Quelle stratégie face à nos vrais ennemis islamistes totalitaires qui tentent de fanatiser nos concitoyens musulmans ?

Nous avons décrit, dans des articles précédents et dans notre ouvrage « Les Vrais ennemis de l'Occident », les buts de guerre des pôles islamistes totalitaires (sunnites). Ceux-ci incluent nos étranges « alliés » wahhabites du Golfe, le Pakistan, la Turquie (membre problématique de l'OTAN), mais aussi les organisation internationales islamistes comme l'Organisation de la Coopération islamique (OCI), la Ligue islamique Mondiale (LIM) et même les Frères musulmans - qui ont tous pignon sur rue dans nos démocraties mais poursuivent ouvertement l'objectif de répandre leur vision totalitaire théocratique de l'islam sunnite et donc combattre nos valeurs existentielles sur notre propre sol.

Ils ont en fin de compte les mêmes « buts de guerre stratégiques» que ceux de Da'ech ou Al-Qaïda et autres salafistes djihadistes adeptes du Califat mondial. Ils agissent certes par des moyens non-violents chez nous, via des outils financiers, des arsenaux psychologiques et communautaristes et sous couvert de prosélytisme religieux et de « droit à la différence » (notamment la dénonciation de la chimère qu'est « l'islamophobie » des autochtones judéo-croisés européens. Ce processus de destruction de nos sociétés mécréantes et leur remplacement progressif escompté par le modèle de la charia, passe par plusieurs étapes dont la première est la diffusion d'un sentiment paranoïaque de persécution (« islamophobie ») associée à un communautarisme protecteur ou « ghetto volontaire », qui vise à empêcher les musulmans d'être « souillés » par l'intégration aux mœurs des « mécréants ») et dont la seconde est l'instrumentalisation-fanatisation progressive de nos concitoyens musulmans appelés à former une société sécessionniste et rebelle puis un noyau prosélyte en vue d'une conquête-islamisation future de l'Occident, ainsi que l'a clairement expliqué Youssef al-Qardaoui, le pape des Frères musulmans en Europe et mentor de Tarik Ramadan. Cette stratégie de conquête dont les musulmans « normaux » ou lambda sont les premières victimes ici comme là-bas, puisqu'ils sont pris en otage et assignés à islamisme, s'apparente à un véritable acte de guerre subversive contre nos sociétés et notre souveraineté. Cette stratégie est hélas déjà en cours dans nombre de zones d'apartheid volontaire islamiste dans des villes d'Europe occidentale, dans nombre de zones de « non-droit » et de « non-France » qu'il convient d'urgence de reconquérir afin qu'elles ne fonctionnent pas comme des bases-arrières internes de l'ennemi extérieur islamo-totalitaire.

Comme nous l'avons expliqué à maintes reprises, le fait de focaliser l'attention médiatico-juridique et politique sur des épiphénomènes comme le burkini ou de réduire la menace au seul groupe terroriste Etat islamique (Da'ech) ou Al-Qaïda, ne permet pas de désigner et donc de combattre l'ennemi dans sa plénitude car les djihadistes terroristes ne forment que la face immergée de l'Iceberg islamo-totalitaire. Et cette vision tronque et partielle donne en fait un boulevard à toutes les entités islamistes subversives qui, comme les pôles wahhabites du Golfe ou les Frères musulmans, se dissocient verbalement et tactiquement du terrorisme tout en continuant de poursuivre leur stratégie de subversion/pénétration par étapes de l'Occident « mécréant », notamment par la « bataille de la non-intégration » et du communautarisme sécessionniste. Nous aurions d'ailleurs pu gagner celle de l'assimilation si nous avions poursuivi une politique volontariste fondée sur un « patriotisme intégrateur » et sur une « politique de civilisation » cohérente.