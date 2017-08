Est-ce que ca vaut vraiment le coût (plus de 1000 euros) de se payer le nouveau Samsung Note 8 ?

Atlantico : Alors que Samsung s'apprête à commercialiser le Galaxy Note 8 pour un prix de 1009 euros l'unité (pour le premier prix), quel est encore l'intérêt de payer aussi cher un téléphone portable? La nouveauté suffit-elle à justifier un prix aussi important? Quelles sont les nouveautés attendues ?

Jérôme Durel : La principale nouveauté de ce produit c'est le double capteur photo à l'arrière. Chose que Samsung n'a jamais proposée jusqu'à présent. Cependant, cela ne justifie pas le tarif de 1009€ car certains de ses concurrents le propose aussi à des tarifs biens moins élevés. Il faut savoir que la gamme Note a toujours été la plus haut de gamme chez Samsung, c'est sa marque premium. Le prix élevé est donc obligatoire pour être raccord avec cette image. De plus, sa technologie est assez complexe, le processeur est de très haute qualité, il y a 6 Go de RAM, un écran edge to edge avec la technologie amoled, c'est assez onéreux à mettre en place, ce qui donc fait gonfler le prix de la machine.

Pour faire simple, les composants de ce téléphone sont ce qu'il se fait de mieux sur le marché.

Pour de nombreux clients de la marque, il sera difficile d'oublier le fiasco du Galaxy Note 7. Comment Samsung compte les convaincre d'investir dans un téléphone à 1000 euros?

Samsung a mis le paquet au niveau de la communication pour rassurer le public sur la fiabilité de ses produits. On se souvient de la grosse campagne faite au mois d'avril dernier sur les différents tests effectués sur la batterie, pour être certain qu'il n'y aurait aucun souci. Ce qui d'ailleurs a engendré des coûts pour Samsung qu'il va devoir rattraper. Là aussi, ça va jouer sur le prix. Je connais bien les modèles S8, S+ qui sont sortis depuis, et ce sont des produits bien faits, et cette qualité aussi a rassuré la clientèle. Le blason a été redoré puis cet épisode.

De manière générale, les prix de plus en plus élevés des téléphones portables peuvent ils se justifier ?

Ces produits sont suffisamment bons pour être vendus à ces prix-là. Les arguments de vente avancés par Samsung ne sont pas fallacieux. Mais tout le monde n'a pas envie de mettre 1000€ dans un téléphone, donc Samsung risque de se priver d'une grande partie d'acheteurs.