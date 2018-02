8 conseils et 7 mythes à connaître pour (enfin) optimiser l’usage de la batterie de votre smartphone

C'est le problème numéro un avec les smartphones aujourd'hui : oui, ils ont plus de fonctionnalité, oui ils sont plus puissants, grands, beaux, intelligents… mais en terme de batterie, ça progresse vraiment lentement. Et pourtant, la durée de la batterie est un des facteurs qui préoccupe le plus les consommateurs.

Certaines entreprises tentent de palier les défauts des batteries (souvent au lithium) vendues par les principaux fabricants de smartphone aujourd'hui. Face à cette déception, nombreuses sont les explications ou solutions miracles à nous être proposée.

Le New York Times, ainsi que The Wirecutter, ont ainsi fait la liste de 8 conseils à suivre concernant la batterie de votre téléphone pour qu'elle dure très longtemps :

1. Utiliser la luminosité automatique pour optimiser sa batterie

Alors certes, mettre la luminosité au minimum fera durer votre batterie plus longtemps. Mais les modes de luminosité autonomique proposés par certains téléphones, où la luminosité s'adapte à la lumière ambiante, font généralement gagner beaucoup de batterie. Et ne vous empêche pas de regarder distinctement votre écran.

2. Bloquer les publicités-vampires

En consultant internet sur votre smartphone, vous avez de fortes chances de rencontrer des publicités qui consommeront une importante partie de votre batterie. Sur un Iphone par exemple, c'est 10% de votre batterie qui peut se vider à cause de publicités intempestives. Installez-donc un bloqueur de publicité, c'est souvent gratuit et très efficace pour tous les téléphones.

3. Peaufinez vos paramètres email

Les emails peuvent avoir un impact très important sur une batterie de smartphone. Une technologie nommée "push" actualise votre téléphone ultra-régulièrement pour faire en sorte que vous receviez un mail qui vous est adressé le plus vite possible. Mais cette technologie est batterievore ! Il existe cependant une solution : vous pouvez la plupart du temps programmer votre téléphone pour que cette actualisation ne se fasse plus qu'une fois de temps en temps (par exemple tous les quarts d'heures). Gains de batterie garantis.

4. Ecoutez de la musique téléchargée plutôt que de la musique streamée

Alors oui, le streaming pour écouter un morceau, c'est pratique, cela vous évite d'encombrer votre téléphone de lourds fichiers musicaux… mais cela représente une importante ponction, deux fois plus que si vous l'aviez téléchargé. Heureusement, les sites de streaming tels que Spotify et Apple Music vous proposent aussi de télécharger vos musiques préférées !

5. Quand la connexion est mauvais, coupez le wi-fi

Chercher un réseau demande beaucoup d'énergie à votre téléphone, donc si vous ne voulez pas qu'il en utilise sans raison alors que vous vous trouvez par exemple dans un sous-sol où rien ne capte jamais, coupez votre wi-fi, votre batterie vous remerciera.

6. Vérifiez les listes d'utilisation de votre batterie.

Sur plusieurs smartphones, comme l'iPhone ou les Android, il existe une fonction dans les contrôles de l'appareil pour voir quelles applications utilisent le plus votre batterie. Et tirez-en les conséquences qui s'imposent comme un grand !