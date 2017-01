Ne plus dépendre des hydrocarbures des monarchies du Golfe, c'est possible… encore faut-il que nos élites terrifiées refusent d'abdiquer la souveraineté de la France

Ne plus dépendre financièrement des pôles de l'islamisme mondial, diversifier ou renouveler nos sources d'énergie, exiger des relations fondées sur la réciprocité, responsabiliser nos partenaires et conditionner nos alliances au respect de nos valeurs et de notre souveraineté, tout cela est possible et même élémentaire. Ce type d'exigence est même la base d'une politique souveraine et responsable, comme l'a bien théorisé Max Weber. Toutefois, nos élites capitulardes, terrifiées psychologiquement et sémantiquement par les lobbies minoritaires tyranniques et l'idéologie "cosmopolitiquement correcte", de surcroit dépourvues de patriotisme, ont abandonné depuis des décennies leurs concitoyens musulmans aux pôles de l'islamisme subversif et expansionniste qui se chargent de remplir le vide de valeur et d'identité créé par les démissions et la nouvelle religion suicidaire de la repentance.

Ils ont abdiqué la souveraineté de notre Nation qui doit être d'urgence reconstituée.

Nous avons vu précédemment en quoi le fait de reprendre le contrôle des banlieues et zones de « non-droit et de non-France » abandonnées depuis trop longtemps aux caïds et aux islamistes est possible dès lors que l'on aura compris que la peur doit changer de camp et que les habitants de ces quartiers sont les premières victimes de la nouvelle barbarie. Nous avons également vu qu'une vraie stratégie de contre-guerre psychologique accompagnée d'une pédagogie qui passe par une refonte de l'Ecole et de l'enseignement de l'Histoire est possible et doit impérativement accompagner le volet répressif afin d'avoir une longueur d'avance sur nos ennemis. Ceux-ci se nourrissent en effet à la fois de notre masochisme identitaire et des contradictions des démocraties d'opinion "droit-de-l'hommiste" qui dévalorisent toute forme de patriotisme au profit des logiques anti-nationales et communautaristes. Nous savons également que le nerf de la guerre de nos faux amis et vrais ennemis que sont les monarchies wahhabites du Golfe est le soft power du salafisme et des Frères musulmans qui ont défiguré et pris en otage l'islam grâce à la manne des pétro-gazo-dollars qui inondent la Oumma depuis des décennies et permettent de compromettre nos dirigeants.

Ne plus dépendre des hydrocarbures des monarchies wahhabites du Golfe est possible !

Ce constat implique par conséquent une vraie politique énergétique susceptible de nous rendre à moyen terme soit autosuffisants (transition énergétique, renouvelables), soit plus du tout dépendant des pays producteurs d'hydrocarbures les plus problématiques (pays du Golfe). Il est clair que si tous les pays européens diminuaient, voire annulaient leurs importations de pétrole saoudien puis de gaz qatari, cela contribuerait à affaiblir ces pays et surtout cela réduirait la dépendance énergétique envers eux. Cela pourrait aussi contribuer à les « persuader » de respecter nos intérêts et de ne plus s'immiscer dans nos affaires islamiques et communautaires et de combattre le terrorisme. Ce serait pour, l’exprimer dans un langage populaire « faire d’une pierre trois coups ». Comme l'ont écrit les professeurs Damiens Ernst et Michel Hermans « affaiblir le régime en place en Arabie Saoudite aurait pour conséquence de faire reculer cette forme particulièrement intolérante de l’Islam qu’elle prône et, de par la même, sans doute de réduire les dangers de ce terrorisme islamiste. (…). Chacun sait que la chute actuelle du prix du baril de pétrole est liée à la volonté de l’Arabie Saoudite de garder sa part du marché pétrolier, comme l’a exprimé à plusieurs reprises le ministre saoudien de l’Énergie, Ali al Naïmi. Le régime en place semble être conscient de la menace qui plane sur lui : sa survie serait fortement entravée si le monde occidental pouvait se passer sans trop de difficultés du pétrole saoudien. (…). La transition énergétique est donc le meilleur moyen pour diminuer l’importance du Wahhabisme. (…). Une piste à envisager par l’Europe pour affaiblir l’influence de l’Arabie Saoudite serait une réduction drastique de sa consommation de pétrole, couplée avec une diversification des sources (Russie, Iran, Kazakhstan, huiles de schistes américaines, etc). Cela permettrait une réduction du pouvoir d’influence de ce pays ».