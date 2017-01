Pour une union stratégique russo-occidentale face à la menace islamiste commune

Nous avons vu dans les épisodes précédents qu'une vraie stratégie globale multiforme pour contrer le totalitarisme islamiste dans nos sociétés ouvertes est possible. Nous aborderons dans cet épisode deux points essentiels et complémentaires. 1/ nos sociétés occidentales ouvertes à tous les vents communautaristes et islamistes - par mauvaise compréhension du pluralisme et par ethno-masochisme - sont en revanche (malgré la fin de la guerre froide) fermées à l'allié naturel russe, rejeté à tort de l'Occident.

Il est urgent d'engager une vraie réconciliation avec Moscou et d'enterrer définitivement la hache de la guerre froide afin de bâtir un « alter-occident » ou un « Pan-Occident » rénové et recentré sur son pré-carré géocivilisationnel, ceci dans le cadre du monde multipolaire qui vient et d'un retour de la realpolitik sur les ruines de l'utopie du Village mondial. Ensuite, nos sociétés médiacratiques et gagnées par la dérive démagogique crainte par Platon et Aristote sont plus que jamais prisonnières de la société du spectacle qui oblitère la souveraineté et détruit l'ethique de responsabilité. Nos sociétés ouvertes - si bien définies par Karl Popper, dont on devrait relire les salutaires avertissement - doivent d'urgence renouer avec une démocratie véritable et responsable en mettant fin à la nouvelle tyrannie des médias dominés par des Ligues de vertus anti-nationales qui ont pris le dessus sur les politiques élus par le peuple. Au nom d'une arrogance vision élitiste qui viserait à « éduquer » le peuple et à se méfier de ses élans identitaires, ceux-ci diabolisent la Nation, soumise à la reductio ad hitlerum, et ils donnent le ton en terrifiant-disqualifiant systématiquement les réfractaires à leur magistère moral et ne rencontrent aucun contre-pouvoir. Ceci revient en fin de compte à menacer l'essence même de la démocratie souveraine fondée sur l'équilibre des pouvoirs et la souveraineté populaire.

Pour une union stratégique russo-occidentale face à la menace islamiste commune

L’Europe de l’Ouest, la Russie et les Amériques participent d’une même civilisation judéo-chrétienne, certes largement laïcisée, mais dont l’influence est encore palpable. Elles sont les trois composantes d’un même ensemble géocivilisationnel, certes divisées sur un certain nombre de valeurs (droits de l’homme, place des minorités, conception de la liberté et gestion politique), mais unies par ce qui compte et rapproche le plus : l’appartenance à une même civilisation d'origine européenne et judéo-chrétienne et marquée par le droit romain, la philosophie grecque puis la place centrale de l'homme et de la Raison. D’où la nécessité d’arrimer la Russie à un ensemble géocivilisationnel qui unirait enfin des peuples de culture européenne devant faire face aux mêmes ennemis extérieurs et aux mêmes défis intérieurs (démographie, immigration, problèmes sociaux-économiques, avancée du Politiquement correct, etc).