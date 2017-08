Stockage de données numériques sur mini supports : Sony et IBM battent tous les records

Atlantico : Techniquement, comment cela a-t-il été rendu possible ? Comment quantifier le nombre de vidéos ou de fichiers que cela représente ?

Daniel Ichbiah : Ce sont les progrès des nanotechnologies qui ont permis de réussir cet exploit. Elles permettent de graver des matières de la taille de plus en plus proche de celle de l'atome.

Depuis 1991, IBM qui était un grand constructeur d'ordinateurs s'est un petit peu retiré de ce domaine pour se diversifier dans le service et dans la recherche de très haut niveau. A cette époque, ils ont réussi un premier exploit en matière de nanotechnologie. Depuis, ils ne cessent de décliner leurs prouesses. La première d'entre elles a été l'ordinateur Watson qui a battu un candidat au jeu cérébral du Jeopardy. Leur nouvelle approche est de se concentrer sur les exploits technologiques, un domaine qui était l'apanage des Japonais.

Les disques de mémoire sont devenus très performants depuis ce jour.

330 Téra octets correspondent à 30 millions de méga octets. Néanmoins, cette mémoire est stockée sur une bande, c'est de la mémoire séquencée. Ce sera surtout de la mémoire d'archivage qui sera utile pour les cloud et vu la quantité de données qui sont stockées dans les cloud, il s'agirait de données d'archivage de deuxième niveau. Cela n'a rien a voir avec les disques durs que l'on connait.

Entre les professionnels et les particuliers, a qui pourrait être destiné cet espace de stockage ? Cela pourrait-il remplacer les data centers actuels ?

Ces capacités de stockage seront destinées aux professionnels comme Google ou Amazon qui sont amenés à gérer les "clouds" avec des données personnelles d'utilisateurs. A part certaines grosses entreprises, les particuliers n'en auront pas l'usage sauf si ce procédé d'archivage est vendu à l'avenir. Les géants d'internet seront d'abord les premières récepteurs de cette nouvelle technologie. Ils ont a traiter beaucoup de volumes de données parce qu'ils conservent deux copies de chaque données enregistrées. Elles procèdent ainsi pour pouvoir en restituer aux propriétaires en cas de problèmes. La masse des photos et des vidéos faites par les utilisateurs est astronomique. Les professionnels qui gèrent les "clouds" dans les data centers auront besoin de ces nouvelles capacités de stockage. En outre, cela va leur permettre d'économiser de l'espace parce que ces bâtiments en occupent beaucoup. Plus on peut mettre de données dans un espace réduit et mieux cela est en ce qui concerne l'acquisition de data centers.

Ce qu'il y a aussi d'intéressant, c'est que certaines technologies que l'on pensait obsolètes comme le vinyl reviennent à la mode. Le stockage sur ces cassettes se fait sur des bandes utilisées il y a quelque temps.