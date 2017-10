Conservateurs, cathos et cie : de Sens Commun à Christine Boutin, combien de divisions dans l’électorat ?

Atlantico : Christophe Billan, président de sens commun, mouvement intégré au parti LR depuis 2014 a déclaré dans l'hebdomadaire l'Incorrect "​Désormais, nous sommes des acteurs majeurs du parti (…). La force de Sens commun, c’est que les derniers militants de droite, c’est chez nous.". Alors que les LR sont régulièrement accusés d'une dérive droitière", ​comment peut-on distinguer les différentes tendances conservatrices qui composent le parti ? Quelles sont les différentes familles représentées, des conservateurs aux "très" conservateurs" ?

Jean-Philippe Moinet : La famille du parti LR a tendance, depuis quelques mois, à se rétrécir, avec diverses franges conservatrices, qui vont des classiquement conservateurs (en ce qui concerne notamment les sujets dits "de société") aux ultras conservateurs, tendance catholiques traditionalistes, qui traversent les rangs de Sens Commun et qui ne verraient rien à redire d'un rapprochement avec le courant FN de Marion Maréchal-Le Pen.

Les déclarations de Christophe Billan, Président de Sens Commun, relèvent d'une provocation doublée d'une injonction à Laurent Wauquiez, l'invitant à suivre ces troupes ultra-conservatrices qui appréciaient tant "la radicalité" de François Fillon. Si le Président de la région Rhônes-Alpes glisse du conservatisme classique à l'ultra-conservatisme du leader de Sens Commun, si Wauquiez pactise avec ceux qui veulent pactiser avec le FN, je pense que sa trajectoire ira droit à l'échec. Beaucoup de militants, et surtout de sympathisants, quitteront définitivement cette "maison LR", qui risquerait de n'apparaître que comme une succursale, ou une roue de secours, du FN. La ligne des ultra-conservateurs, qui caractérise le Président de Sens Commun, n'est pas forcément la plus représentative, en nombre, chez les adhérents LR. Elle est en revanche très active et pèse fortement, de ce fait, sur certains dirigeants de LR, qui n'ont peut-être pas totalement conscience d'être eux-mêmes instrumentalisés et embarqués dans une aventure politiquement douteuse et électoralement hasardeuse. Ils n'ont pas tous compris qu'en termes de radicalité, la concurrence avec le FN sera perdante, pour eux.

Ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, Christine Boutin a mis fin à sa carrière politique en cette fin octobre. L'ex présidente du parti chrétien démocrate avait appelé à voter Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle dans le cadre d'un "vote révolutionnaire" pour affaiblir Emmanuel Macron. Quelles sont les familles conservatrices existantes à la jonction du Front national et des LR ?

Il y en a peu, actuellement. Nicolas Dupont-Aignan a embarqué son parti "Debout la France", entre les deux tours de la présidentielle, dans cette aventure personnelle d'alliance avec le parti de Marine Le Pen. Il en est rapidement revenu. Mais trop tard : le mal était fait, lui et en grande partie son mouvement, se sont déconsidérés, durablement. Il aura du mal à s'en remettre.