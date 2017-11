La très bonne nouvelle qui pourrait se cacher derrière les coups de force de MBS, le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman

Après l’Egypte d’Abdelfattah al-Sissi, qui a repris en main son pays en éradiquant les Frères musulmans et en appelant l’Université sunnite d’Al-Azhar à « réformer radicalement l’islam » ; puis après les Emirats arabes unis, entrés en guerre totale contre l’islam politique et les Frères musulmans et qui soutiennent le Palestinien modéré Mohammed Dahlane anti-Frères musulmans et le Libyen Haftar, également en guerre contre les islamistes ; c’est au tour de l’Arabie saoudite du prince-héritier MBS de rejoindre apparemment le camp du réformisme face au double défi de l’obscurantisme sunnite salafiste-jihadisme et de la menace chiite-révolutionnaire iranienne qui encercle plus que jamais son ennemi héréditaire saoudien-wahhabite.

Tout cela sur fond de spéctaculaire rapprochement entre Israël et ces monarchies du Golfe hostiles aux Frères musulmans et à l’axe pro-iranien. Une véritable recomposition du Proche et Moyen-Orient est en cours.

Le tout- puissant prince-héritier saoudien Mohammed Ben Salmane ou « MBS », 32 ans, fils du roi Salmane (81 ans), ne cesse de surprendre depuis qu’il a été désigné par son père - contre toute logique coutumière - Prince-héritier du royaume. Dans le cadre de la « nouvelle Arabie » qu’il appelle de ses vœux et qu’il veut « libérer » de l’islamisme obscurantiste, du clanisme, de la dépendance pétrolière et de la corruption endémique, il a procédé,le 8 novembre dernier, à une deuxième vague de purges à l’encontre d’une partie de l’élite politique et commerciale du royaume (50 personnes), ce qui porte le nombre total de princes, hommes d’affaires et dignitaires arrêtés à plus de deux cent en moins d’une semaine. Il s’agit là de la plus impressionnante vague de répression « anti-corruption » jamais réalisée en Arabie saoudite depuis sa fondation.

Réputé flambeur et va-t-en-guerre autoritaire pour les uns, « despote-éclairé »visionnaire pour les autres, MBS entend ainsi récupérer des "biens mal acquis" par la caste affairiste saoudienne qu’il a mis en résidence surveillée depuis le 4 novembre dernier dans un gigantesque salon du Ritz-Carlton, avant de transférer un certain nombre d’entre eux dans une prison dorée.La plupart est accuséede blanchiment d’argent, de corruption ou d’« exploitation de la fonction publique à des fins personnelles ». Près de 1750 comptes bancaires domestiques (privés) ont été ainsi gelés dans la foulée de la purge. Pour l’heure, les autorités saoudiennes auraient identifié la somme de 100 milliards de dollars détournée par ces dignitaires et hommes d’affaires et qu’elles entendent « récupérer », même si la chose est peu aisée puisque le gros du pactole est placé à l’étranger.