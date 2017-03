Le mythe de la "dette européenne" vis-à-vis de la science arabo-musulmane, carburant du totalitarisme islamiste et de la repentance

L’origine du mythe de la supériorité de la civilisation arabo-musulmane et de celui, parallèle, d’Al-Andalous n’est pas uniquement un mythe cher aux islamistes irrédentistes ou aux partisans du dialogue des civilisations, mais également un mythe promu par des chercheurs et intellectuels nationaux-socialistes liés de façon structurelle aux instances universitaires et de recherche du Troisième Reich. Nous avons rappelé notamment l’importance du rôle rempli par Ludwig Ferdinand Klauss[1] (1891-1974), intellectuel nazi spécialiste de philologie germanique et indo-européenne, chercheur en « science des races » (Rassenseelekunde)[2].

Après avoir connu la célébrité en Allemagne avant la Seconde Guerre mondiale pour avoir séjourné comme un bédouin[3], Klauss avait publié sur ce sujet une série de livres qui firent connaître au public allemand leurs vie et coutumes : Als Beduine unter Beduinen (1931), Semiten der Wüste unter sich (1937), Araber des Ostens (1943) »[4]. Cette influence philo-arabe marquera profondément l’une de ses disciples zélées, Sigrid Hunke (1913-1999) qui, dans les années 60 va consacrer l’essentiel de son travail à une exaltation idéologique de l’islam et du monde arabe. C’est elle qui, faisant oublier ses origines nazies, sera l’une des principales propagatrices du mythe de la supériorité scientifique islamique, de la corrélative dette européenne vis-à-vis du monde arabe et de celui, également corrélatif, de l’âge d’or d’Al-Andalous.

En 1960, Sigrid Hunke publie son livre le plus connu : Le Soleil d’Allah brille sur l’Occident, notre héritage arabe[5] qui lui vaut une renommée internationale immédiate, se vendant à plus d’un demi-million d’exemplaires et traduit dans onze pays étrangers dont la France, le Japon, l’Italie, l’Iran, le Pakistan... Hunke y démontre que la civilisation européenne doit énormément à la culture arabe - l’auteur assimilant d’ailleurs à tort civilisation islamique et civilisation arabe - notamment dans le domaine des sciences, des mathématiques, de la médecine et de la philosophie, accréditant par là même le lieu commun de la dette occidentale vis-à-vis de la culture arabo-islamique et de la supériorité de la culture arabe sur la culture judéo-chrétienne. Animée d’un antichristianisme et d’un antijudaïsme profonds, Hunke explique que c’est essentiellement la science arabe qui, au XIIème siècle, en affranchissant l’esprit européen de la mentalité théologique chrétienne, a rendu possible une véritable Renaissance scientifique. « Opposant l’esprit expérimental des chercheurs arabes au dogmatisme chrétien [...] et soulignant l’ancienneté des relations entre le monde arabe et le monde européen, elle évoque aussi la grandeur et le raffinement de la civilisation andalouse durant le règne d’Abd ar-Rahman le Grand (912-961), l’Etat normand de Sicile, et la haute figure de Frédéric II de Hohenstaufen, qui attira auprès de lui des érudits arabes au mépris des interdictions de l’Eglise romaine »[6]. Thèmes d’ailleurs constamment développés par la propagande du Troisième Reich, littéralement obsédé par Charlemagne et l’empereur romain germanique Frédéric II. Dans « Le soleil d’Allah brille sur l’Occident : notre héritage arabe », Hunke reprend, à partir de l’objectif louable consistant à mieux connaître un monde différent de la civilisation européenne, la méthodologie mystificatrice de l’épistémè nazie, dans le but de trouver une nouvelle légitimation au rejet de la tradition judéo-chrétienne-helléniste, ceci dans le but d’assouvir une haine nouvelle du monde juif et chrétien puis, indirectement, de l’Etat d’Israël.