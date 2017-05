Un nouveau gadget lancé par Amazon veut vous aider à choisir vos vêtements… à vos risques et périls

Atlantico : Amazon va commercialiser une nouvelle version de son assistant personnel, muni d'une caméra, afin que ses détenteurs puissent demander conseil à leurs amis lors de leur essayage de vêtements notamment. Avec toutes les affaires de piratage qui ont fait l'actualité, quels seraient les risques que l'on pourrait anticiper relativement à l'utilisation de cet appareil ? Faut-il s'attendre à des dérives, ou bien tout cela sera-t-il mieux contrôlé ?

Frédéric Mouffle : Cela fait quelques années qu'Amazon a accéléré dans le domaine de l'intelligence artificielle. Elle l’a installée de plus en plus dans sa politique de développement.

Désormais, ils concurrencent Cortana de Microsoft, Google Home de Google et Siri d'Apple. On peut noter que la cible concernée par cet appareil est d'abord féminine, axée sur la mode. Les femmes sont une cible qui ne se préoccupe pas forcément des problèmes de sécurité de ces appareils. Elles ont moins l'habitude de vérifier ces choses-là, se contentant d'essayer purement des vêtements.

Les problèmes de sécurité avec ces nouveaux appareils sont multiples. L'un des principaux problèmes est le stockage de données. Amazon va enregistrer les données, sans limites de temps, des possesseurs. Il n'y a pas de contrôle de l'accès des utilisateurs aux données qui sont enregistrées, que ce soit des photos ou des vidéos prises, des vêtements essayés. Des questions se posent aussi sur l'utilisation qui sera faite de ces données. Il faut s'attendre à ce qu'elles soient revendues dans le cadre d'une utilisation commerciale. Avec ces photos, d’une certaine manière, on offre un accès à une source ouverte à l'extérieur vers le domicile des gens. On ne sait pas non plus s'ils peuvent être débloqués à distance après avoir subi un piratage. Ces questions essentielles de sécurité ont été posées au cours du développement. Les ingénieurs ont essayé de les rendre les plus sûrs mais évidemment, le risque zéro n'existe pas. Plus il y aura d'appareils vendus sur le marché et plus il y aura de personnes malveillantes pour essayer de les attaquer pour accéder à leurs données, et évidement, essayer de voir ce qu'il y a l'intérieur des domiciles concernés. Cela pourrait faire comme pour l'application Snapchat où les images étaient réputées être éphémères, alors qu'au final, elles ont été retrouvées, volées et publiées sur internet.

Désormais, les différentes expériences de mise à jour des nouvelles failles sont plus strictes de la part des développeurs qui ont des exigences relevées. La découverte de ces failles peut cependant permettre un bond en avant en matière de sécurité.