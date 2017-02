Ce qu’il faut attendre du Mobile World Congress 2017, la grand messe du téléphone portable

Atlantico : Le Mobile World Congress, grand salon mondial de la téléphonie mobile ouvre ses portes aujourd'hui à Barcelone. Faites-nous rêver! Quel sera le futur de la téléphonie mobile ? Comment allons nous communiquer à l'avenir ?

Yvon Moysan : Le futur de la téléphonie pourrait cette année être inspiré par l’acteur sud-coréen LG avec son tout nouveau G6 pour tenter d’oublier le peu de succès de son prédécesseur G5 qui avait pour principale particularité d’être modulaire. Le G6 ne le sera donc pas. De conception intégrale en métal, il disposera de deux capteurs photos de 13 mégapixels chacun avec un champ de vision à 125° et quelques filtres thématiques spécialisés, dont un “foodporn” qui permettra de mettre en valeur les photos de plats cuisinés, la caméra de façade possèdera elle un champ de vision de 100°.

Il aura également la particularité d’être étanche, résistant à l'eau et à la poussière, et de disposer de la recharge sans fil. Il serait enfin le premier smartphone, hors Google Pixel, à disposer nativement de Google Assistant.

Plus globalement, la tendance ira aux différents capteurs d’empreinte, d’haleine ou encore d’iris, à l’écran incassable voir pliable, à la plus large autonomie possible et à la recharge rapide en moins d’une heure. Les assistants personnels devraient également figurer parmi les évolutions majeures, notamment leur capacité à personnaliser et prédire les services proposés. Dans le futur, il se peut d’ailleurs que nous communiquions majoritairement au travers de cet assistant personnel dont les taches évolueront de plus en plus vers celles traditionnellement occupées par une secrétaire (gestion de l’agenda, réservations d’hôtels, de vols, de restaurants en fonction des gouts et du budget, écriture ou pré écritures de réponses à des mails etc.). C’est sans doute l’un des services sur lesquelles les prochaines évolutions se focaliseront.

L'année dernière, Samsung a lancé son Galaxy S7 doté d'un très bon écran, un design soigné, une étanchéité, une mémoire extensible et des performances prometteuses. Samsung a aussi lancé son Gear 360. Quelles vont-être les innovation techniques et technologiques les plus marquantes cette année ?

Machine learning, intelligence artificielle, voitures connectées, drones, réalités virtuelle et augmentée... Comme chaque année, le salon sera riche en nouveautés, mais cette fois cela ne concernera pas le Galaxy ni son S8, Samsung ayant déjà officialisé son absence à Barcelone. Après les déconvenues liées aux problèmes de batteries explosives sur les Galaxy Note 7, le constructeur coréen a préféré s’assurer de la qualité de tous ses modèles en préparation avant leurs lancements officiels. Il prévoit d’ailleurs de lancer mi-février une campagne internationale pour présenter de nouvelles procédures de contrôle de batteries dans ses usines. En attendant, Samsung devrait continuer à promouvoir les contenus vidéo et de réalité virtuelle en 360°, grâce à son casque VR et ses fonctionnalités tactiles. Sa caméra Gear 360, sans doute la plus connue du marché aujourd’hui, sera certainement aussi présente.