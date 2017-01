Ce que ces 6 gadgets un peu délirants présentés au CES de Las Vegas disent de notre avenir

Atlantico : Quelles sont, d'après vous, les six innovations les plus marquantes du CES 2017 ?

Yvon Moysan :

1/ Spartan, le boxer protecteur des mauvaises ondes.

Spartan est le premier boxer capable de bloquer les fréquences de 450 mégahertz à 5 gigahertz, principalement les ondes des téléphones portables et les signaux Wi-Fi des box internet, reconnues comme nocives pour la fertilité masculine par de nombreuses études. Le boxer a été testé et approuvé par l'Institut Langevin de Paris, une Unité Mixte de Recherche (UMR) du CNRS reconnue au niveau international pour la recherche fondamentale, la recherche appliquée et la création d’entreprises dans le domaine de la physique des ondes et de ses applications.

Le boxer est proposé à un tarif de 42 euros.

2/ Rool'in, la roue solaire et connectée pour cycles.

Alliant les avantages du vélo électrique, vitesse et endurance en terme de pédalage, la roue solaire et connectée de Rool’in en présente un troisième, celui d’être deux fois moins cher (499 euros). Cette roue remplace simplement, et en seulement quelques secondes, la roue avant de votre cycle et ce quel que soit le type de cadre. Lors de ce CES 2017, la startup a présenté son modèle le plus récent: une roue solaire composée de cellules photovoltaïques, lui permettant d’accroitre son autonomie et avec la particularité de pouvoir être connectée à un smartphone et d’informer par exemple sur la distance parcourue.

3/ BibeliB, la housse de valise traçable.

Afin de pouvoir retrouver rapidement sa valise perdue à l’aéroport ou dans tout autre lieu, BibeliB a inventé une housse de valise dotée d'un système de traçabilité. Ceci est rendu possible grâce à un QR Code qui permet de géolocaliser la valise. En cas de perte, il suffit à la personne qui retrouve la valise de scanner ce QR Code: le propriétaire est alors instantanément prévenu par SMS de l'endroit exact où elle se trouve. La startup compte déjà plus de 25 000 clients et propose 19 modèles à partir de 44,90 euros.

4/ Le Smart Bed, le lit intelligent.

Sleep Number propose le Smart Bed, un modèle intelligent de lit qui s’adapte aux besoins de ses utilisateurs après avoir étudié leurs habitudes nocturnes pendant quelques nuits. Le lit analyse ainsi la qualité du sommeil, l’heure du couché, du levé ou encore celle à laquelle l’utilisateur s’est endormi. Ces données vont ensuite permettre de proposer un confort optimal, grâce notamment à la technologie installée en bout de lit qui permet de chauffer les pieds pour s’endormir plus vite ou encore grâce à la technologie anti-ronflements qui permet d’élever la tête de l’utilisateur de quelques centimètres pour l’installer dans une position apaisante et permettre ainsi au partenaire de dormir plus sereinement.

5/ Catspad, le distributeur connecté de croquettes pour chat.

Le Catspad est un distributeur connecté de croquettes et d’eau qui permet de nourrir un chat à distance depuis son smartphone, soit en temps réel, soit en programmant ses rations à l’avance. Cela permet au propriétaire du chat de respecter le rythme naturel d’alimentation de l’animal qui consiste en une prise limitée de nourriture 10 à 15 fois par jour et éviter ainsi un risque d’obésité lié à une prise de nourriture trop importante en une seule fois. Pour les propriétaires ayant plusieurs chats, le Catspad est également capable d’identifier, grâce à la puce électronique ou à un simple pendentif, chaque chat et ainsi de lui proposer un régime alimentaire personnalisé. La commercialisation est prévue en juin 2017 pour un prix compris entre 199 € et 299 €.

6/ Withings et Kerastase, la brosse à cheveux connectée pour une coiffure personnalisée.

Withings s’est associé à L’Oréal et à sa marque de luxe Kérastase pour développer une brosse à cheveux connectée. Dotée d’un accéléromètre et d’un micro, la brosse permet de mesurer la santé des cheveux grâce au mouvement et au bruit généré par la friction des cheveux. Celle-ci est mesurée sur une échelle de 100 points via une application dédiée après avoir transféré les données par Wi-Fi ou Bluetooth. L’utilisateur a ensuite accès à des conseils personnalisés allant de la façon de brosser ses cheveux à des produits de la marque Kerastase à utiliser. La brosse devrait être commercialisée mi-2017 pour moins de 200 euros.