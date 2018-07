Où va L’Espagne ? Après la crise catalane et la chute de Mariano Rajoy, le nouveau leader du Partido Popular, Pablo Casado, avenir de la droite espagnole ?

Alexandre del Valle : Quelle est la situation actuelle de la droite en Espagne après l’échec (annoncé) de Mariano Rajoy qui a été mis en minorité en juin dernier par une alliance entre le Parti socialiste, Podemos et les indépendantistes catalans et basques, puis par le fait que le parti rival de droite, Ciudadanos, a également voté la motion de censure qui a fait chuter Rajoy… ?

Josep Carles Laínez : On doit souligner en premier lieu que les votants du spectre de centre-droite et droite tout court en Espagne forment encore la majorité de l’électorat, mais une majorité affaiblie et divisée. Précisons quand même, pour relativiser la victoire des opposants actuellement au pouvoir avec comme leader Pedro Sanchez (pourtant minoritaire en voix), que depuis les deux élections qui ont eu lieu ces dernières années aucun parti n’a été capable de dépasser en nombre de votes le Parti Populaire (PP), équivalent espagnol des Républicains dont le leader historique a longtemps été José Maria Aznar à qui Rajoy a succédé comme leader de la droite espagnole conservatrice.

Néanmoins, cette droite espagnole souffre de deux problèmes principaux qui l’empêche de se réunir : tout d’abord, la honte endémique de nombre de membres du PP de se considérer réellement comme des politiciens de droite (ce qui vous rappelle quelque chose en France !), et secundo, le besoin tout aussi endémique des politiciens du parti Ciudadanos (« Citoyens (C’s), pourtant parfois plus à droite encore sur certaines questions identitaires, de ne pas agir comme un parti de droite, mais comme une sorte de « centre divin » libéral… En ce sens, en Espagne, curieusement, il n’y a aucun parti de droite qui défende réellement et sans ambages les valeurs des électeurs de droite, c’est-à-dire ceux qui accordent leurs votes à ces partis. Car ces partis, PP et C’s ont hélas pour unique agenda la conquête du pouvoir en plus d’avoir un insupportable complexe d’infériorité vis-à-vis de la soi-disant supériorité morale de la gauche. Dans ce panorama, force est donc de constater que seul le parti extraparlementaire Vox semble incarner une droite, toutefois devenue une impasse. Il existe bien sûr aussi des partis d’extrême-droite, comme par exemple Democracia Nacional ou España 2000, et même des révolutionnaires comme Phalange Española de las JONS, mais ces partis sont voués aux gémonies et frappés durablement d’ignominie donc incapables de jouer un rôle politique.

ADV : Pourquoi dites-vous que l’agenda du Parti Populaire est seulement la conquête du pouvoir ? N’y a-t-il pas des positions idéologiques claires comme on a pu le voir sur l’identité nationale, les indépendantismes et la question de l’avortement et du passé franquiste ?

J.C.L : Pas du tout. Si vous me demandez quelles mesures ont implémenté les gouvernements socialistes de José Luis Rodríguez Zapatero et de Pedro Sánchez pour satisfaire leurs votants, je peux vous en donner une liste assez longue : avortement libre, euthanasie, changement des noms de rues liées à personnes de la droite franquiste, attaques contre les centres privés d’éducation, mariage homosexuel, Loi de la mémoire historique, crise avec les États-Unis… En fait, la droite du Parti Populaire ne peut pas se prévaloir d’une liste parallèle de mesures adoptées afin de satisfaire les promesses électorales et espoirs des votants. De ce fait, je me pose la question suivante, alors que je suis de cette mouvance : quel sens le PP donne-t-il et est-il en mesure de se donner à lui-même et à ses électeurs au-delà d’un désir avide de conquête du pouvoir ?

ADV : La récente motion de censure contre Mariano Rajoy constitue-t-elle un triomphe de la démocratie face à un parti corrompu, sachant que le parti de Rajoy (PP) a été au centre de scandales de corruption qui ont fait la une de la presse et indigné nombre d’Espagnols?

J.C.L : Non, je ne pense pas. Certes, c’est vrai qu’il y a eu de nombreuses affaires de corruption au sein du PP qui ont touché en effet d’anciens ministres et autres politiciens régionaux liés au PP, mais il ne faut surtout pas oublier la longue succession d’exemples de corruption qui ont quant à eux frappé le Parti Socialiste (PSOE), sans oublier le terrorisme d’État des années 1980 qui a lui aussi frappé, même jusqu’à peu, notre pays et qui est le fait de l’extrême gauche en général, séparatiste ou pas. La perception plus négative de la droite que de la gauche est en fait pour moi une illusion d’optique politique, c’est-à-dire le signe d’un déficit de compréhension de ce qu’implique réellement le service à la communauté.

Pour revenir à la motion de censure qui a permis à l’actuel président du Gouvernement espagnol, Pedro Sánchez (PSOE), d’arriver au pouvoir alors que son parti est minoritaire (!), vous avez parfaitement rappelé dans votre introduction qu’elle a été permise par l’appui des partis nationalistes de Catalogne et du Pays Basque puis de l’extrême-gauche populiste (Podemos), dont le double modèle de société est Cuba et le Venezuela marxistes-révolutionnaires…. Des 350 députés des Cortès Générales (Parlement espagnol), rappelons que le Parti Socialiste compte seulement sur 84 sièges, donc très loin de la majorité absolue (176 députés) et même très loin également des 134 députés du Parti Populaire. C’est d’ailleurs une situation fort cocasse, d’autant que Monsieur Sánchez se donne des airs de grand homme d’État et de leader de la liberté et de la sagesse, alors qu’en vérité, il a peut-être vendu le devenir et la cohésion de l’Espagne au nom de son désir obsessionnel de devenir président du Gouvernement à n’importe quel prix, y compris en pactisant avec les ennemis de la Nation séparatistes et d’extrême-gauche.