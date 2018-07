La vraie raison pour laquelle vous ne devriez pas recharger votre téléphone pendant la nuit

On vous a peut-être déjà donné ce conseil mystérieux : surtout, ne laisse pas ton téléphone branché à son chargeur si sa batterie est pleine. Ou bien : n'oublie pas de le débrancher une fois que la batterie est à 100%. Ou encore : ne laisse jamais ton téléphone se charger pendant la nuit.

Si les raisons qu'on vous a avancées sont souvent obscures, sinon inexistantes, il ne faut pas pour autant prendre ces conseils pour des impératifs pour théoriciens du complot. Car en effet, il ne faut vraiment pas laisser votre téléphone chargé une fois sa batterie pleine.

Et voici pourquoi.

Les batteries de téléphone sont généralement des batteries à lithium-ion, appelées aussi li-on. Ce type de batterie permet une charge plus rapide que les batteries traditionnelles, telles qu'elles existaient sur votre vénéré et vénérable 3310 de Nokia (vous savez, le petit téléphone bleu qui marche encore). Avec ces nouvelles batteries, on peut charger beaucoup plus rapidement son téléphone ; mais a contrario, terminé les autonomies d'une semaine. Aujourd'hui, les batteries de téléphone ne permettent que rarement de tenir une journée entière, comme nous le savons tous trop bien.

Et cela s'explique principalement par le fait que les batteries de nos téléphones sont relativement petites, et donc incapables d'avoir suffisament d'énérgie pour soutenir notre insatiable appétit pour les conversations sur Whatsapp, pour la nouvelle application Atlantico, les emails, musiques, jeux idiots et vidéos. Toutes ces applications et autres modes d'utilisation des téléphones sont très fortement énergivores. C'est pour cela que le soir venu, la plupart des gens, après avoir consulté une dernière fois des contenus sur leur téléphone, s'empressent de le brancher alors qu'ils sombrent dans les bras de Morphée. Au réveil, magie ! Le téléphone est chargé à 100%. Mais la batterie aura en fait été rechargée en à peine une heure ou deux. Et laisser son téléphone branché plus longtemps ne sert proprement à rien. Mais quel effet entraine une telle charge inutile ?

D'abord, une bonne nouvelle. On ne peut pas "surcharger" son téléphone. Une fois à 100%, le téléphone arrête de charger de l'électricité, et le fait au voltage approprié.

Le problème vient du fait que votre téléphone ne reste jamais à 100%. Il perd constamment des toutes petites unités d'énergie, que votre chargeur s'empresse de recharger régulièrement. Et cela entraine un problème majeur : une surchauffe régulière de votre téléphone qui a pour conséquence une réduction progressive de la capacité de la batterie si les surchauffes sont trop régulières. Et c'est vrai pour tous les portables : le temps de chargement réduit le temps de batterie. Une nuit correspond non pas à un chargement d'une ou deux heures mais à 6, 7 ou 10 heures de recharge continue, entamant fortement la durée de vie de la batterie pour rien.

Le conseil donné par de nombreuses compagnies est celui-ci. N'attendez jamais que votre téléphone soit à plat, rechargez-le une fois qu'il est à 35-40%, et pas nécessairement jusqu'à 100%. Ne le chargez donc pas la nuit, et enlevez la protection éventuelle qui augmente la surchauffe.

Et quelle est la morale de cette histoire ? On sait que la perte de capacité de la batterie ne s'observe généralement qu'un an après l'achat du téléphone et ne devient problématique que deux après. Donc si vous voulez le remplacer tous les deux ans environ, il n'y aura pas de problème. A moins que vous y soyez très attaché, et dans ce cas-là respecter les conseils ci-dessus, et résistez bien à la tentation de laissez votre batterie travaillez pendant que vous sombrez dans le sommeil bien méritoire consécutif à une belle journée bien remplie sur cette belle planète.