit d’entreprendre et oblige de nombreux talents à aller l’exercer en dehors de France ; performances catastrophiques de l’Education Nationale ; inefficacité des dépenses publiques….

On entend en revanche beaucoup parler du « revenu universel ». Comme chacun le sait bien, le travail ne peut être qu’un instrument de torture et pas du tout un instrument d’émancipation.

Cette idée traduit l’incapacité de la gauche à envisager l’avenir dans un monde auquel il convient de s’adapter. Au total, c’est une très bonne idée pour instaurer en France une véritable guerre civile entre ceux qui travaillent et payent des impôts et ceux qui préfèrent vivre de l’assistanat.

Une fois de plus, rappelons que toute relance de la demande non financée ou pire financée par de la dette, augmente la demande de biens et de services. Le problème alors est que ce sont des entreprises étrangères qui répondent pour l’essentiel à cette augmentation. La part des importations progresse d’ailleurs régulièrement depuis 15 ans. Il vaudrait beaucoup mieux expliquer aux électeurs comment fonctionne l’économie numérique, l’économie digitale, l’économie quaternaire…

La nouvelle économie doit être abordée par tous les candidats

L’économie numérique est partout, multisectorielle avec le e-commerce, les médias, les réseaux sociaux et les services online. Elle est maintenant une composante essentielle de la chaine de valeur de toute entreprise. La contribution d’internet au PIB était pour le Royaume Uni de 7,2% en 2009 et de 13% en 2015 ; Suède 6,6%-9,3% ; Israël 6,4%-8,5% ; Pays Bas 4,3%-6,8% ; France 3,2%-5,5% ; Espagne 2,2%-5,1% ; Italie 2%-4,3%. Pour les pays qui veulent geler l’ancienne économie en empêchant les destructions d’emplois dans les secteurs non compétitifs le déclin est assuré. Les salariés de la Tour Eiffel ont tout compris. Leurs syndicats s’opposent à une augmentation de la vente de billets en ligne sur internet pour éviter les longues files d’attente aux touristes étrangers !

L’économie digitale tourne le dos à plusieurs règles fondamentales de l’économie classique. La première voulait que la valeur d’une entreprise tienne en grande partie à celle de ses actifs, ce n’est plus le cas. La deuxième est que Uber et Airbnb n’ont aucune immobilisations incorporelles. Uber ne possède aucune voiture et Airbnb n’a jamais investi dans une chambre d’hôtel. Cela ne signifie pas pour autant que toute l’économie va « s’ubériser ». L’Uber Economie est à la peine,même aux Etats Unis. Faute de rentabilité, les fermetures de start up de services à la demande se multiplient outre atlantique.