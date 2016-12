Les 5 objets tech qui risquent (ou pas) de marquer 2017

Les AirPods, les écouteurs sans fil d’Apple.

Lors de sa keynote, Apple avait présenté ses écouteurs sans fil Bluetooth, les AirPods, abandonnant en même temps la prise jack des nouveaux iPhone 7 et 7 Plus. Les AirPods sont capables de se connecter instantanément aux différents appareils Apple (iPhone, iPad, iPod, Apple Watch, Mac). Quand ils sont placés à l'oreille, ils deviennent aptes à détecter, à s'activer et se désactiver quand ils sont ôtés (un écouteur ôté et la musique se met en pause; les deux AirPods ôtés et la musique s'arrête). Il est même possible d’utiliser Siri en double-tapant sur l’une des oreillettes.

Les réservations ont été ouvertes le 13 décembre 2016 et les livraisons devraient démarrer à la mi-janvier 2017.

La canne connectée pour personnes âgées

Fayet, le dernier fabricant de canne français et qui a notamment conçu la célèbre canne du personnage de la série Dr House s'est associée à la start-up stéphanoise Nov'in pour concevoir une canne connectée. L'objet ressemble à un modèle classique, mais à l'intérieur, la canne est équipée d'un accéléromètre et d'un gyroscope pour détecter les mouvements de son utilisateur et détecter une situation inhabituelle comme un réveil tardif, une absence de mouvement voir une chute. Les proches sont alors informés. Un bouton d'urgence permet également de donner l'alerte manuellement. Fayet devrait commercialiser cette "smart canne" fin 2017 dans les pharmacies et parapharmacies.

Des billets de réalité virtuelle

Selon Frog, une agence de conseil en design et stratégie, on devrait voir émerger en 2017 la réalité virtuelle dans le secteur du divertissement. On pourrait en effet, selon le cabinet, pouvoir accéder à des concerts ou des évènements sportifs directement depuis son salon. Des billets de réalité virtuelle pour un siège sur un évènement live comme le concert de Beyoncé au Madison Square Garden ou la finale de la Ligue des Champions pourraient ainsi être commercialisés permettant ainsi à de nombreux fans de pouvoir accéder à des expériences de grande qualité et ce à moindre coût !

Le MiraBook pour transformer un smartphone en ordinateur portable

Le MiraBook est un accessoire pour smartphone qui ressemble en tout point à un ordinateur portable de 13,3 pouces. La différence ? Il n'embarque aucun composant lié au calcul ou au stockage de données. Il permet simplement d'augmenter un smartphone en lui apportant un clavier, un trackpad et un grand écran disposant d'une résolution de 1920 x 1080 pixels et une batterie capable de le recharger pour 24 heures d'autonomie. Pour un poids inférieur à un kilogramme, il est compatible avec une multitude de smartphones fonctionnant sous Android ou Windows. Le premier prototype sera présentée lors du CES 2017.

La sonde "RadEQ" pour anticiper les séismes

Cette sonde permet de faire de la prévision de séismes par la mesure du radon dans le sol, un gaz radioactif naturel issu de la désintégration de l’uranium et du radium présents dans la croûte terrestre. Avant un séisme, sa présence s’intensifie dans les couches peu profondes du sol car les micromouvements en sol profond facilitent sa remontée vers la surface. La sonde mesure le radon en continu et les informations sont envoyées sur un serveur et analysées par un algorithme qui identifie des variations brutales et étendues du gaz. Les pics de présence de radon liés aux séismes apparaissent entre 2 semaines et 24h avant les secousses, en les détectant cette sonde permet d’anticiper des dispositions sécuritaires. Le déploiement d’un parc de sondes RadEQ est prévu en Californie en 2017/2018.