Non, vous ne rêvez pas, les batteries des nouveaux smartphones tiennent de moins en moins longtemps

Atlantico : Un article du Washington Post explique que la batterie du dernier Iphone XR est moins performante que celle du prédécesseur. Comment expliquer ce phénomène ?

Gilles Dounès : C'est plus compliqué que ça, dans la mesure où l'iPhone XR n'a pas de « véritable » prédécesseur dans la gamme Apple de l'année dernière : il s'agit en effet d'une déclinaison davantage grand public de l'iPhone X, que la marque présentait comme le précurseur d'une nouvelle génération de smartphones, celle de 10 prochaines années à l'image, de ce que le premier iPhone avait pu représenter à partir de 2007 et jusqu'à présent pour l'ensemble de l'industrie. Mais l'article que vous citez met effectivement en lumière une véritable tendance chez l'ensemble des constructeurs, sur les millésimes 2017 et 2018, de modèles « porte-étendard » de chaque marque : les protocoles de mesure diffèrent d’un journaliste à l’autre, mais les modèles les plus récents sont bel et bien moins endurants que les modèles de l’année précédente, de 21 minutes environ pour l’iPhone XS par rapport à l’iPhone X et même de près d’une heure et demie pour le Pixel 3 par rapport au Pixel 2 chez Google !

Le Galaxy note 9 et le l’iPhone XR réussissent de meilleurs scores, cependant, mais pour des raisons différentes : Samsung a augmenté la taille de sa batterie tandis qu’Apple, fidèle a sa tradition « d’optimisation de la ressource disponible » a utilisé un écran différent de celui de l’iPhone XS sur l’iPhone XR.

L ‘iPhone XR embarque en effet un écran Retina de dernière génération, mais d’un rendu tout de même moins performant que celui des iPhone X et XS, et même d’une taille légèrement inférieure (326 points par pouce de résolution sur 6,1 pouces de diagonale, contre 458 points par pouce de résolution sur 5,8 pouces de diagonale). C’est donc bien la résolution augmentée des écrans qui est principalement en cause, alors même que Apple fait évoluer à la baisse la consommation de ses autres composants, et que le rendement des batteries n’évolue de manière générale que de 5% en moyenne.

Le fait que la puissance des processeurs et la gourmandise des technologies embarquées augmente ne devrait-il aps pousser à réfléchir aux limites des batteries au lithium ? Ainsi Si cette solution des batteries au lithium est conservée les performances seront-elles condamnées à la baisse niveau autonomie ?

On l’a vu, du moins chez Apple, les différents coeurs logiques mis à la disposition des développeurs par la marque sont moins gourmands et plus efficients que la génération précédente. C’est la qualité de l’écran (et éventuellement la qualité du code de l’application) qui peut expliquer les variations. La marque à la pomme ne se prive d’ailleurs pas de souligner qu’elle a fait sa part du boulot en optimisant Swift, son langage de programmation qu’elle a d’ailleurs mis à la disposition de la communauté Open-Source, et l’efficacité de ses différents coeurs de calcul. Autre argument qui plaide contre le poids principal de la consommation de l’écran dans la « balance énergétique » générale : c’est bien le temps d’affichage de l’écran pour chaque application qui est mis en avant pour mesurer le temps d’utilisation de chaque application pour la nouvelle App « temps d’écran » qui mesure l’utilisation de l’appareil, histoire de responsabiliser les utilisateurs de ce côté-là également.