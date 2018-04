Bienvenue dans l’ère des tech-nounous

Aujourd'hui, on voit un peu de tout sur le marché de l'objet connecté pour enfants : des tétines connectées, des manteaux avec GPS, des chaussettes intelligentes qui donne les battements du cœur et le niveau d'oxygène.

Depuis quelques années, le domaine très porteur des objets connectés s'est paré de couleur pastel pour venir rendre service aux parents inquiets.

Parce qu'au départ c'est souvent ça : des parents qui ont peur qu'une fois le dos tourné, bébé fasse une cabriole, qu'il lui arrive un malheur. Et il n'est pas facile (et pas donné) d'avoir une nounou à la maison toujours au bon moment pour épauler le parent épuisé et débordé. Du coup, les tech nounous arrivent en force sur le marché.

Pour apporter aux parents la paix de l'esprit, celle de savoir que son enfant va bien, tout est possible dans le domaine de l'Internet des Choses.

La chaussette intelligente Owlet permet par exemple de surveiller le pouls, les niveaux d'oxygénation, toutes ces données étant envoyées aux parents en temps réel.

On expérimente aussi des "couches intelligentes" qui alertent les parents sur leur téléphone quand elles sont pleines. Plus besoin d'attendre l'odeur ou les cris pour passer à l'action !

"Babbycam" permet quant à lui de surveiller l'enfant dans son berceau avec une petite caméra que le parent peut consulter quand il veut. Mieux, la caméra peut repérer si l'enfant dort ou s'il est éveillé. Et évidemment, si le chenapan tente de quitter son berceau, c'est alerte rouge et les parents sont immédiatement appelé afin de le remettre, illico presto, derrière les barreaux !

Le Snoo Smart Sleeper est un berceau qui berce automatiquement l'enfant en cas de pleurs, et émet de petits bruits doux pour le faire se rendormir, une bénédiction pour des parents largement privés de sommeil.

Les derniers salons d'électronique montre que cette tendance ne fait que progresser et susciter de l'enthousiasme.

Cependant, tous les vendeurs de ces aides très pratiques ne cessent de le rappeler. Une nounou tech ne remplacera jamais un parent, ni son entière vigilance !

Se pose aussi la question des datas collectées sur les enfants. N'y a-t-il pas de risques ? Pour l'instant on n'a pas de réponse à cette question.