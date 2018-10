Élection présidentielle au Brésil : le candidat populiste de droite Bolsonaro quasi certain d’être élu

Les pays occidentaux n’en reviennent pas. Les médias officiels annoncent le danger d’un populisme « fascisant », voire la fin de la démocratie au Brésil, après des décennies de règne sans partage du parti des travailleurs, méga-corrompu, issu de l’extrême-gauche marxiste révolutionnaire, donc pas si « modéré » et propre sur lui que nos médias le laissent croire. En réalité, le PT, créé par le charismatique ex-président Lula da Silva (emprisonné pour corruption) et dont la dauphine, Dilma Roussef (destituée pour la même raison) fut la dernière présidente, est globalement rejeté par une majorité de Brésiliens.

Ces derniers ne voient pas du tout les choses comme le dépeignent la presse « officielle » brésilienne et occidentale. Le succès de Bolsonaro, largement conspué par la classe médiatique et le show-bizz politiquement corrects brésiliens, doit d’ailleurs tout aux réseaux sociaux donc aux médias web « alternatifs », qui lui ont permis, comme Trump ou Salvini, de communiquer directement avec le « peuple » et ainsi court-circuiter les médias mainstream et leur censure idéologique.

Résultat encore inenvisageable il y a quelques années, la majorité des 30 partis politiques brésiliens, les milieux d’affaire, la Bourse, en passant par les célèbres footballeurs Ronaldinho, Cafu, Rivaldo et même l'ex-joueur du PSG, Lucas, sans oublier les très puissantes églises chrétiennes, et même nombre de juges, ont massivement rejeté le Parti-Etat (« Partido-Estado ») PT et permis l’ascension de l’ex-capitaine Jair Messias Bolsonaro. Un phénomène qui ne date pas de 2018, mais qui a commencé à être palpable dès 2014, année charnière durant laquelle des millions de Brésiliens révoltés contre la méga-corruption du PT et de ses ex-Leader-président Lula et Roussef, ont demander la destitution de Dilma Roussef et l’emprisonnement Ignacio Lula da Silva afin d’en finir une fois pour toutes avec la gauche corrompue et criminogène du PT, le nouvel homme de la situation étant l’ex-militaire et député depuis 30 ans, Jair Bolsonaro.

Étonnement, la presse occidentale n’a pas fait état des manifestations de dizaines de millions de Brésiliens, qui, depuis 2014 ont exigé et obtenu des juges la destitution de Dilma Roussef, et qui, encore ces derniers jours, tout aussi nombreux, ont continué à exiger l’éviction de la Gauche aux cris de « PT dégage » ou PT dehors » (PT fora »). Pendant ce temps, les médias occidentaux n’ont cessé de relayer les accusations souvent fallacieuses ou très exagérées du PT qui visent à assimiler Bolsonaro à un « raciste-fasciste-homophobe-intégriste chrétien-misogyne », sans presque jamais donner la parole au camp pro-Bolsonaro lorsqu’il répond aux « fake-news » et procès en reductio ad hitlerum du PT. Ceci rappelle chez nous les accusations permanentes de « fascisme » envers les « populistes » et même les procès en « lepénisation des esprits » à l’encontre de dirigeants politiques pourtant issus de la droite classique (hier Sarko ; aujourd’hui Morano ou Wauquiez), dès que ceux-ci osent évoquer sans complexe les questions régaliennes, migratoires ou identitaires.

« Un Trump tropical » ?

Qu’on le veuille ou non, Jair Messias Bolsonaro risque très probablement de succéder à Michel Temer, le président brésilien en exercice, lui-même successeur de Dilma Roussef destituée. Certes, le « Trump tropical », tel qu’on nomme parfois Bolsonaro, n’est pas exempt de reproches. Ses propos outranciers, lorsqu’il appelle à « liquider » les voyous, lorsqu’il dit qu’un « flic qui ne tue pas n’est pas un bon flic », lorsqu’il accuse le PT d’être un « parti du crime », ont de quoi choquer. Toutefois, les fake-news lancées via les médias mainstream par son rival de gauche Fernando Haddad (PT), qui attribuent aux partisans de l’ex-capitaine des actes d’agressions racistes dont les enquêtes ont pourtant prouvé qu’il s’agissait de manipulation, sont rarement évoqués dans la presse française. Et cela est dommage pour l’objectivité de l’information, car la vision donnée de la situation au Brésil est totalement irréaliste et ne rend pas compte du fait que, face au supposé « extrémisme d’extrême-droite populiste» de Bolsonaro, l’extrémisme d’extrême gauche du parti des Travailleurs que ne supportent plus les Brésiliens n’est jamais évoqué. Prenons par exemple le cas de l’affaire survenue le 7 octobre dernier, deux jours juste après le premier tour de l’élection présidentielle, lorsqu’une jeune brésilienne militante LGBT s’est plainte d’avoir été supposément agressée par des militants pro-Bolsonaro, qui lui auraient de surcroit lacéré une croix gammée sur le ventre, ce qui est bien sûr immonde et hautement condamnable. On sait aujourd’hui que la jeune militante de gauche a totalement inventé et mis en scène son agression « fasciste », la police ayant prouvé qu’elle s’était en réalité automutilée elle-même…. La fausse agression a entre-temps été très largement dénoncée et diffusée sur les réseaux sociaux et dans la presse brésilienne de gauche qui relaya l’affaire avant même de connaître les résultats de l’enquête. Le procédé de diabolisation, d’autant plus stupide que Bolsonaro est très philosémite et pro-Israël et aucunement issu d’une tendance idéologique « nazie », rappelle en Italie, il y a quelques mois, l’affaire de la sportive italienne noire Daisy qui avait accusé des militants « d’extrême-droite » pro-Salvini de l’avoir agressé de façon raciste (à coups d’œufs dans la figure), avant que la police ne révèle que les agresseurs étaient des troublions pas du tout issue de la droite salviniste et dont le chef de bande n’était autre que le fils d’un député du parti de gauche (PD), qui avait largement dénoncé l’agression et relayée la version fausse de Daisy… Mais en dignes adeptes de 1984 d’Orwell, les donneurs de leçons de morale persistent et signent même lorsqu’ils sont pris en flagrant-délit d’intox, leur argument étant le suivant : vraie ou fausse, l’affaire a permis de faire prendre conscience à « l’Opinion publique » que l’arrivée au pouvoir des populistes-nationalistes ou droitistes-identitaires risque d’entretenir un « climat d’intolérance et de racisme » …. CQFD. Quant au pédigrée idéologique de Bolsonaro, il est difficile de le qualifier de « fasciste-nazi » ou même d’extrême-droite, quoi qu’on en pense : élu depuis 30 ans, depuis qu’il a quitté l’armée après s’être fâché avec sa hiérarchie, il a été élu successivement sous les couleurs du parti démocrate-chrétien, du parti progressiste réformateur, du parti progressiste, puis du parti dont est actuellement le leader, le parti Social-libéral (PSL). Quant à sa nostalgie de la dictature militaire, elle se limite à des propos à l’emporte-pièce, très courants au Brésil, au Chili ou en Argentine, qui consistent à faire une remarque certes choquante mais partagée par des millions de citoyens latino-américains, selon lequel sous les militaires, il n’y avait pas 46000 homicides par an, les gens n’avaient pas peur de rentrer du travail ou d’aller au cinéma le soir, et l’idéologie socialiste ne régnait la société et les médias. Ce qui est loin d’être la même chose que qu’un appel à revenir à la dictature. De la même manière, si les propos hyper sécuritaires et militaristes de Bolsonaro sont assimilés à une idéologie « fasciste » qui n’est pas celle de ce candidat chrétien conservateur et libéral sur le plan économique, les médias européens ont peu fait cas de l’insécurité proprement incroyable que redoutent les Brésiliens qui ne supportent plus le laxisme judiciaire, la tolérance envers les cartels et les pays producteurs de drogue dont a fait preuve le PT, puis veulent avant tout faire baisser la criminalité devenue, avant même les questions économiques, le sujet de préoccupation numéro un : attaques contre les personnes, les voitures ; agressions en tout genre ; viols ; braquages collectifs (« arrastào ») etc. Pour prendre la mesure de l’ampleur de l’insécurité au Brésil, il est bon d’évoquer l’étude intitulé « Atlas 2018 de la violence » publiée conjointement par le Forum brésilien de sécurité publique (FBSP) et l'Institut brésilien de recherches économiques Appliqué (Ipea), qui dénombre pas moins de 300.000 victimes de meurtres crapuleux entre 2011 et 2015… soit 160 par jour, une toutes les 9 minutes, et plus qu’en Syrie pendant la guerre civile sur une période comparable ! C’est ainsi qu’entre 2006 et 2016, 553.000 personnes auraient été assassinées au Brésil, un chiffre en hausse depuis 2016 avec 64000 assassinats en 2017. Ce score funeste fait du plus grand pays d'Amérique latine et de ce pays émergeant l'un des plus violents au monde.